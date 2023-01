Sur la route meurtrière de Mykolaïv à Nikopol, scènes de la guerre brutale de la Russie

Une ambulance passe devant des véhicules blindés de transport de troupes russes détruits sur la route à Dudchany, en Ukraine, le 14 janvier. (Wojciech Grzedzinski pour The Washington Post)

LE LONG DU FLEUVE DNIEPER, Ukraine — Seule l’eau les sépare. Les soldats russes – poussés en retraite par une contre-offensive à la fin de l’année dernière – contrôlent la rive est du puissant fleuve Dniepr. Les Ukrainiens contrôlent l’ouest. Alors que l’Ukraine attend de nouveaux chars des États-Unis et d’Europe, et que les combats font rage dans les villes stratégiques de l’est, une guerre d’usure est en cours sur ce champ de bataille du sud. Le fleuve limite les avancées territoriales, ne permettant — pour l’instant du moins — que la destruction à distance.

Sur la route allant vers l’est et le nord des villages du golfe du Dniepr jusqu’à la ville battue mais jamais occupée de Nikopol, la largeur de la rivière varie de plusieurs kilomètres à moins de 1 000 pieds, ce qui place les Russes suffisamment près pour frapper avec des mortiers et des obus ou des tirs de sniper. Ils frappent certains villages des dizaines de fois par jour. Les forces ukrainiennes ripostent.

Avant la guerre, le trajet aurait représenté environ 150 milles et pris quelques heures de route. Mais avec des routes et des ponts endommagés sur les entrées du fleuve, le voyage à travers l’ancien territoire occupé par la Russie est devenu difficile. Les routes sont toujours jonchées de postes de contrôle russes abandonnés et de matériel militaire. Des tranchées et des positions de tir russes sont creusées dans les champs des agriculteurs. Des panneaux avertissent des mines. Aux entrées des villages, les troupes ukrainiennes avertissent que les risques d’être bombardés sont élevés.

Les journalistes du Washington Post ont passé plusieurs jours à voyager le long des routes principales et secondaires contrôlées par les Ukrainiens qui relient ces villes et villages pour voir comment les civils survivent à l’hiver, souvent sans gaz ni électricité. Il ne reste souvent que les personnes âgées qui survivent sans chaleur grâce aux distributions de nourriture. Les habitants craignent d’être tués à tout moment et chuchotent encore des collaborateurs vivant parmi eux.

De nombreux villages ici ont résisté à des mois d’occupation russe et se trouvent sur un territoire que le président Vladimir Poutine prétend avoir illégalement annexé. Le Kremlin insiste maintenant sur le fait qu’ils doivent être « libérés » – signalant la détermination de Moscou à revenir, peut-être dans de nouvelles offensives ce printemps.

La route endommagée menant à ce village récemment libéré est un signe avant-coureur de ce qui se trouve au-delà. Des voitures incendiées et des carcasses de vache et de chien sont éparpillées sur le bord de la route. Les soldats criaient frénétiquement de rester sur le sol dur – le marais en contrebas n’a toujours pas été déminé.

Avant la guerre, 2 123 personnes vivaient dans cette enclave paisible du golfe du Dniepr. Mais les combats sont devenus si féroces ici qu’au printemps dernier, il ne restait plus que 16 habitants. Les forces russes contrôlant la ville ont évacué la plupart des autres vers des villages situés plus profondément à l’intérieur du territoire occupé par la Russie.

Une fois que l’Ukraine a repris le village à la fin de l’année dernière, les civils ont commencé à revenir et à évaluer les dégâts. Mais la plupart ont trouvé qu’il en reste peu. Plus de deux mois après la libération, seules 150 personnes vivent désormais dans l’épave.

“S’il y avait un enfer, c’était ici”, a déclaré la chef du village Natalya Kamenetska, 36 ans. Certains habitants ont été exécutés. Quatre sont toujours portés disparus. Les exhumations sont toujours en cours, mais le village reste si fortement miné que le processus est lent.

Les résidents qui ont besoin de réparations dans leur maison doivent se rendre au bureau de Kamenetska au conseil du village pour remplir des questionnaires et s’inscrire à l’aide. Beaucoup sont impatients.

Dans un jardin d’enfants endommagé à proximité, Yaroslava Kusherenko, 81 ans, essayait de tirer un grand tapis sale d’une salle de classe peinte de couleurs vives. Kusherenko a passé sept mois dans le village voisin de Bilozerka après que les forces russes l’y ont déplacée lors de violents combats. “J’ai passé les trois premiers mois à pleurer”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle après la libération, il ne restait de sa maison que sa cuisine. Ses vaches avaient été abattues et elle et son fils vivent désormais de l’aide humanitaire. Son poêle fonctionne toujours, ce qui leur a évité de geler. Mais elle avait besoin du tapis, dit-elle, pour réchauffer son lit de fortune.

Elle craignait d’être punie pour l’avoir pris, même s’il n’était pas utilisé. Mais elle avait si froid, dit-elle, qu’elle ne savait pas quoi faire d’autre.

« Nous avions un si beau village. Les gens étaient si heureux. Il y avait tellement de vert. Et voyez ce qui lui est arrivé maintenant », a-t-elle dit en désignant le jardin d’enfants bombardé derrière elle. « En une seconde, j’ai tout perdu. Qui me le rendra ?

Au cours des trois mois qui ont suivi la libération de Tiahynka par les forces ukrainiennes, Helena Horobets, 72 ans, s’est soigneusement préparée à la possibilité que des bombardements russes quotidiens de l’autre côté du fleuve détruisent sa maison.

Elle et son fils ont emballé leurs objets de valeur dans du plastique – y compris la robe qu’elle veut porter à ses propres funérailles, si elle devait être tuée – et se sont déplacés avec leurs affaires dans leur sous-sol exigu où ils passent maintenant la plupart de leur temps.

Sans électricité, la connexion d’Horobets au monde extérieur s’est limitée à l’utilisation du générateur d’un voisin pour regarder occasionnellement la télévision. Mais la nouvelle de ce qui se passe ailleurs en Ukraine, a-t-elle dit à travers les larmes, “me rend juste triste”.

Un matin récent, elle est montée à l’étage, a ouvert son portail bleu et a tendu à sa voisine une petite liasse de billets. En retour, Alla Kravtsova, 55 ans, a passé un poulet cru dans un sac en plastique rouge. Cela soutiendrait Horobets pendant environ une semaine.

Chez elle, au bout de la rue, les poulets, les oies et les dindes de Kravtsova ont crié lorsqu’elle a ouvert la porte de sa grange, révélant quatre vaches. Le plus jeune, Borka, n’a que deux semaines.

La vente de volaille et de produits laitiers a aidé Kravtsova à survivre. Mais sa responsabilité envers les animaux, dit-elle, l’a également piégée ici. Juste avant que l’Ukraine ne reprenne son village, la fille et la petite-fille de Kravtsova ont fui. La fillette de 5 ans a été tellement traumatisée par la guerre qu’elle a développé un bégaiement et des mains tremblantes.

Ils sont maintenant en sécurité en Lituanie tandis que Kravtsova dort la plupart des nuits dans sa cave où elle stocke des bocaux de conserves fabriqués pendant l’occupation. “Ma fille m’a demandé de lui pardonner de m’avoir laissée seule”, a-t-elle déclaré. “Je lui ai dit ‘Sauvez l’enfant’.”

Elle a descendu une échelle branlante jusqu’à son sous-sol pour fouiller dans son approvisionnement et en est sortie en pleurant – les pots poussiéreux remplis de poivrons rouges marinés, de fraises et de courges rappelant les jours les plus sombres du contrôle russe. “J’avais peur que mes enfants et petits-enfants meurent de faim”, a-t-elle déclaré.

Dans sa cuisine, Kravtsova a allumé une petite lampe alimentée par une batterie de voiture et a raconté comment elle pensait que les progrès de l’Ukraine signifiaient que sa famille pourrait revenir. Mais les Russes ont à peine reculé. “Nous attendions l’automne pour y mettre un terme”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, nous attendons le printemps.”

Peu de temps après que les forces ukrainiennes ont chassé les Russes de ce village en novembre, Natasha et Anton Dyadchenko ont adopté de nouvelles règles : 1. Évitez de quitter la maison à tout prix 2. Si vous devez sortir, courez aussi vite que possible. 3. Restez toujours entre les maisons pour vous abriter.

Ils avaient observé avec peur ce mois-là les Russes en retraite mettre en place un pont flottant et passer de leur rive à l’autre côté. Le lendemain, leurs trois enfants, âgés de 9, 13 et 14 ans, jouaient dehors lorsque les troupes ukrainiennes sont arrivées.

Les civils sont tombés à genoux en remerciement. Un drapeau ukrainien géant était déployé dans la rue principale.

Mais en quelques jours, les attaques russes de l’autre côté du fleuve ont commencé. Les gens ont fui. « Les bombardements ont commencé à devenir bruyants et les enfants avaient très peur », a déclaré Natasha, alors ils ont pris la décision de les envoyer chez leur grand-mère dans le centre de l’Ukraine.

Maintenant, leur rue est calme, à l’exception des aboiements de chiens dont les familles ont fui. Lors de leurs aventures limitées à l’extérieur, les Dyadchenko voient peu de monde. Ils ne sont pas partis parce que la mère âgée de Natasha veut rester.

Pour l’instant, ils survivent grâce aux animaux qu’ils ont élevés, dont les sept vaches, 10 poulets et 20 canards de sa mère. Le bétail a aidé à les maintenir à flot pendant l’occupation. Chaque semaine, ils bravent la route pour vendre de la viande au marché de Kherson.

Mais leurs approvisionnements ne dureront pas éternellement. Lorsqu’on lui a demandé combien de porcs il restait, Natasha a fait un geste vers celui qu’ils avaient abattu ce matin-là, qu’ils abattraient dans leur cuisine. “Aucun maintenant,” répondit-elle.

Après quelques heures sans explosions, une poignée de civils se sont sentis suffisamment en sécurité pour sortir prendre un peu d’air frais. La dernière explosion avait eu lieu ce matin-là. C’était l’après-midi.

“Dieu merci, aujourd’hui a été calme jusqu’à présent”, a déclaré Yuriy Boronko, 69 ans, alors qu’il marchait en poussant son vélo. C’était un jour de congé pour le poste d’aide humanitaire où les habitants collectent habituellement de la nourriture.

Un jeune couple est passé avec leur chien. Ils survivent, disaient-ils, de pain et de haricots. Il n’y a plus d’électricité, de gaz ou d’eau depuis que les Russes en retraite ont bombardé l’infrastructure. Les bombardements continus ont rendu les réparations impossibles.

“Les ‘libérateurs’ de l’autre côté de la rivière nous bombardent”, a déclaré Valeriy Kulyush, 57 ans. “Nous devons juste persévérer.”

Ce village a été tellement bombardé ces derniers temps que Lyuba Voznyak, 66 ans, ne sait plus où se cacher. Un après-midi récent, elle s’est assise devant son portail rouge criblé d’impacts de balles, frissonnant sur un banc branlant. Sa rue était déserte.

“J’ai peur de m’asseoir dans ma maison parce que j’ai peur qu’elle s’effondre sur moi”, a-t-elle déclaré. Mais « c’est même trop effrayant de s’asseoir dans mon jardin. Comment voulez-vous que je ne tremble pas ? » Les seuls qui restent, dit-elle, sont “les retraités qui n’ont nulle part où aller”.

À peine deux jours plus tôt, une maison au coin de la rue avait été touchée par une frappe russe de l’autre côté de la rivière. Les gens étaient déjà partis, a déclaré Voznyak, mais leurs animaux – y compris des chiens et des poulets – étaient toujours à l’extérieur.

Les enfants de Voznyak l’ont suppliée d’évacuer. Mais après avoir survécu à l’occupation, elle ne veut pas fuir. « Je dois surveiller mon jardin », dit-elle.

Puis, un autre boum, alors qu’un mortier atterrissait à proximité.

La grève que Voznyak et Perepada ont entendue de Dudchany a frappé un garage abritant des machines agricoles en bas de la route dans le village de Havrylivka. Personne n’a été tué ou blessé. Un incendie s’est déclaré dans la cour. Des panaches de fumée s’élevaient dans le ciel. Un chien est passé. Un groupe d’hommes, habitués aux bombardements, se tenait à l’extérieur en plaisantant sur la frappe quelques minutes seulement après l’explosion. Aucun d’entre eux, disaient-ils, n’avait nulle part où aller.

Novovorontsovka/Marianske

Récemment, des volontaires de la ville voisine de Zolota Balka sont venus à Novovorontsovka pour récupérer des provisions, dont du pain. Leur village avait été touché 60 fois la veille, ont-ils déclaré.

Novovorontsovka n’a pas été bombardée aussi régulièrement et est devenue un refuge pour stocker l’aide humanitaire. Les habitants commencent à remplacer leurs fenêtres cassées, avec du verre acheté grâce à une subvention de l’Union européenne.

Encore quatre miles au nord, au bord de la rivière Maryanske, Viacheslav Borysenko vend du poisson sur un marché depuis 22 ans. Maintenant, avec une grande partie de ce tronçon de rivière trop dangereux pour les bateaux, le poisson qu’il vend vient d’amont. Vivre sur le fleuve et importer du poisson « ça fait bizarre, mais qu’est-ce qu’on peut faire ? il a dit. “Il faut s’adapter”

Lyudmila Kruhlenko, 53 ans, venait de préparer des collations le soir du Nouvel An lorsqu’une explosion a frappé son immeuble, endommageant gravement son balcon et détruisant une partie de l’appartement d’un voisin. Pourtant, elle n’envisageait pas de partir.

“L’ambiance est de rester jusqu’à la victoire”, a déclaré Kruhlenko. “Les gens qui restent ici sont très forts.”

Le maire Oleksandr Sayuk, 49 ans, a déclaré que plus de la moitié des 106 000 habitants de la ville avaient fui, y compris sa femme et ses enfants. La ville, perchée sur un large tronçon du fleuve, est protégée par l’eau. Les forces russes “n’ont pas la possibilité de se rendre facilement dans la ville”, a déclaré Sayuk. “Le côté négatif”, a-t-il ajouté, c’est que les Russes sont toujours à portée. “Ils bombardent quand ils veulent.”

Wojciech Grzedzinski a contribué à ce rapport.