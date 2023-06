Sur l’accusation de Vendetta de MK Staline après l’arrestation du ministre, la réponse du BJP

La détérioration de la santé du ministre du Tamil Nadu, Senthil Balaji, après son arrestation, a déclenché une querelle politique, le DMK au pouvoir accusant le BJP d’abuser des agences centrales pour cibler les dirigeants de partis rivaux.

Senthil Balaji est soigné dans un hôpital de Chennai, où il a subi une angiographie coronarienne dans la matinée. On lui a conseillé un pontage au « plus tôt ».

Le ministre en chef MK Staline, après avoir rendu visite au ministre à l’hôpital, a dénoncé le BJP, affirmant qu’il avait recours à une « politique d’intimation ».

« DMK ne sera pas intimidé par l’intimidation du BJP. Les gens observent une telle oppression et donneront une réponse appropriée lors des sondages de Lok Sabha en 2024 », a déclaré Staline.

Le ministre d’État PK Sekar Babu a affirmé qu’il y avait des « symptômes » indiquant que M. Balaji avait été « torturé ».

Senthil Balaji a été arrêté hier soir après des raids d’une journée et des heures d’interrogatoire. M. Balaji est ministre de l’Électricité, des interdictions et des accises et secrétaire du district de Karur du DMK.

M. Senthil est tombé en panne alors qu’il était emmené à l’hôpital pour un examen médical par les responsables de l’agence d’enquête. Des images télévisées ont montré que M. Balaji se sentait mal à l’aise et pleurait.

Répondant à l’accusation de M. Staline, le chef de l’État du BJP, K Annamalai, a déclaré que l’action de l’ED était le point culminant d’une enquête de cinq ans sur l’arnaque de l’argent contre des emplois.

Il a déclaré que la Cour suprême avait récemment autorisé une enquête de la police et du service d’urgence sur l’affaire. « Cela étant le cas, comment se passe cette vendetta politique. M. Staline et les dirigeants de son alliance devraient s’expliquer », a déclaré M. Annamalai.

Justifiant l’arrestation de M. Balaji, D Jayakumar a allégué des irrégularités dans la gestion des stocks d’alcool.

Il a exhorté l’agence d’enquête à vérifier l’état de santé de M. Balaji avec l’aide de l’AIIMS et à engager de nouvelles poursuites judiciaires contre lui.