Sur le Bharat Jodo Yatra de Rahul Gandhi au Cachemire, un avertissement des agences

Rahul Gandhi a été conseillé par les agences de sécurité de ne pas parcourir certains tronçons pendant le Bharat Jodo Yatra au Cachemire, a appris NDTV.

“Un plan détaillé a été mis en place pour le sécuriser et il a été conseillé qu’il évite de parcourir certains tronçons à pied et qu’il voyage plutôt en voiture”, a déclaré un haut responsable à NDTV.

Un examen de sécurité compressif est toujours en cours dans lequel des détails sur les arrêts de nuit sont en cours d’élaboration, a ajouté le responsable.

Le chef du Congrès, âgé de 52 ans, devrait hisser le drapeau national à Banihal le 25 janvier et entrerait à Srinagar via Anantnag deux jours plus tard, le 27 janvier.

“Rahul (Gandhi) déploiera le tricolore en route vers le Cachemire. Pour l’instant, il semble que ce serait autour de Banihal. Ensuite, yatra entrerait à Srinagar via Anantnag un jour après le jour de la république”, a déclaré le responsable.

Selon lui, les agences de sécurité ne veulent qu’une poignée de personnes voyageant avec M. Gandhi lorsqu’il est à Srinagar.

Selon le plan, M. Gandhi entrerait à Lakhanpur le 19 janvier et après une halte nocturne là-bas, partirait du Hatli Morh de Kathua le lendemain matin. Il s’arrêtera à nouveau pour la nuit à Chadwal. Le matin du 21 janvier, il partira de Hiranagar à Duggar Haveli, et procédera de Vijaypur à Satwari le 22 janvier.

“Certains tronçons sont sensibles, nous avons donc conseillé à son équipe d’identifier les personnes qui seraient dans le cordon intérieur avec lui”, a déclaré une source à NDTV.

Rahul Gandhi a actuellement une couverture de sécurité de catégorie Z+, ce qui signifie que les commandos 8/9 le gardent 24h/24 et 7j/7.

Le mois dernier, le Congrès avait demandé au Centre de renforcer sa couverture car de nombreuses failles de sécurité avaient été constatées le long de la route de la yatra.

Le Centre, tout en répondant au Congrès, avait déclaré que M. Gandhi lui-même avait violé sa couverture de sécurité plus de 100 fois depuis 2020.