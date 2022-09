Sur le fleuve Colorado, préoccupation croissante pour la truite et le chevesne

DENVER (AP) – Guider des voyages de pêche pendant un an ou deux, c’est ce qui a amené Terry Gunn dans les canyons rouges du nord de l’Arizona. La chance de faire de la randonnée, du rafting et du poisson à la mouche a attiré Wendy Hanvold, une skieuse à la retraite, qui a travaillé là-bas en servant des tables dans un pavillon de pêcheurs. Elle a entendu des rumeurs sur l’intrépide guide de pêche qui venait de rentrer d’un voyage en Alaska et, un jour, en entrant, il s’est approché de sa table pour prendre sa commande.

“Vous volez des poissons, non?” dit-elle. “J’ai toujours voulu apprendre.”

C’était un match fait à Marble Canyon.

Depuis lors, le couple a ouvert une boutique de pêcheurs, un service de guide, acheté un pavillon et élevé leur fils. Ils sont fiers de montrer aux touristes les meilleurs endroits pour attraper et relâcher la précieuse truite arc-en-ciel sous les falaises escarpées creusées par le fleuve Colorado.

Mais tout pourrait bientôt changer car les températures de l’eau plus chaudes menacent la survie des poissons et les moyens de subsistance des Gunn.

Les principaux réservoirs du fleuve Colorado, le lac Powell et le lac Mead, ne sont tous deux remplis qu’au quart environ. La baisse continue, due à la surexploitation et à un climat de plus en plus aride, menace les poissons et les économies construites autour d’eux.

“Nous sommes dans un territoire totalement inexploré”, a déclaré Gunn, qui a commencé à guider à Marble Canyon en 1983. Cette année-là, le barrage de Glen Canyon a commencé à libérer de l’eau en urgence après que la fonte des neiges record ait produit un puissant ruissellement printanier, entraînant une quasi-faillite de le barrage. Au cours de toutes ces années, la rivière a généralement été froide, avec des températures estivales typiques dans les années 50.

Mais depuis fin août, la température de l’eau à Lees Ferry – le site d’une pêcherie de truite de renommée mondiale – a dépassé sept fois les 70 degrés. Cela pourrait être idyllique pour une baignade estivale sous le soleil brûlant de l’été en Arizona, a déclaré Gunn, mais cela approche le péril pour le poisson de sport bien-aimé. Quelques degrés de plus peuvent être mortels.

Pour aggraver les choses, lorsque les températures augmentent, la quantité d’oxygène dissous dans l’eau diminue, ce qui rend difficile la respiration des poissons.

Au fur et à mesure que le réservoir baisse, il envoie de l’eau plus chaude avec moins d’oxygène dans la rivière en aval du barrage. Si cette eau atteignait 73 degrés, Gunn a déclaré que le service de guide de sa famille pourrait commencer à annuler les voyages de l’après-midi.

Récemment, un petit répit de températures plus fraîches a atténué la peur à Lees Ferry, mais l’incertitude continue de ternir l’air.

“Mère Nature détient une poignée d’atouts et si elle décide d’en jouer un, vous ne pouvez rien y faire”, a déclaré Gunn.

Sept États, le Mexique et des nations tribales dépendent du fleuve Colorado stressé. Ils ont subi des coupes volontaires et obligatoires et se demandent comment réduire davantage leur dépendance à l’égard du fleuve d’environ 15 à 30 %, conformément à un récent mandat du ministère de l’Intérieur.

La vie aquatique en difficulté complique encore la gestion déjà délicate des rivières et en augmente le coût.

À quelques kilomètres au nord de Lees Ferry et de sa pêche à la truite, il existe une autre menace : l’achigan à petite bouche prédateur non indigène. Ils sont censés être contenus dans le lac Powell. Mais cet été, ils ont été trouvés dans la rivière en aval du barrage. L’achigan à petite bouche a déjà fait des ravages sur les poissons indigènes en amont où le gouvernement dépense des millions de dollars chaque année pour contrôler les prédateurs. Ils ont été tenus à distance dans le lac Powell parce que le barrage de Glen Canyon leur a servi de barrière pendant des années – jusqu’à maintenant. Le récent déclin brutal du réservoir permet à ces poissons introduits de traverser le barrage et de se rapprocher du Grand Canyon, où subsistent les plus grands groupes de chevesnes à bosse, un ancien poisson indigène menacé.

Le National Park Service va jusqu’à appliquer des produits chimiques samedi pour tuer ces poissons prédateurs. La zone infestée est isolée de la rivière avec une barrière en vinyle, les poissons désirables sont déplacés vers le canal principal et la substance est appliquée uniquement dans cette zone, a déclaré le biologiste des pêches du National Park Service, Jeff Arnold. Un deuxième traitement est probable plus tard cet automne. Le Bureau of Reclamation a déclaré qu’il verserait 30 000 $ pour le deuxième traitement et étudie un financement supplémentaire de la loi bipartite sur l’infrastructure et de la loi sur la réduction de l’inflation pour des solutions à plus long terme telles que des barrières qui empêcheraient même les poissons de s’approcher du barrage.

Une solution à moyen terme pourrait impliquer une technique permettant à l’eau froide des profondeurs du lac de s’écouler dans la rivière en contrebas. Bien que cela signifierait renoncer à l’hydroélectricité, l’eau fraîche perturberait le frai des poissons prédateurs. Il a réussi dans d’autres rivières et pourrait aider à protéger à la fois les poissons indigènes et la truite arc-en-ciel.

Plusieurs centaines de kilomètres en aval, sur le site d’une autre menace pour les poissons, une écloserie a complètement fermé. Lake Mead Fish Hatchery, qui élevait autrefois des meuniers à dos de rasoir et des chevesnes en voie de disparition, a cessé ses activités plus tôt cette année lorsque le lac a plongé sous le point où l’écloserie puisait son eau.

Le mois dernier, l’État du Nevada et le Bureau of Reclamation ont annoncé qu’ils injectaient près de 12 millions de dollars dans un projet visant à puiser de l’eau plus profondément dans le lac dans l’écloserie. La nouvelle conduite s’approvisionnera en eau à partir d’une troisième paille que la Southern Nevada Water Authority a construite à la suite d’une forte baisse du niveau du lac au début des années 2000. Alors que le lac Mead s’effondrait cette année, l’agence a dû commencer à l’utiliser pour sauver Las Vegas, et bientôt, l’écloserie.

Entrer dans une écloserie silencieuse, normalement bourdonnante d’eau et de compresseurs d’air, est un défi, a déclaré Brandon Singer, biologiste des poissons supervisant le Département de la faune du Nevada.

“Au début, vous vous sentez un peu perdu, votre but est parti”, a déclaré Singer. Mais cela a été l’occasion de travaux de réparation et pour son équipe de travailler sur des espèces dans d’autres parties de l’État en attendant leur retour à l’élevage de poissons.

Le maintien des populations de poissons indigènes est une obligation légale que le bureau a en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition. Il pourrait faire face à un procès s’il ne respecte pas cette obligation, même s’il jongle avec d’autres demandes pressantes sur le fleuve.

En amont près du lac Powell, la truite arc-en-ciel introduite n’a pas la même protection. Les perdre serait déchirant mais semble inévitable, a déclaré Terry Gunn, qui vérifie religieusement la température de l’eau. “C’est comme regarder un membre de la famille vieillir ou mourir – ça va arriver.”

Wendy Gunn dit que si la pêche à la truite est perdue et que l’achigan à petite bouche prend le relais, elle pourrait imaginer que Lees Ferry devienne un refuge pour les poissons d’eau chaude. Ce serait tragique à bien des égards, avec la disparition de la truite arc-en-ciel bien-aimée et la probabilité que les poissons indigènes en aval soient les prochains, a-t-elle dit, mais les gens viendraient toujours lancer des lignes.

“Tout le monde va devoir s’adapter”, a déclaré Wendy. “Soit tu roules avec et tu changes, soit tu t’en vas.”

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Brittany Peterson, Associated Press