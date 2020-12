Une augmentation du «sectarisme» pendant la présidence de Donald Trump a alimenté l’homophobie, mais elle a également déclenché une nouvelle vague d’activisme LGBT + aux États-Unis, selon le réalisateur d’un documentaire sur le célèbre San Francisco Gay Men’s Chorus.

« Gay Chorus Deep South », qui sera diffusé dimanche sur Pop, Logo et Pluto TV, suit la chorale alors qu’elle effectuait une tournée dans le sud des États-Unis pendant la première année de son mandat pour tenter de combler les divisions révélées par l’élection présidentielle de 2016.

« Ce que ces quatre années ont fait, en termes de législation, en termes de sectarisme, a intensifié (les choses). Mais je pense que cela a aussi renforcé l’autre camp », a déclaré le réalisateur du documentaire David Charles Rodrigues.

« Beaucoup de gens se sont réveillés et ont compris qu’ils avaient besoin d’être actifs, et qu’ils devaient sortir et s’exprimer sur les choses et être plus proactifs politiquement », a-t-il déclaré à la Fondation Thomson Reuters lors d’un appel vidéo.

Le San Francisco Gay Men’s Chorus a été fondé en 1978 à une époque où l’inclusion du mot «gay» dans le titre était encore controversée.

«Le chœur est emblématique car en 1978, alors qu’il y avait une vague de fierté, nous étions encore dans une période où l’on pouvait être renvoyé n’importe où pour être gay», a déclaré Tim Seelig, directeur artistique et chef d’orchestre du chœur.

« (Quand) le choeur des hommes gais de San Francisco s’est réuni pour la première fois, ils se sont disputés sur ce qu’ils allaient appeler eux-mêmes, parce que certains disaient: » Nous ne pouvons pas avoir de « gay » dans le nom « . »

Un nouveau nom pour le groupe pourrait également être en attente, a-t-il ajouté. « Il y a un mouvement maintenant que nous ne devrions pas nous appeler le choeur des hommes gais de San Francisco, parce qu’il est exclusif, et c’est une voie que ce choeur empruntera. »

‘POSITIF ET CHAUFFANT CARDIAQUE’

Cette première réunion d’environ 100 personnes à l’Everett Middle School de San Francisco a déclenché un mouvement mondial de chœurs LGBT +, a déclaré Seelig.

Mais les premières racines du chœur en tant que simple lieu pour les hommes gais de se réunir et de chanter ont rapidement pris une tournure plus sombre avec l’avènement du VIH / sida au début des années 1980.

Une célèbre photographie de 1993 du chœur de 125 personnes montre la grande majorité vêtue de noir avec seulement sept vêtus de blanc, représentant les 118 membres décédés à ce moment-là.

À ce jour, près de 300 chanteurs sont décédés, la plupart en raison de complications du sida.

« Singing for Our Lives » de l’auteur-compositeur-interprète américain Holly Near est depuis devenu une chanson flamboyante pour le chœur.

« Dans notre jeunesse, (le SIDA) est devenu tout absorbant », a déclaré Seelig.

« (Mais) cela a donné le ton que nous n’étions pas que des fêtards. Que nous étions, en effet, les personnes qui allaient nourrir », at-il ajouté. « Et cela a approfondi tout le mouvement, mais surtout le mouvement choral gay. »

Le documentaire, qui a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur documentaire au Festival international du film lesbien et gay de Milan, suit le chœur de son « Lavender Pen Tour » à travers cinq États du sud à la fin de 2017.

Pourtant, malgré les attentes de réactions négatives dans ce qui reste des régions socialement conservatrices et religieuses de l’Amérique, la réaction à la tournée a été extrêmement positive – presque à un moment donné aux dépens du documentaire, a déclaré son réalisateur.

« Nous n’avons pas seulement été surpris, mais j’ai été honnêtement et égoïstement déçu », a déclaré Rodrigues en riant.

« Mais il y a eu un moment où j’ai réalisé que la chose radicale, à notre époque, c’est d’être positif, et nous avons juste décidé d’être honnête avec l’expérience que nous avons eue, qui était à 90% positive et réconfortante. »