Sur le changement climatique, COVID-19 et son héritage durable

À 87 ans, Jane Goodall reste plus engagée envers ses animaux bien-aimés que jamais. Bien qu’elle se soit fait une réputation en étudiant les chimpanzés dans la nature, la plupart des animaux sauvages qu’elle voit sont des oiseaux dans le jardin de la maison anglaise dans laquelle elle a grandi.

En demande partout dans le monde, Goodall avait l’habitude de retourner dans la maison de son enfance pendant quelques jours à quelques semaines à la fois, mais elle y est restée à plein temps pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19, mangeant son sandwich à l’heure du déjeuner tous les jours. à l’ombre du même hêtre, elle a grimpé enfant.

Ces jours-ci, elle est extrêmement préoccupée par le changement climatique et l’extinction des espèces, mais reste espère que l’attention du public – en particulier de la part des enfants – sauvera les animaux et la planète. Il y a vingt ans, elle a aidé à fonder une organisation, appelée Roots & Shoots, pour rassembler des jeunes autour de questions environnementales, de conservation et humanitaires. Leurs efforts continuent de la motiver.

Cette semaine, Goodall a remporté le prestigieux prix Templeton, décerné depuis 1972 à des sommités telles que Mère Teresa, le Dalaï Lama et l’archevêque sud-africain Desmond Tutu. Ces dernières années, le prix, d’une valeur actuelle de 1,5 million de dollars, a été décerné à des scientifiques, des leaders d’opinion, des universitaires et des chefs religieux, des personnes qui «font progresser notre compréhension et notre appréciation des connaissances que la science apporte aux questions les plus profondes de la l’univers et le but et la place de l’humanité en son sein. «

Goodall a parlé avec USA TODAY via Zoom de ses croyances religieuses, de l’état du monde et de la façon dont elle reste optimiste face aux défis mondiaux.

Question: Pensez-vous que la pandémie a changé les attitudes des gens à l’égard de l’environnement?

Répondre: Oui, les gens commencent à comprendre que nous avons provoqué cette pandémie par notre manque de respect pour la nature et les animaux. De plus en plus de gens se rendent compte que si nous ne créons pas une nouvelle relation avec le monde naturel et un nouvel avenir plus durable pour nos arrière-arrière-petits-enfants, c’est plus que sombre. Nous avons une fenêtre de temps pour changer les choses, mais je n’ai aucune idée de sa taille. Et je sais aussi que ça se ferme.

Q: Comment notre relation avec l’environnement a-t-elle conduit à cette pandémie?

UNE: Nous envahissons les habitats des animaux, les rapprochant les uns des autres, permettant aux bactéries de se propager d’un animal à un autre et de rapprocher les animaux des humains. Et cela crée une opportunité pour les bactéries de passer d’un animal à une personne, créant ainsi une nouvelle maladie. Et puis nous les chassons, les tuons, les mangeons, les trafiquons, les vendons pour de la nourriture, des médicaments ou des vêtements ou comme animaux de compagnie sur les marchés d’animaux sauvages. Si nous ne changeons pas, il y aura plus de pandémies et elles pourraient être pires. Et les gens commencent tout juste à écouter et à comprendre cela.

Q: Vous pensez que la perte de biodiversité est une menace encore plus grande que les pandémies. Pourquoi?

UNE: Les oiseaux que je connaissais en tant qu’enfant ici, la moitié d’entre eux sont partis. C’est à cause des gens qui utilisent des pesticides et des herbicides dans leurs jardins, un peu de changement climatique, beaucoup d’habitats sauvages ont disparu. J’avais l’habitude de mettre mon réveil à 4 heures du matin pour pouvoir entendre le chœur de l’aube. Il n’y a plus de chœur d’aube. Il y a un merle et il y a un merle et une mésange charbonnière et le reste est parti.

J’ai appris dans la forêt tropicale que chaque espèce indigène a un rôle à jouer dans cette tapisserie de la vie – elles sont toutes interconnectées. La perte de l’un peut entraîner la perte d’un autre et ainsi de suite. Chaque fois qu’une espèce disparaît d’une zone, c’est comme tirer du fil de cette tapisserie et à mesure que vous tirez de plus en plus de fils, la tapisserie s’affaiblit et vous obtenez l’effondrement de l’écosystème.

Q: Pourtant, vous parvenez toujours à avoir suffisamment d’espoir pour passer chaque minute d’éveil à encourager d’autres personnes. Comment maintenez-vous votre optimisme?

UNE: La raison d’espérer est l’esprit humain indomptable. Il semble impossible d’abandonner quand il y a des gens qui surmontent d’énormes handicaps physiques ou sociaux, et ils sont vraiment une source d’inspiration.

En agissant, peu importe la petite chose, comme nettoyer un lieu de détritus ou faire une campagne de rédaction de lettres, présenter un peu de législation ou quoi que ce soit, cela vous donne l’espoir de continuer. L’espoir vous rend plus actif et il inspire les autres et les rend actifs aussi, et donc cela se transforme en un sentiment d’espoir que nous devons nous rassembler et prendre des mesures individuelles et forcer les entreprises et les gouvernements à faire ce qu’ils devraient faire avant que cela ne le soit aussi. en retard.

Q: Vous avez remporté le prix Templeton pour votre travail à l’intersection de la science et de la religion. Votre recherche et votre passion pour l’environnement sont-elles inspirées par la religion?

UNE: Enfin, la science et la religion commencent à se rapprocher et la frontière entre elles s’estompe. J’ai senti une certaine puissance spirituelle, que je n’aimerais pas essayer de définir. Je le ressens vraiment très fortement lorsque je suis seul dans la nature, ressentant une connexion spirituelle avec le monde naturel. C’est une sensation incroyable.

Q: Bien que la plupart de vos proches aient bien vécu jusqu’à 90 ans, vous avez clairement commencé à penser à votre héritage et à votre avenir. À quoi cela ressemble-t-il?

UNE: L’autre jour, dans une conférence, quelqu’un m’a demandé: «Quelle est votre prochaine grande aventure? Alors j’ai pensé et j’ai dit: ‘Eh bien, mourant.’ Il y eut une sorte de silence et quelques titters. Et j’ai dit, eh bien, quand vous mourrez, il n’y a rien non plus, auquel cas ça va, c’est tout. S’il y a quelque chose, je ne peux pas penser à une plus grande aventure que de découvrir ce que c’est.

Q: Que ferez-vous avec l’argent de Templeton, qui est sans conditions?

UNE: Je suis vraiment, vraiment reconnaissant et excité parce que l’argent me permettra de faire beaucoup de choses pour des projets que je ne pouvais pas faire auparavant. Je viens de lancer une fondation héritée, la Jane Goodall Legacy Foundation. Pour le moment, de nombreuses (associations caritatives) sont maintenues par mes visites, mes appels Skype ou autre, et quand je ne suis pas là, cela s’arrêtera, évidemment. Donc, je veux être sûr qu’il y a une dotation pour que mes rêves puissent continuer.

Cette interview a été éditée et condensée.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.