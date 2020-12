Au cours des 72 derniers jours, un duo basé à Delhi est sur une folle promenade en voiture pour sensibiliser Covid-19 pandémie. contre Covid 19. Au cours de leur voyage, ils ont tous les deux vécu toutes sortes d’expériences, rencontré des gens de divers horizons et tout enregistré.

Siddhartha Dutta, 40 ans, de Kolkata, est une collectrice de fonds, une navigatrice et une réseauteuse pour la campagne Road Ashram. Conduisant dans une voiture modifiée à travers un terrain accidenté et une chute de presque tous les États, Dutta et son ami Ahmer Siddiqui ont parcouru plus de 20 000 kilomètres jusqu’à présent.

Siddiqui, 40 ans, est stratège en communication, cinéaste et surtout chauffeur en chef du voyage marathon.

«Nous sommes amis depuis 20 ans et ne sommes pas novices dans les idées folles. Donc, cette fois, nous sommes montés dans cette voiture élégante pour dire aux gens à travers l’Inde ce qu’il faut faire en temps de pandémie. En raison de la conception de la voiture, nous sommes saisis des yeux, « dit Dutta.

Naissance de l’idée

Dutta a déclaré que pendant la pandémie, alors que les riches pouvaient se permettre de rester à la maison, les pauvres ont souffert terriblement, financièrement et émotionnellement. Des milliers de travailleurs migrants ont dû parcourir de longues distances à pied pour rentrer chez eux sans nourriture ni eau. Quelques-uns se sont effondrés à mort dans la chaleur et la poussière et sans aide médicale.

«Au départ, nous pourrions aller avec de l’aide dans les zones voisines. Bientôt, nous avons réalisé que cela ne suffisait pas et que nous devons avoir une portée plus large. C’est à ce moment-là que nous avons pensé à ce voyage pour contribuer davantage à diffuser des informations sur les choses à faire et à ne pas faire coronavirus », a déclaré Siddiqui.

A lancé le voyage

Leur voyage a commencé le 4 octobre de Delhi et le duo a voyagé le long des frontières de la Chine et du Népal dans l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh et le Bihar à travers l’Inde centrale, Delhi, le Pendjab et a finalement atteint le Jammu-et-Cachemire.

« Nous ferons pression pour le Ladakh si l’autoroute de Leh est dégagée », a déclaré Dutta à News 18 depuis Sonamarg en route vers Kargil, mais il n’était pas sûr de pouvoir aller au-delà des collines de Zojilla samedi car la neige avait cassé le lien routier.

Auparavant, ils avaient conduit le long de la frontière du Bhoutan à Jaigaon, au Bengale occidental, suivis de l’Assam, de l’Arunachal Pradesh, du Nagaland, du Manipur, de Tripura, des Sunderbans au Bengale occidental et d’Orrissa, de Telengana, d’Andhra Pradesh, de Pondichéry et du Tamil Nadu.

Les deux ont dit au cours du long voyage qu’ils pouvaient expliquer aux gens comment Covid-19 protocole les garderait en sécurité et contrôlerait la propagation de la contagion.

« La crise est énorme et prendra beaucoup de temps pour être résolue. Nous devons nous efforcer dur », a déclaré Dutta.

Covid Times et expériences

Au cours du marathon qui se terminera le 26 décembre, les deux ont rencontré de nombreuses expériences positives et négatives sur la façon dont les gens faisaient face aux effets de la pandémie, au manque de soins de santé, aux emplois, aux superstitions, etc.

Par exemple, dans l’Uttar Pradesh, des travailleurs migrants leur ont dit que lorsqu’ils rentraient chez eux pendant les étés de pointe et qu’ils avaient très soif, ils buvaient de l’eau des puits tubulaires en bordure de route, des robinets.

« La population locale était si ignorante qu’elle avait l’habitude de retirer les poignées des puits tubulaires en pensant que les ouvriers répandraient des maladies en les touchant », a déclaré Dutta. De même, un potier du Bihar a déclaré qu’il était resté sans repas pendant des jours.

Bons extraits

Un jeune homme de Sunderban, au Bengale occidental, leur a dit que pour les pauvres, de l’aide arrivait, mais que pour la classe moyenne inférieure, il n’y avait pas beaucoup de disponible. Il a appris que son professeur de lycée faisait face à des difficultés. Alors, un jour, il est allé rencontrer son professeur avec un sac d’épicerie et l’a tranquillement laissé dans un coin de la maison de son professeur et est parti. Plus tard, le professeur a appelé pour dire que vous aviez oublié votre sac. L’étudiant a dit que vous pouvez l’utiliser à Je ne pourrai pas venir bientôt.

Dutta a rappelé une autre anecdote. À Walong, qui est la route carrossable la plus à l’est de l’Inde juste à côté de la frontière chinoise, les gens doivent parcourir 50 km pour passer un appel téléphonique.

« Dans ce pays où le réseau mobile n’a pas atteint tout le monde, la pénétration d’Internet est encore moindre et seulement environ 35% des utilisateurs mobiles ont un téléphone intelligent, nous parlons de cours en ligne. Cela crée encore plus d’écarts entre les nantis et les démunis », a-t-il noté. .

Il a ajouté que certains étudiants à Madhubani, le Bihar leur a dit que leur école est fermée depuis mars et qu’aucun cours en ligne n’a eu lieu en raison du manque d’électricité, mais les enseignants dispensaient des cours dans les mêmes locaux en facturant à chaque élève 100 roupies par mois.

Et à certains endroits, les femmes nous ont dit qu’elles avaient été battues par leur mari parce qu’elles étaient devenues frustrées par la fermeture des magasins d’alcools.

«Les enfants handicapés ont été mis en cage et les interventions médicales ont été interrompues en raison du covid. De même, les programmes de vaccination ont été retardés. Les repas de midi ne pouvaient pas être servis et de nombreux enfants pauvres étaient confrontés à la malnutrition», a-t-il noté.

Le qui est qui

Les deux ont partagé des expériences heureuses. Bhaichung Bhutia a conduit sa voiture à Gangtok, L Sarita Devi, ancienne championne de boxe, a déclaré qu’elle cuisinait pour les patients de Covid à l’hôpital pour les motiver à se battre.

Le célèbre cinéaste Adoor Gopalakrishnan a partagé ses expériences de voyage le long du Gange il y a de nombreuses années et les a incités à poursuivre de tels voyages. A Srinagar, ils ont rencontré Farooq Abdullah qui les a complimentés pour leurs efforts.

Dutta et Siddiqui ont décidé de partager leurs expériences à travers des articles. « Un récit de voyage et un documentaire seront diffusés », a déclaré Dutta.