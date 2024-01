Il y a quelques années, alors que nous étions en pleine production sur le film de Jordan Peele Non, le concepteur sonore Johnnie Burn est rentré chez lui à Brighton pour une urgence familiale. Avant de s’installer, il a reçu un appel de Jonathan Glazer, le cinéaste avec qui il partage sa plus longue collaboration. Glazer a dit à Burn qu’il était sur le point de commencer une retouche d’image pour La zone d’intérêt (2023) – un tournage juste à l’extérieur des murs d’Auschwitz – et j’avais besoin d’un son pour le crématorium. Pour leur premier long métrage depuis Sous la peau (2013), Glazer souhaitait que l’évocation des horreurs du camp soit laissée presque uniquement aux enregistrements de Burn et à une partition du musicien expérimental britannique – et camarade Sous la peau anciens élèves – Mica Lévi. «Il y a le film que vous voyez et le film que vous entendez», m’a expliqué Burn lors d’un récent Zoom de Los Angeles. “Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit : Jésus, pour que le son reflète l’intention du film – ses juxtapositions et sa responsabilité envers l’histoire – comment reproduire respectueusement le son d’un meurtre de masse ?”

Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, 2023, image fixe. Avec l’aimable autorisation : A24

Basé sur un roman de 2014 du regretté Martin Amis (l’écrivain est décédé moins de 24 heures avant la première du film à Cannes), Le Zone d’intérêt concerne la vie du camp le plus ancien d’Auschwitz le commandant Rudolph Höss (Christian Friedel) et son épouse Hedwige (Sandra Hüller). Le film se déroule en 1943, à l’époque où des Tsiganes roms et des Juifs hongrois étaient amenés dans le camp par dizaines de milliers, et Höss avait pour mission de trouver le moyen le plus rapide de les assassiner. Hormis une ou deux rencontres et correspondances, peu de choses sont expliquées dans le film et on ne voit presque rien. – encore moins par Hedwige, dont la nouvelle richesse (dans une séquence révoltante, elle est vue en train d’essayer le manteau d’une femme, vraisemblablement morte) repose sur l’efficacité avec laquelle elle peut fermer les yeux. Il s’agit moins de la banalité du mal que de la capacité humaine à s’y habituer.

Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, 2023, image fixe. Avec l’aimable autorisation : A24

Pour recréer le son du crématorium, Burn a placé un microphone dans la cheminée au-dessus de sa cheminée, utilisant du carton pour manipuler le rythme. «J’ai commencé à ajouter les pas des personnes que nous avions enregistrées lors de la production et les bruits des machines textiles et d’armement», explique-t-il. ‘Ce son – la machine de mort, le sol Du lieu – est devenu un raccourci. Cela a renversé le besoin de sensationnalisme. Glazer a commencé à utiliser l’enregistrement de Burn par hasard avant de décider de le conserver comme grondement de fond constant. Les bruits sont gutturaux, presque primordiaux, et semblent jouer dans l’inconscient des personnages ; les bruits de coups de feu sporadiques pendant le déjeuner, ou les cris lointains lorsque les enfants Höss sont au lit, sont d’autant plus effrayants qu’ils y répondent peu. Pour obtenir cette dissonance, Glazer a d’abord filmé le drame familial, en utilisant plusieurs caméras dans toute la maison afin que les acteurs ne sachent jamais sur qui ils jouaient, et n’a ajouté que les sons du camp en post-production. “Il s’agissait avant tout de le rendre aussi crédible que possible – une immersion dans la banalité quotidienne et la monotonie de la vraie vie de famille.”

Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, 2023, image fixe. Avec l’aimable autorisation : A24

Pour le tournage, Glazer a obtenu l’autorisation de filmer à l’extérieur du camp, mais a choisi de ne pas utiliser la maison Höss – qui existe toujours – et de la reconstruire, telle qu’elle aurait été à l’époque. Les résultats sont étranges, un déni tacite de la distance historique auquel Burn répond dans sa conception sonore. « Il fallait qu’il ressemble à un document trouvé, sans patine ni bord sépia. Je pense que le moyen le plus direct d’entrer en contact avec les gens est de dire : « regardez ceci, c’est réel, cela pourrait l’être maintenant. » Pour créer la bibliothèque de sons, Burn a mené des recherches pendant plus d’un an – interrogeant des survivants, parcourant Auschwitz. archiver et lire toute la littérature qu’il pouvait trouver.

«Je regardais tout ce qui faisait référence au son. Par exemple, par des témoignages, j’ai appris qu’il y avait un appel avec un clairon, les gens disaient aussi que la clôture électrique était audible, elle avait une sorte de bourdonnement et de râle. À partir de ces informations, Burn a recréé le son d’une personne utilisant la clôture pour tenter de se suicider, mais a choisi de le supprimer. «Je me sentais responsable de ne rien faire de sensationnaliste. J’étais également conscient que nous peignions des images dans la tête des gens sur la base des connaissances collectives que nous possédons tous. Comme dans le roman d’Amis, l’approche de Glazer consistait à se déshabiller autant que possible. Cela ressort clairement de la scène d’ouverture – ou de son absence – lorsque l’ouverture déformée et tonitruante de Mica Levi joue sur un écran entièrement noir, qui cède soudain la place à une image bucolique de la famille Höss pique-nique au bord d’un lac. ‘L’immense descente de Mica et puis le chant des oiseaux, quoi une entrée dans un film. La conséquence involontaire était qu’il disait également : « utilisez vos oreilles ».

Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, 2023, image fixe. Avec l’aimable autorisation : A24

Les efforts de Burn ne sont pas passés inaperçus : après avoir remporté des prix techniques à Cannes et aux European Film Awards, Burn assistera aux galas les plus brillants de l’industrie dans les mois à venir. Plus tôt cette semaine, La zone d’intérêt a remporté cinq nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et pour Burn et le mixeur sonore Tarn Willers, du meilleur son. Hüller sera probablement présente après avoir reçu une nomination pour la meilleure actrice pour sa performance dans Justine Triet Anatomie d’une chute (2023). Dans des interviews, Hüller a ouvertement déclaré qu’il ne voulait pas comprendre Hedwige. – une première dans la longue carrière de l’actrice. Avec à peine un seul gros plan, le film garde lui aussi ses distances. La proximité de Burn avec le récit lui a-t-elle pesé ? ‘Certainement. Je veux dire, vous avez un travail à faire, vous trouvez une manière pragmatique, mais ensuite vous travaillez sur une scène particulière, un an après, et vous sortez soudainement et dites : « oh mon dieu, qu’est-ce qu’on fait ici ? “‘

Jonathan Glazer, La zone d’intérêt, 2023, image fixe. Avec l’aimable autorisation : A24

Ailleurs dans le monde, des génocides continuent de se produire à proximité des vies ordinaires. Le parchemin funeste a remplacé le grondement. Burn a-t-il déjà été intimidé par l’énormité de tout cela ? « Horriblement. Sous la peau était une expérience tellement immersive, mais quand John m’a présenté La zone d’intérêt c’était le niveau suivant. Franchement, je cherchais la porte mais il faut que l’histoire soit racontée.