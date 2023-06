Sur l’accusation de l’ancien patron de Twitter contre l’Inde, la réponse d’Elon Musk

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré mardi des personnalités américaines de différents horizons, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a affirmé que l’Inde était plus prometteuse que tout autre grand pays et qu’il était incroyablement enthousiasmé par son avenir.

Musk a déclaré aux journalistes après avoir rencontré le Premier ministre Modi que Twitter, le géant des médias sociaux qu’il possède, n’a pas d’autre choix que de suivre le gouvernement local. Ou il sera fermé, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur les récentes allégations de l’ancien propriétaire et PDG de la société, Jack Dorsey, contre le gouvernement indien.

« Le mieux que nous puissions faire est de suivre les lois d’un pays donné », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il nous était impossible « de faire plus que cela ».

Il existe différentes règles et réglementations pour différentes formes de gouvernement, et « nous ferons de notre mieux pour offrir la liberté d’expression la plus libre possible en vertu de la loi », a déclaré Musk.

Lorsqu’on lui a demandé si Tesla entrerait sur le marché indien, Musk a déclaré qu’il prévoyait de visiter le pays l’année prochaine. « Je suis convaincu que Tesla sera en Inde et le fera dès que cela sera humainement possible », a-t-il déclaré.

« Je voudrais remercier le Premier ministre pour son soutien et j’espère que nous pourrons annoncer quelque chose dans un avenir pas si lointain », a déclaré Musk.

« Nous ne voulons pas nous précipiter sur une annonce, mais je pense qu’il est fort probable qu’il s’agira d’un investissement important dans nos relations avec l’Inde », a déclaré le PDG de Tesla.

Dans une déclaration vidéo séparée, Musk a également félicité le Premier ministre Modi, affirmant qu’il « se soucie vraiment de l’Inde parce qu’il nous poursuit pour faire des investissements importants en Inde ». « Je suis un fan de Modi », a-t-il déclaré.

L’Inde est idéale pour les investissements dans l’énergie solaire, a ajouté Musk, qualifiant d’excellents ses entretiens avec le Premier ministre.

Le Premier ministre Modi, qui visite les États-Unis du 21 au 24 juin à l’invitation du président américain Joe Biden et de la première dame Jill Biden, rencontre plus de deux douzaines de leaders d’opinion de divers horizons, dont des lauréats du prix Nobel, des économistes, des artistes, des scientifiques, universitaires, entrepreneurs, universitaires et experts du secteur de la santé.

Outre Musk, ils incluent l’astrophysicien et auteur Neil deGrasse Tyson, l’économiste lauréat du prix Nobel Paul Romer, l’auteur Nicholas Nassim Taleb et l’investisseur Ray Dalio.

Le Premier ministre Modi a rencontré certains d’entre eux en tête-à-tête tandis que d’autres l’ont rencontré en groupe.

Taleb, après avoir rencontré le Premier ministre Modi, a déclaré : « J’ai félicité l’Inde pour sa réponse à Covid et pour la manière dont l’Inde l’a traité de manière très efficace. J’ai discuté de la prise de risques et de la lutte contre la fragilité avec le Premier ministre ». Dalio a déclaré que « Modi est un homme dont le temps est venu quand le temps de l’Inde est venu ».

« Le potentiel de l’Inde est énorme et vous avez maintenant un réformateur qui a la capacité de se transformer. L’Inde et le Premier ministre Modi sont à un moment où de nombreuses opportunités seront créées », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration vidéo, Tyson a également fait l’éloge du Premier ministre Modi, affirmant que le ciel n’était pas la limite pour lui et décrivant le Premier ministre comme « scientifiquement réfléchi ».

« Les priorités peuvent être déséquilibrées pour de nombreux dirigeants mondiaux, mais le Premier ministre Modi se soucie de beaucoup de choses, y compris des solutions. Je ne suis pas le seul à dire que le potentiel de ce que l’Inde peut accomplir ne connaît aucune limite », a déclaré l’astrophysicien.

Lors de la rencontre du Premier ministre Modi avec Romer, le porte-parole du ministère des Affaires extérieures (MEA), Arindam Bagchi, a tweeté : « Un échange de vues stimulant entre le Premier ministre @narendramodi et l’éminent économiste et lauréat du prix Nobel, le professeur @paulmromer ». « Les discussions ont porté sur le parcours numérique de l’Inde, y compris l’utilisation d’Aadhar et d’outils innovants comme Digilocker. Les discussions ont également porté sur diverses initiatives entreprises par l’Inde pour le développement urbain », a-t-il tweeté.

Un autre message du responsable du MEA a décrit la rencontre du Premier ministre Modi avec Dalio comme « fructueuse ».

« Une rencontre fructueuse entre le Premier ministre @narendramodi et l’investisseur, auteur et co-fondateur du fonds spéculatif Bridgewater Associates @RayDalio », a-t-il tweeté.

« Le Premier ministre a souligné les réformes entreprises par le gouvernement pour favoriser la croissance économique, y compris la réduction des conformités et la dépénalisation d’un grand nombre de dispositions légales. Le Premier ministre a invité @RayDalio à investir davantage en Inde », a déclaré M. Bagchi.

Lors de la rencontre du Premier ministre Modi avec l’auteur Robert AF Thurman, Bagchi a tweeté : « Le Premier ministre @narendramodi a eu une conversation captivante avec l’érudit et auteur bouddhiste acclamé, Padma Shri @BobThurman. » « Échange de points de vue sur la façon dont les valeurs bouddhistes peuvent servir de guide pour trouver des solutions aux défis mondiaux. A également discuté de la connexion bouddhiste de l’Inde et des efforts déployés par l’Inde pour la préservation du patrimoine bouddhiste », lit-on dans le tweet.

Un tweet sur la rencontre du Premier ministre avec l’astrophysicien Tyson disait: « Catalyser la collaboration spatiale entre l’Inde et les États-Unis! » « Le PM @narendramodi a interagi avec le célèbre astrophysicien américain, auteur et communicateur scientifique @neiltyson », a tweeté Bagchi.

« Échange de vues sur l’inculcation du tempérament scientifique aux jeunes. Discussion approfondie des progrès rapides de l’Inde dans le secteur spatial, y compris diverses missions d’exploration spatiale entreprises par l’Inde », lit-on dans le tweet.

Le Premier ministre a également souligné le potentiel de collaboration universitaire et de participation privée dans le secteur spatial entre l’Inde et les États-Unis dans le cadre de la politique spatiale nationale de l’Inde, a déclaré le porte-parole de la MEA.

Le Premier ministre Modi doit également observer la Journée internationale du yoga au siège des Nations Unies ici avec les dirigeants de l’ONU et les membres de la communauté internationale.

Des représentants de plus de 188 pays sont attendus à l’exercice.

Le 22 juin, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden accueilleront le PM Modi lors d’un dîner d’État. La visite comprend également une allocution du Premier ministre à la session conjointe du Congrès américain le 22 juin.

