Sur le campus – Shaw Local

La Southern Illinois University Edwardsville a terminé les exercices de lancement du printemps 2022 lors d’une série de cérémonies tenues les 30 avril et 6 et 7 mai.

Zacharie Drew d’Oswego a obtenu un diplôme PHRMD en pharmacie.

Morgan Hundley d’Oswego a obtenu Magna Cum Laude avec un BS en éducation spécialisée.

Jordan Joynt de Yorkville a obtenu un diplôme DNP en pratique infirmière.

Brandia Jeune de Yorkville a obtenu un diplôme MSED en kinésiologie.

*****

L’Université de Saint Mary a récemment annoncé que Cécile Minder d’Oswego a terminé le semestre avec un 3.5 GPA ou mieux.

*****

Reanna Panlilio de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université du Wisconsin-Milwaukee lors des exercices de début du 22 mai.

*****

Lucas Faren de Yorkville, était l’un des 216 étudiants du Central College qui ont été célébrés lors du Commencement le samedi 14 mai au Ron and Joyce Schipper Stadium.

Farren a obtenu un baccalauréat en ingénierie et une mineure en physique et en mathématiques.

*****

Les étudiants locaux inscrits à la Western Illinois University ont été nommés sur la liste du doyen du printemps 2022, notamment: Quinn Bommelman de Montgomery; Dominic Bellanca, Mikaila Couch et Jared Mengerink d’Oswego; Kyleigh Rogers de Plano; et Madeleine Kotler d’Yorkville.

*****

Jack Randal d’Oswego a obtenu la liste du doyen de l’Université Belmont pour le semestre de printemps 2022.

*****

Joanna Gambino d’Oswego a récemment été nommé sur la liste du doyen pour le semestre de printemps au Benedictine College

*****

Taghen Amwoza de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022 à la Winona State University.

*****

Les étudiants locaux de l’Université du Tennessee à Martin ont été honorés par la publication des tableaux d’honneur du chancelier du printemps 2022. Ceux nommés comprennent Shae intelligente de Sandwich, mention très bien ; Alexis Grandys de Yorkville, haute distinction ; Brooke Kala de Yorkville, les plus hautes distinctions ; Samantha Moreno de Yorkville, haute distinction.

*****

Michel Drennon d’Oswego a fait la liste des réalisations académiques du printemps 2022 à la Georgia Southwestern State University.

*****

Alexandre Ponx d’Oswego, un étudiant de l’Université Trine, a été nommé sur la liste du président pour le mandat du printemps 2022.

*****

L’Université Olivet Nazarene a récemment annoncé sa liste du doyen du printemps 2022. Les étudiants locaux honorés comprennent: Addison Adams de Montgomery, André Cantu d’Yorkville, Anthony Cantu d’Yorkville, Jacob Christopherson d’Oswego, Courtney Hall d’Yorkville, Noé Harder de Montgomery, Timothée Léger de Montgomery, Samantha Martin de Montgomery, Gabrielle McGrath d’Oswego, Peyton Rogers de Sandwich, Alicia Silva d’Oswego et Madalyn Zagajowski d’Yorkville.

*****

Mitchell Jennings de Yorkville a été nommé au tableau d’honneur du doyen du printemps 2022 à l’Abilene Christian University.

*****

Angélina Lee d’Oswego a été nommé au tableau d’honneur du chancelier du printemps 2022 à l’Université du Mississippi.

*****

La Southern Illinois University Edwardsville a annoncé que les étudiants locaux se qualifient pour la liste du doyen du printemps 2022, y compris les résidents d’Oswego Gabrielle Ariana Andrade et Zachary Michael Drew avec un résident de Yorkville Jackson Edwards.

*****

Les étudiants locaux ont récemment obtenu leur diplôme du Monmouth College.

Benjamin Dobberstein de Oswego, fils de Patrick et Christine Dobberstein.

Rebecca Gebe de Sandwich, fille d’Elizabeth Gebe.

Nathan Willig de Oswego, fils de Dennis et Angela Willig.

*****

Étudiant du Davis & Elkins College Jacob Lenertz de Yorkville a obtenu la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022.

*****

Danielle Johnson d’Oswego est diplômé Magna Cum Laude de l’Université de Dubuque, obtenant un baccalauréat ès arts.

*****

Ashlyn Clancy de Sandwich et Madeleine Wyatt d’Oswego ont été nommés sur la liste du doyen de l’Université du Wisconsin-Whitewater pour le semestre de printemps 2022.

*****

L’Université du Kentucky a publié sa liste du doyen pour le semestre de printemps 2022. Les étudiants locaux honorés comprennent des résidents de Yorkville Callaghan Peyton Bishop, Ryan Elizabeth Boyd, Ashley Kathleen Konen, Joshua Carl Larsen, Grace Mae Ludwig, Matthew J. Riordan et Samantha Michelle Riordan.

*****

L’Université Lee félicite Grace Henderson d’Oswego sur l’obtention des honneurs de la liste du doyen au cours du semestre de printemps 2022.

*****

Les étudiants locaux ont été nommés sur la liste du doyen de Bradley pour le printemps 2022, y compris les résidents d’Oswego Benjamen Bachmann, Kailee Baldwin, Summer Bergmann, Ayden Earley, Justine Granahan, John Green, Joshua Lovell, Riley Martin, Sean Martin et Jared Novak; Résidents sandwich Madeleine Card, Hailey Keeton et Semaines de Seth; Résidents de Montgomery Joanna Franco et Kiana Rivera; Résidents de Plano Automne Haberkorn-Mendez et Draven Ordonez; Résidents de Yorkville Daniel Harker, Ashliana Mueller, Dimitra Procopos, Delaney Seeman et Ivan Westcott; et résident de Newark Matthieu Lucas.

*****

L’Iowa State University a honoré plus de 4 700 étudiants qui ont reçu des diplômes lors des cérémonies d’ouverture du printemps du 12 au 14 mai.

Heather Marz de Montgomery a obtenu un diplôme Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en biologie.

Jeffrey Crafton d’Oswego a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en finance.

Molly Gustafson d’Oswego a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en sciences animales.

Tchad Schaschwary d’Oswego a obtenu Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en comptabilité et analyse commerciale.

Kevin Gruhlke de Yorkville a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en génie aérospatial.

Aidann Kinsella de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès sciences en affaires agricoles.

*****