Sur la Russie, l’Europe pèse des objectifs concurrents : la paix et la punition

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant à plus d’armes et insistant sur le fait que son pays doit regagner chaque morceau de territoire perdu, se place plus catégoriquement que jamais dans le camp de la justice.

Dans une interview, un haut conseiller de M. Zelensky a fortement intensifié lundi les appels urgents de son pays pour une livraison plus rapide et plus rapide d’armes et d’équipements plus modernes des pays de l’OTAN. Souffrant de lourdes pertes de soldats et d’équipements dans le Donbass, les forces ukrainiennes manquent de munitions pour leur artillerie de l’ère soviétique, et les responsables ukrainiens affirment que l’artillerie russe à l’est dépasse la leur, 10 contre 1.

Mykhailo Podolyak, le conseiller de Zelensky, a déclaré que l’Ukraine avait besoin de 300 systèmes mobiles de lancement de roquettes multiples, de 1 000 obusiers, de 500 chars, de 2 000 véhicules blindés et de 1 000 drones pour atteindre la parité avec la Russie dans la région du Donbass où les combats sont concentrés – des nombres bien supérieurs à tout ce qui a été publiquement discuté en Occident. Les États-Unis ont promis quatre des lance-roquettes mobiles et la Grande-Bretagne quelques autres ; Washington a envoyé un peu plus de 100 obusiers, et d’autres nations quelques dizaines de plus.