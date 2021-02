Sur le fil! Le vainqueur du bouclier ISL et le demi-finaliste final seront décidés aujourd’hui

Cette édition du Super Ligue indienne était unique en son genre car cette saison a vu le plus grand nombre d’équipes participer à la ligue et, par conséquent, le plus grand nombre de matchs joués. Cette saison a également vu au moins quatre équipes se battre pour les deux dernières places en séries éliminatoires et ATK Mohun Bagan et Mumbai City FC impliqués dans leur propre combat pour consolider la première place et la qualification pour la phase de groupes de l’AFC Champions League. La septième édition de l’ISL a été si compétitive que le dernier jour des phases de groupes, deux choses seront confirmées. Premièrement, qui deviendra le vainqueur du bouclier ISL et deuxièmement, qui sera la dernière équipe à se qualifier pour les éliminatoires.

COURSE POUR LE TOP 4: FC GOA vs HYDERABAD FC

FC Goa et Hyderabad FC donnera le coup d’envoi de la procédure alors qu’ils s’affronteront au stade Fatorda lors du premier match de la journée et ces 90 minutes impairs décideront du sort des deux clubs qui sont restés dans le compte toute la saison.

COMMENT LE FC GOA PEUT-IL SE QUALIFIER?

JOUÉ: 19

A GAGNÉ: 7

DESSINÉ: 9

PERDU: 3

POINTS: 30

Les Gaur sont en pole position pour terminer dans le top quatre car ils n’ont besoin que d’un point pour se qualifier pour les playoffs. L’équipe de Juan Ferrando a connu une saison mixte. Ils ont été l’une des équipes les plus redoutées de la compétition et leur habitude de marquer en fin de match a attrapé des points cruciaux. À l’heure actuelle, ils sont sur une séquence de 12 matchs sans défaite, mais si vous creusez profondément, ils ont fait match nul sept de ces 12 matchs. Heureusement pour eux, même un match nul confirmerait leur place dans les huitièmes de finale. Un match nul les porterait à 31 points et laisserait Hyderabad avec 29.

COMMENT HYDERABAD FC PEUT-IL SE QUALIFIER?

JOUÉ: 19

A GAGNÉ: 6

DESSINÉ: dix

PERDU: 3

POINTS: 28

Hyderabad FC a été l’un des packages surprises de cette saison. Après avoir terminé deuxième à partir de la fin de l’année dernière, les Nizams ont fait d’énormes progrès et ont joué un football accrocheur sous Manolo Marquez. Maintenant, dans le match do or die, ils devront s’attaquer à la seule préoccupation qu’ils ont eue tout au long de la saison, ne pas convertir les matchs nuls en victoires. Akash Mishra et co. besoin d’une victoire pour se qualifier. Avec 28 points dans leur total, ils ont besoin des trois points pour renverser le FC Goa qui a 30 points dans leur sac.

LUTTE POUR LE BOUCLIER ISL: MUMBAI CITY FC CONTRE ATK MOHUN BAGAN

La bataille entre Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan a été l’un des temps forts de cette saison. Ces deux équipes étaient pour la plupart du temps dans une ligue différente des autres. Ces deux équipes sont les seules équipes à avoir remporté plus de 50% de leurs matchs. Maintenant, ils vont se battre entre eux pour déterminer qui a le dernier mot.

COMMENT LE MUMBAI CITY FC PEUT-IL GAGNER LE BOUCLIER?

JOUÉ: 19

A GAGNÉ: 11

DESSINÉ: 4

PERDU: 4

POINTS: 37

Après avoir mené le classement pendant la majeure partie de la saison, remportant 12 matchs de suite, ils ont perdu contre NorthEast United FC et depuis lors, ils n’ont gagné que deux matchs, fait match nul et en a perdu deux. Cela a donné à ATK Mohun Bagan l’occasion de les rattraper dans le tableau des points. Désormais, les Islanders entament le dernier match de la saison avec 37 points, soit trois de moins que le premier ATKMB. Ainsi, rien de moins qu’une victoire ne suffirait pour que les hommes de Sergio Lobera revendiquent le bouclier ISL. S’ils gagnent, ils seront à égalité de points avec ATKMB et ils gagneront le bouclier comme selon les règles de l’ISL, « si deux clubs ou plus sont égaux en points, leur place sera déterminée par le plus grand nombre de points obtenus en les matches de championnat entre les clubs concernés ». MCFC a remporté la manche précédente 1-0. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile car l’ATK Mohun Bagan est invaincu lors de ses six derniers matches et a marqué 15 buts et n’en a concédé que six au cours de cette manche.

COMMENT ATK MOHUN BAGAN PEUT-IL GAGNER LE BOUCLIER?

JOUÉ: 19

A GAGNÉ: 12

DESSINÉ: 4

PERDU: 3

POINTS: 40

Eh bien, c’est assez simple pour les hommes d’Antonio Habas, il ne leur reste plus qu’à éviter une défaite lors du dernier match des phases de groupes ISL. Si ATKMB réussit à le faire, il enregistrerait également le total de points le plus élevé lors de la phase de la ligue ISL.