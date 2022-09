Sur le campus / 1 sept. – Shaw Local

Ryan Reynolds of Yorkville, étudiant au Northwestern College à Orange City, Iowa, a obtenu une place sur la liste du doyen académique pour le semestre de printemps 2022.

*****

L’Université Bradley félicite les étudiants locaux qui ont obtenu leur diplôme en mai.

Justine Granahan d’Oswego a obtenu un BA en sciences de la famille et de la consommation – Leadership hôtelier.

Jillian Kimpan de Yorkville a obtenu un baccalauréat en histoire/études sociales (9-12), enseignement secondaire.

JoAnna Holly de Sandwich a obtenu un BS en éducation anglaise (9-12), enseignement secondaire.

Branden Scherer de Plano a obtenu un BSME en génie mécanique.

*****

Matthieu Jeter de Yorkville a obtenu le statut de Dean’s List pour le semestre de printemps 2022 au Loras College.

*****

Peyton Dillon of Yorkville a été nommé sur la liste d’honneur du semestre de printemps 2022 à l’Université des sciences et technologies du Missouri.

*****

L’Université du Wisconsin-Platteville a annoncé que Michel Léa de Montgomery a été nommé sur la liste de son doyen au semestre de printemps 2022.

*****

Abigeal Kühner de Montgomery et Rachel Robinette de Yorkville ont été nommés sur la liste du doyen du Trinity Christian College pour le printemps 2022.

*****

Plusieurs étudiants locaux ont été honorés sur la liste du doyen du printemps 2022 de l’Université Lewis, y compris des résidents d’Oswego Riley Baert, Noah Ferchen, Savanna Jourdan, Emily Lukowski, Jacob Lukowski, Madeline Rabick, Mitchell Rabick, Caleb Scurr, Samuel Smith, Marek Spader, Jessica Vosecek et Chasseur Yurgil; Résidents de Plano Nathaniel Cervantès et Nathan Scherer; Résident de Newark Chari Chapman; Résidents de Yorkville Kaylynn Gillespie, Travis Greep, Lindsay Harrison, Eric Hix, Kaylee Kosulic, Caroline Pietrzyk et Maxwell Warren; et résident de Montgomery Courtney Pawlisz.

*****

Jessica Smith d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en éducation dans l’enseignement primaire de l’Université d’État de Valdosta.

*****

Kiley Mitchell of Oswego a été nommé sur la liste du doyen de la Youngstown State University pour le semestre de printemps 2022.

*****

Anna Ríos de Bristol, Phil Lo Chirco de Plano et Mikayla Williams de Newark ont ​​été nommés sur la liste du doyen du printemps 2022 du Wheaton College.

*****

Université d’État de Wichita nommée Scott Zacker d’Oswego et Jacob Bivens de Yorkville au tableau d’honneur du doyen pour le printemps 2022.

*****

Scott Zacker d’Oswego a obtenu Cum Laude avec un BA en gestion du sport de l’Université d’État de Wichita au printemps 2022.

*****

Michel Bivins d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de l’Université de Tampa lors de la cérémonie d’ouverture du 7 mai.

*****

Alexia Hériaud of Yorkville a été nommé sur la liste du doyen de l’Université du New Hampshire pour avoir obtenu les honneurs pour le semestre de printemps 2022.

*****

Haley Brown d’Oswego a été nommé sur la liste du doyen de l’Université de Tampa.

*****

L’Université de l’Illinois à Springfield a publié la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022. Les étudiants locaux honorés comprennent Nolan Flaherty d’Oswego, Abigaïl Way de Plan, Joseph Einsle de Yorkville et Madison Grandys d’Yorkville.

*****

Kayla Moky d’Oswego a été nommé sur la liste d’honneur de la Minnesota State University, Mankato, pour le semestre de printemps.

*****

Hailey Corcoran d’Oswego, MacKenzie Senffner de Yorkville et Stephen Waite d’Oswego ont obtenu les honneurs du semestre pour le semestre du printemps 2022 au Edgewood College.

*****

L’Université Drake a récemment annoncé la nomination d’étudiants locaux sur les listes de son doyen et de son président pour le semestre de printemps 2022.

Les étudiants nommés sur la liste du doyen comprennent Nia Franklin et Allison Webster de Montgomery; Madeleine Leigh et Gabriel Sardo d’Oswego; et Lauren Bell d’Yorkville. Les étudiants nommés sur la liste du président comprennent Dylan Patel et Anya Zarembski d’Oswego et Mady Klébenow d’Yorkville.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu leur diplôme de l’Université Drake à la fin du semestre de printemps 2022.

Nia Franklin de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès sciences en administration des affaires, études commerciales.

Madeleine Leigh d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en journalisme et communication de masse, nouvelles, et un baccalauréat ès arts, politique et histoire.

Dylan Patel d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts, mathématiques et un baccalauréat ès sciences en administration des affaires, science actuarielle.

*****

Bella Marie Zeman de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen du printemps 2022 au Wofford College.

*****

Des personnes locales ont été nommées sur la liste du doyen de l’Université du Wisconsin-Milwaukee pour le semestre du printemps 2022, y compris des résidents de Montgomery Hayley Dillow et noisette ramos et résident de Yorkville Reanna Panlilio.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université du Wisconsin-Whitewater dans le cadre du début du printemps 2022.

Ethan Kee de Plano a obtenu un BS en sécurité au travail.

Madeleine Wyatt d’Oswego est diplômé Magna Cum Laude avec un BS en sciences et troubles de la communication.

*****

Emilie Giles d’Oswego a été inscrit au tableau d’honneur du président du semestre de printemps 2022 à l’Université du Wyoming.

*****

Sean Freinall d’Oswego a reçu un baccalauréat ès sciences en génie électrique avec grande distinction de la Milwaukee School of Engineering au printemps 2022.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université de l’Utah lors d’une cérémonie d’ouverture le 5 mai

Anders Eckert d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en études environnementales et de durabilité avec une spécialisation en conservation et gestion des terres.

Kaylon Draney d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en science et génie des matériaux.

*****

Hannah Gilles d’Oswego a été nommé au semestre de printemps 2022 des tableaux d’honneur du doyen et de la première année du doyen à l’Université du Wyoming.

*****

L’Université du Wisconsin-Platteville a décerné des diplômes à plusieurs étudiants locaux pour le printemps 2022.

Grace Gillet de Montgomery a obtenu un diplôme en restauration, environnement et conservation.

Michel Léa de Montgomery a obtenu un diplôme en psychologie.

Jacob Willman de Yorkville a obtenu un diplôme en biologie.

*****

L’Université Millikin annonce les noms des étudiants locaux nommés sur la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022.

Gagner cet honneur étaient: les résidents d’Oswego Tobi Osibodu, Justin Allen et Chelsea McCullum; Résidents sandwich Caroline Welte, Logan Scalf et Sarah Nes; Résidents de Yorkville Evan Bornman et Karissa Brown; et les résidents de Montgomery Daniela De La Cruz et Ashley Oros.

*****

Augustana College a tenu sa cérémonie d’ouverture le dimanche 22 mai

Rey Castro Paredes de Plano a été reconnu avec une majeure en sociologie.

Sydney Drozdowski de Yorkville a été reconnu avec une majeure en sciences et troubles de la communication et en psychologie.

Devin Glover de Montgomery a été reconnu avec une majeure en génie physique.

Erin Hettinger de Yorkville a obtenu une majeure en psychologie.

Dayne Millard d’Oswego a été reconnu avec une spécialisation en biologie et en espagnol à usage professionnel.

Lexis Miller d’Oswego a obtenu une majeure en études de la communication.

Hélène Rodriguez d’Oswego a obtenu une majeure en histoire.

Katie Zenisek de Montgomery a obtenu une majeure en santé publique et biologie.

*****

Les étudiants à temps plein suivants, qui ont obtenu une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus sur une échelle de 4,0, ont été

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen de l’Université St. Ambrose pour le trimestre de printemps, y compris Mae Lin Crumpton de Montgomery, Marqueur Jackson de Yorkville et Jacob Cuda, Bryan Flentge et Olivia Wells d’Oswego.

*****

Plusieurs étudiants locaux ont obtenu leur diplôme de l’UW Oshkosh au début du printemps, le 14 mai.

Megan A.Berg d’Oswego a obtenu un baccalauréat en travail social.

Mitchell J.Bradford d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en sciences politiques.

Madison T.Signor d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques.

*****

Abigaïl Walker d’Oswego a obtenu un baccalauréat en gestion du sport et en gestion des affaires, cum laude, de l’Université de Manchester lors des exercices de début du 21 mai.

*****

Madisyn Ocasio de Montgomery est diplômé du Coe College avec un baccalauréat en psychologie et en administration des affaires.

*****

Eleni Metrou d’Oswego a été nommé sur la liste du doyen du printemps 2022 au campus principal du Palmer College of Chiropractic à Davenport, Iowa.

*****

Henri Hoeksema d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en géographie de l’Université du Wisconsin-Eau Claire en mai.

*****

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen du semestre de printemps 2022 à l’Université du Minnesota Twin Cities comprennent Jean Riggen de Bristol, Erik Neidlein d’Oswego, Paul Ricken d’Oswego et Guy Heifetz d’Yorkville.

*****

L’Université Quincy a annoncé que Parker Lymenstull d’Oswego a été nommé sur sa liste du doyen pour le semestre de printemps 2022.

*****

Alain Goodyear of Plano a été nommé sur la liste du doyen du printemps 2022 au Coe College.

*****

Les étudiants locaux ont été nommés sur la liste du doyen du Carthage College pour le semestre de printemps 2022, y compris les résidents de Montgomery Kaila Brugger et Emilie Frost; Résidents d’Oswego Brett Fern, Mary Harshberger, Michelle Gorney, Lauren Druwe et Colin Moran; et résident de Yorkville Catherine Casanovas.

*****

Alexandre Vollmer de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen de l’Université Bethel pour l’excellence académique pour le semestre de printemps 2022.

*****

L’Université Wesleyan de l’Illinois a honoré plusieurs candidats locaux pour l’obtention du diplôme lors du lancement le 1er mai.

Ryan Aten d’Oswego s’est spécialisé en biologie/sociologie.

Runge de Sydney de Yorkville s’est spécialisé en finance et a obtenu son diplôme Summa Cum Laude.

*****

Audrey Nitz d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en marketing de la Northern Michigan University en mai.

*****

Les étudiants locaux ont reçu des diplômes de l’Université du Wisconsin-Madison les 13 et 14 mai.

Jonathan Mason de Newark a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire.

Molly Wehner d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en biochimie.

Peyton Frankenreider-Slack de Yorkville a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en affaires : marketing et affaires : gestion des opérations et de la technologie.

*****