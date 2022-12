Sur la table de Noël arabe, Kubbeh et feuilles de vigne farcies ne sont pas négociables

La première fois que Nermine Mansour a organisé un dîner de Noël, elle travaillait au Guatemala en tant que diplomate pour le service extérieur égyptien. Cinq continents et une famille plus tard, elle a organisé de nombreux autres dîners de Noël, sa table toujours entourée d’invités d’horizons divers et chargée de plats variés assortis.

Mais deux offres restent une constante : le kubbeh, une coquille à base de boulgour et de viande renfermant une garniture d’agneau et de noix assaisonnée de cannelle et de piment de la Jamaïque, préparée en tarte ou en croquettes ; et warak dawali, des feuilles de vigne farcies d’un mélange de riz chaudement épicé et de bœuf haché cuit dans un bouillon riche et acidulé.

Ces plats sont généralement associés à des occasions spéciales, Noël en particulier, en raison du temps nécessaire à leur préparation et de la richesse des ingrédients qu’ils nécessitent. Mme Mansour, qui vit maintenant à Alexandria, en Virginie, est égyptienne américaine et a été élevée dans la tradition chrétienne copte, dans laquelle il est courant de s’abstenir de viande et de produits laitiers pendant une grande partie de l’année, y compris les 45 jours avant Noël.

“Bien sûr, nous avons rompu notre jeûne et célébré avec une pléthore de plats de viande”, a-t-elle déclaré.

Sur de nombreuses tables de Noël arabes en dehors du Moyen-Orient, quelles que soient les traditions de la secte ou du jeûne, le kubbeh et les feuilles de vigne farcies ne sont pas négociables. Ils sont aussi un travail d’amour, nécessitant un travail manuel méticuleux et du temps. Comme pour les boulettes ou les tamales, les plats sont traditionnellement préparés en masse, les femmes se rassemblant pour se répartir le travail.