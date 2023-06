Sur l’atterrissage des Rockets James Harden et que faire avec le choix n ° 4: Hollinger et Iko

Selon la façon dont vous regardez la situation actuelle de Houston – coincée au milieu d’une reconstruction ou sur le point de tourner une page avec une flexibilité financière et potentiellement de la liste – l’équipe mérite d’être surveillée.

Le repêchage de la NBA 2023 est dans moins de deux semaines. Les Rockets ont les choix n ° 4 et n ° 20, et cela s’accompagne de plusieurs options. Ils peuvent théoriquement sélectionner deux autres jeunes joueurs, en prendre un et échanger l’autre ou même abandonner complètement le repêchage. S’ils conservent leur choix de loterie, des noms comme Amen et Ausar Thompson et Cam Whitmore ont été le plus souvent liés à l’équipe, les jumeaux Thompson devant se rendre la semaine prochaine. Houston a ajouté Jalen Green et Jabari Smith Jr. lors des deux derniers repêchages, tous deux sélectionnés parmi les cinq premiers, et ont une autre opportunité d’en ajouter un troisième. Dans le vide, c’est à quoi devrait ressembler une reconstruction – en ajoutant constamment les meilleurs talents disponibles et en espérant les développer en joueurs gagnants.

Environ une semaine après le repêchage, l’agence libre fait son apparition et les Rockets sont prêts à devenir des acteurs sérieux sur le marché libre. Ils sont pleins d’argent, quelque 60 millions de dollars en espace de plafond, et ont le désir d’ajouter des vétérans autour de leur jeune groupe. Il y a un besoin d’améliorations à tous les niveaux, mais plus particulièrement le jeu, le tir et la défense du périmètre / poste. Autrement dit, partout.

Les prochaines semaines façonneront l’avenir immédiat de cette franchise. Les Rockets saisiront-ils l’opportunité par les cornes ? Ou vont-ils trébucher en chemin et rester bloqués dans les caves de la Conférence Ouest ?

Pour avoir une perspective plus claire sur les questions brûlantes entourant l’organisation, j’ai contacté L’Athlétisme John Hollinger, écrivain national de la NBA et ancien dirigeant de la NBA, pour avoir un aperçu.

Avec le repêchage dans deux semaines, êtes-vous à l’aise de prédire dans quelle direction Charlotte et Portland vont avec les deuxième et troisième choix – et que se passe-t-il ensuite avec Houston?

Je suis à l’aise de prédire que Scoot Henderson et Brandon Miller seront les deux joueurs sélectionnés à ces deux endroits. Je suis beaucoup moins à l’aise de projeter lequel sera deuxième et lequel sera troisième, ou si ce sera Portland ou une autre équipe qui fera la cueillette au n ° 3. Mais je pense qu’il y a un niveau qui les sépare de tout le monde ailleurs sur la plupart des planches de repêchage, et qu’Amen Thompson aurait besoin d’un entraînement absurdement bon pour changer d’avis à Charlotte.

Les Rockets devraient-ils simplement emprunter cette voie en prenant le meilleur joueur disponible? Qui est-ce à votre avis si Henderson et Miller sont tous les deux hors du conseil? Sinon, envisageriez-vous d’échanger ?

Les Rockets devraient absolument prendre le meilleur joueur disponible, oui. Le repêchage est une prise de talent; vous vous inquiétez de la forme pendant les échanges et l’agence libre, mais vous n’avez qu’une seule chance de choisir le quatrième et vous voulez ajouter le meilleur joueur.

J’ai Cam Whitmore comme meilleur joueur disponible à ce moment-là; Je pense que la différence d’âge entre lui et Amen Thompson n’attire pas assez l’attention, et c’est un super athlète qui peut à la fois tirer et marquer en ce moment.

En ce qui concerne les échanges, j’essaierais certainement de progresser pour obtenir Scoot Henderson si j’étais les Rockets (et abandonnerais immédiatement la poursuite de James Harden si tel était le cas); Je ne vois tout simplement pas les deux équipes devant elles s’échanger à un prix qui serait raisonnable pour Houston. Même Portland, au n ° 3, serait beaucoup plus intéressé à échanger le choix avec une autre équipe contre un joueur qu’à échanger une place.



Cam Whitmore. (Rich Schultz/Getty Images)

Où vous situez-vous sur la perspective d’échanger potentiellement le choix n ° 4? Est-ce que trouver un accord avec leur autre sélection de premier tour, le 20e choix, vous attire davantage?

Je n’exclurais pas d’échanger le quatrième choix étant donné que Houston doit un choix légèrement projeté à Oklahoma City l’année prochaine et que sa liste déborde déjà de trop de jeunes joueurs… mais ma barre serait assez haute pour y renoncer. Je ne vois pas de scénario réaliste au tableau où Houston transformerait le quatrième choix en un bon jeune partant, et à défaut, il est difficile de justifier l’abandon de l’avantage à long terme de la rédaction éventuelle d’une star.

Quant à l’échange du 20e choix, Houston devrait d’abord chercher très fort à l’échanger contre un avenir protégé. Ils n’ont tout simplement pas besoin d’un autre type Garuba / Christopher / Washington pour s’imprégner des places dans la liste et des minutes de développement. Les Rockets pourraient également envisager d’échanger 20 contre un vétéran productif, en particulier dans la zone arrière.

Êtes-vous à bord du commerce de retour de James Harden ou chercheriez-vous ailleurs pour résoudre leurs problèmes de meneur de jeu vétéran?

Généralement, signer un joueur de 34 ans pour un contrat maximum pluriannuel n’est pas le jeu lorsque vous sortez d’une saison 22-60. Au moment où le reste des Rockets se développera suffisamment pour aider, Harden sera une force déclinante sur un énorme contrat.

Cela dit, je déteste moins l’idée de Harden qu’avant. À court terme, surtout, cela a des avantages. Harden n’est peut-être pas idéal pour le développement des joueurs des autres joueurs du périmètre, mais le fait que Harden domine le ballon ne semble pas si mal si l’alternative est que Kevin Porter domine le ballon.

Les Rockets doivent un choix parmi les quatre premiers du commerce Westbrook et ont donc une incitation au tanking proche de zéro cette saison. La présence de Harden placerait les autres joueurs dans de vrais matchs de basket avec une chance à moitié décente de les gagner, ce qui facilite à la fois l’évaluation et la progression.

L’autre raison pour laquelle ce n’est pas si grave à court terme est que, de façon réaliste, qui d’autre obtiennent-ils? De Angelo Russel ? Russel Westbrook ? Je ne pense pas que Fred VanVleet ou Kyrie Irving regardent Houston à deux fois, donc à moins qu’ils ne puissent échanger dans l’espace de la casquette, Harden est de loin la meilleure alternative au maniement du ballon.

Enfin, les règles de la nouvelle ABC signifient que les Rockets devoir dépenser beaucoup d’argent cet été ; leur espace de casquette crée un « Les millions de Brewster » situation où ils doivent ajouter 45 millions de dollars juste pour atteindre le plancher.

Le problème est qu’un maximum de quatre ans pour Harden les laisse probablement avec un Harden de 37 ans prenant une énorme partie du plafond avec une production limitée. Cette facture arrivera à échéance juste au moment où leurs récents choix de repêchage deviendront éligibles à l’extension et deviendront beaucoup plus chers. Houston compte huit joueurs incroyables dont les contrats de recrue expireront en 2025 ou 2026; s’ils sont bons, ils seront beaucoup plus chers. Ainsi, le signer pour le maximum de quatre ans pourrait causer beaucoup de problèmes au cours des étés 2025 et 2026; Je ne suis pas sûr que le jus en vaille la peine.

Je vous remets au front office – comment dépenseriez-vous les 60 millions de dollars en espace de plafond cette intersaison? Selon vous, quels joueurs complètent le mieux cette équipe ? Utiliseriez-vous tout l’espace maintenant ou en conserveriez-vous pour plus tard ?

Cool, puis-je changer le propriétaire ?

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les Rockets sont fortement incités à dépenser au moins 47 millions de dollars cet été, l’argent étant probablement partagé entre un meneur et un attaquant. S’ils ne peuvent pas obtenir Harden, j’envisagerais fortement d’échanger Tyus Jones de Memphis dans l’espace de plafond et de faire de lui le démarreur. Une stratégie plus audacieuse serait de voir si Golden State viderait Jordan Poole dans l’espace de la casquette. (Échanger pour Chris Paul est une autre possibilité théorique, mais je doute que ce soit là qu’il veuille atterrir.)

Houston a également besoin d’entretoises au sol et de défenseurs aux 3 et 4. Quelques joueurs qui sont à la fois assez jeunes et assez bons pour faire la différence sont Cameron Johnson, Max Strus et Dillon Brooks. Johnson aurait besoin d’une grande feuille d’offre pour effrayer les Nets de s’apparier, tandis que Strus et Brooks ne sont pas limités.

Y a-t-il des opportunités commerciales agressives que vous pensez que Houston devrait poursuivre compte tenu de sa configuration de liste et de son empressement à accélérer la reconstruction?

Je pense que la plupart des opportunités soi-disant agressives seraient des erreurs. Ils sont allés 22-60 l’an dernier; l’équipe n’est pas assez bonne pour pousser beaucoup de jetons, et en avoir marre de perdre n’y change rien. Je comprends que les Rockets ont tous les choix de repêchage de Brooklyn qu’ils peuvent utiliser pour adoucir le pot dans un échange à succès, mais vous ne voulez pas être Atlanta ou Minnesota et jouer la carte trop tôt.

Maintenant que le personnel d’entraîneurs d’Ime Udoka est essentiellement complet, que doivent-ils faire pour s’assurer que les Rockets n’ont pas une autre performance répétée de la saison 2022-23 ? Doit-on s’attendre à une amélioration significative ou faut-il encore patienter ?

Voyons qui est sur la liste au début de la saison avant de prévoir à quel point Houston peut s’améliorer. De manière réaliste, s’améliorer en « méchanceté respectable » et un total de victoires au milieu des années 30 serait un résultat raisonnablement bon, et même cela peut être une portée en fonction de la façon dont le libre arbitre se déroule.

Du point de vue d’Udoka, la plus grande chose que je veux voir de Houston est plus de discipline – une meilleure sélection de tirs, plus de jeu d’équipe et moins de possessions à une passe ou à zéro passe, et un effort réel de défense de transition. L’autre objectif pour les Rockets doit être le développement des joueurs, étant donné le nombre de choix récents de première ronde qui parsèment la liste.

(Photo : Maddie Meyer/Getty Images)