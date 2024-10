Sur le design essentiellement familial de Pixel Screenshots, Studio et Weather

Avec la série Pixel 9, Google a publié trois nouvelles applications Pixel : Captures d’écran, Studio et Météo. Ils rejoignent une famille d’autres applications exclusives à Pixel : appareil photo, enregistreur, thermomètre et astuces. Il convient également de noter les applications compagnons Pixel Buds et Watch, tandis que Sécurité personnelle s’est depuis étendu à d’autres appareils. Une autre mention honorable est la Application Loupe exclusif à Pixel mais non préinstallé.

9to5Google a un newsletter redémarrée qui met en évidence les plus grandes histoires de Google avec des commentaires supplémentaires et d’autres informations. Inscrivez-vous ici!

En entrant, je m’attendrais à ce que les applications Pixel 2024 soient de conception similaire et aient les derniers styles. C’est le cas pour la plupart, mais il existe une certaine variation qui, selon vous, est comparable au cours avec la nature de l’équipe/division distribuée de Google pour le développement d’applications. Les trois vont de bon à excellent, mais il leur manque un peu de finition et de cohérence que j’espérais des versions côte à côte.

Les captures d’écran et Studio placent la navigation (comme l’arrière), le débordement et d’autres boutons dans un nouveau design de pilule verticale. Pendant ce temps, la flèche de retour de Météo est autonome, comme la plupart des autres applications Google.

LR : Captures d’écran, Studio, Météo

Tous les trois ont des barres d’applications supérieures qui comportent le nom, avec « Pixel Screenshots » et « Pixel Studio » identiques, mais la dernière application étant simplement « Météo ». Cela dit, sur l’écran d’accueil, ce sont « Captures d’écran » et « Météo », mais « Pixel Studio ».

Les captures d’écran et Studio placent respectivement « Rappels » et « Mes projets »/historique dans le coin supérieur gauche de la barre d’application. De l’autre côté, Weather et Studio disposent de sélecteurs de compte Google, tandis que Screenshots dispose d’un équipement de paramètres.

Les trois applications utilisent des FAB centrés (boutons d’action flottants), mais c’est là que s’arrête la cohérence. Météo utilise un grand FAB centré, comme Recorder et Google Clock.

Studio a « Créer » dans une tablette, tandis que le bouton permettant de visualiser votre galerie est le cercle standard. Les captures d’écran ont une barre de recherche et un menu « plus » pour « Appareil photo » et « Galerie », quelle que soit cette forme.

Ailleurs, Screenshots est la seule application qui prend en charge le retour prédictif, mais c’est la seule sans écran de démarrage animé. Studio est la seule application à ne pas aller complètement d’un bout à l’autre (barre de navigation gestuelle) et n’a pas de thème clair, même si je pense que cela a du sens étant donné la nature lourde des images.

Sinonje pense que ce sont de bonnes applications modernes qui font le travail, avec des fioritures vraiment délicieuses.

Les microphones dans les captures d’écran Pixel utilisent la forme de pétoncle rotative de Material You pour signifier que la synthèse vocale est active lors de la recherche et de l’ajout de notes. La thématique Dynamic Color joue un rôle important lors de l’affichage d’une capture d’écran pour distinguer les informations sur la capture de l’image réelle, en particulier celles contenant beaucoup de texte. Je me retrouve à utiliser Pixel Screenshots pour les rappels contenant des actifs, avec l’aperçu du système dans le coin inférieur gauche très efficace pour une création rapide.

Enfin, j’apprécie la page d’accueil Pixel Screenshots en direct avec ses deux carrousels pour les rappels et les collections jusqu’à la grille « Toutes les captures d’écran » qui met en avant les captures récentes pour une identification plus rapide.

Personnellement, je n’ai pas besoin d’un générateur d’images dans ma vie de tous les jours, mais je me suis retrouvé à ouvrir Pixel Studio pour parcourir avec désinvolture les 10 catégories mises à jour de temps en temps. Il y a au moins cinq éléments générés à parcourir dans chaque flux, que vous pouvez facilement parcourir.

Pendant ce temps, je pense que la plupart des gens pourraient trouver les capacités d’édition d’images plus rapides d’accès que Magic Editor, en particulier avec l’ajout de la cible Pixel Studio dans la feuille de partage système. Personnellement, j’ouvre toujours Google Photos pour les modifications, mais j’essaie d’utiliser davantage Pixel Studio pour les modifications occasionnelles que je ne souhaite pas sauvegarder dans ma bibliothèque.

La météo est tout ce que je voulais que l’équipe Pixel fasse. Je pense que j’arrive à la page principale de l’application qui contient la liste des emplacements enregistrés au lieu d’une ville, car c’est agréable en un coup d’œil de suivre ce qui se passe ailleurs. J’espère que la prochaine grande mise à jour ajoutera plus de widgets au lieu de les partager avec l’application Google.