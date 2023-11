Sur la réponse de la communauté de Middlebury à la guerre entre Israël et Gaza

À l’Université Harvard, l’administration et les groupes d’étudiants ont été engloutis dans controverse et doxxing après avoir publié des déclarations sur le conflit israélo-palestinien. Au Dartmouth College, deux étudiants ont été récemment arrêté pour avoir campé pour protester contre l’approche de l’école face à la guerre. Et à l’Université de Columbia, les organisations étudiantes ont organisé d’énormes manifestationsalors que les professeurs sont tombés sous contrôle national et fait face à des pétitions réclamant leur retrait.

Alors, que s’est-il passé récemment à Middlebury ?

La présidente Laurie Patton a publié une déclaration intitulée « Réponse aux événements en Israël et en Palestine » le 9 octobre, et depuis lors, nous avons assisté à de nombreux événements pacifiques tels qu’une veillée pour les victimes israéliennes le 11 octobre, des panels interconfessionnels et des dîners de transformation des conflits. et un séminaire d’information organisé par les étudiants de Middlebury pour la justice en Palestine (SJP) le 1er novembre. Jusqu’à présent, le collège a largement évité les controverses qui ont fait rage dans l’enseignement supérieur le mois dernier. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui se sont abstenus d’attiser les conflits et l’hostilité sur le campus, mais nous espérons également que cela ne se manifestera pas par un désengagement généralisé à l’égard du sujet. Nous appelons notre communauté à réfléchir à la manière dont nous pouvons maintenir un engagement réfléchi dans le conflit israélo-palestinien d’une manière qui donne la priorité aux liens humains authentiques et à l’éducation.

Les événements récents organisés au collège ont été, à notre avis, dans une large mesure des efforts constructifs et réfléchis visant à faciliter les conversations sur le campus. Nous apprécions le rôle que les membres du Scott Center for Religious Life ont joué dans un panel interconfessionnel, ainsi que la participation du Davis Collaborative in Conflict Transformation à l’organisation d’un récent dîner-dialogue. Les membres du Conseil ont indiqué à quel point ces événements constituaient des espaces constructifs pour aborder les problèmes en parlant honnêtement et en discutant des problèmes, plutôt que d’en débattre.

De même, l’accent informationnel mis sur le récent événement du SJP a aidé les étudiants à en apprendre davantage sur la crise humanitaire à Gaza. Il est important de créer des espaces sur le campus où les étudiants peuvent se rassembler pour apprendre les uns des autres grâce à des moyens tels que l’éducation historique et l’expression artistique afin d’éclairer leurs points de vue sur la situation, comme nous l’avons observé lors de l’enseignement. Nous espérons que davantage d’opportunités de discussion civile et d’éducation auront lieu tout au long du reste de ce semestre.

Si des incidents d’antisémitisme, d’islamophobie ou de toute forme de violence ou de haine se produisent sur le campus, nous attendons du collège qu’il prenne des mesures immédiates et remédie à la situation. Notre communauté doit rester déterminée à lutter contre la haine sous toutes ses formes lorsque de tels incidents surviennent. L’administration du collège devrait travailler activement pour garantir que toutes les voix sur le campus soient entendues et respectées, et que personne ne soit menacé de violence ou de harcèlement en raison de son identité ou de ses convictions.

En ces temps de conflit avec des problèmes profondément personnels pour plusieurs communautés sur le campus, nous vous invitons à vous tourner vers les chefs religieux, les amis, les membres de votre famille et les sources d’information fiables. Nous avons récemment vu comment la veillée organisée par Middlebury Habad et des étudiants juifs du collège pour l’attaque du 7 octobre a rassemblé plus d’une centaine d’étudiants, de professeurs et de membres de la communauté dans une réflexion pacifique. L’événement pédagogique du SJP de la semaine dernière était axé sur l’éducation et a permis aux intervenants de divers groupes de réfléchir au conflit de manière nuancée. La veillée pour la vie des Palestiniens organisée par l’Association des étudiants musulmans de Middlebury cet après-midi du 9 novembre poursuivra probablement cette tendance. Nous appelons le collège à continuer d’autoriser des événements respectueux sur le campus qui offrent aux étudiants un espace pour faire leur deuil, exprimer pacifiquement leurs opinions et en apprendre davantage sur le conflit de manière constructive.

Nous reconnaissons également que pour de nombreuses personnes et communautés sur le campus, cette question est profondément personnelle et ne peut être séparée de leur propre identité et de leurs propres expériences. Cet éditorial ne cherche pas à déplacer ni à ignorer les voix des personnes les plus touchées par cette question ; nous voulons plutôt encourager tous les membres de notre communauté à écouter ces voix et à participer à ces événements en cours afin de mieux connaître le conflit. Nous sommes encouragés de voir des dizaines, voire des centaines d’étudiants participer à ces conversations ces dernières semaines, et nous espérons que cet engagement envers l’apprentissage ne sera pas momentané, mais soutenu. Middlebury promet offrir aux étudiants « l’une des expériences d’enseignement supérieur les plus immersives et les plus engagées à l’échelle mondiale », et nous devrions tous travailler activement pour tenir cette promesse en nous appuyant sur les conversations en cours sur le conflit israélo-palestinien.

Nous encourageons également les étudiants qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit à introduire la conversation dans leur vie en ayant des conversations ouvertes et honnêtes sur ces sujets difficiles. Appuyez-vous sur les personnes qui vous entourent lorsque vous avez besoin de soutien et écoutez les personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des points de vue différents. De tels dialogues ouverts nous ont aidés à donner un sens à ce conflit et à mieux comprendre les perspectives de chacun, et nous espérons que vous envisagerez de le faire également.

Les étudiants de Middlebury devraient également se demander quel est le moment le plus productif pour aborder ces questions et comment ils peuvent mieux en apprendre davantage sur cette question sans permettre à l’épuisement professionnel de se transformer en apathie. Donnez la priorité à l’engagement et à l’éducation durables pour vous-même.

Souvent à Middlebury, l’activisme se produit par petites périodes et de courtes périodes autour de problèmes spécifiques sur le campus – pensez à l’incident de Charles Murray en 2017, pour protester contre l’annulation de Roe v. Wade, l’activisme contre les centres de grossesse en crise lors du salon des activités étudiantes de l’année dernière. – sans créer de plans à long terme pour préserver l’engagement. Bien que ces questions répondent à différentes préoccupations et impliquent différents groupes d’étudiants, nous avons observé une tendance passée à la diminution de l’engagement et de l’activisme des étudiants sur le campus avec le temps, et nous exhortons notre communauté à travailler activement contre une telle tendance sur cette question. Nous espérons que toute organisation et tout événement futur se concentreront sur la construction d’une implication durable, et nous exhortons les étudiants qui peuvent se sentir déconnectés à être déterminés quant à la manière et au moment où ils choisissent de s’engager.

Nous ne résoudrons pas le conflit israélo-palestinien à Middlebury, mais nous espérons que la communauté universitaire se concentrera sur l’impact qu’il est possible d’obtenir sur notre campus. Ce qui est réalisable et sans doute le plus important pour Middlebury est de créer des espaces ouverts de discussion et d’éducation qui embrassent différentes perspectives. Nous espérons que de tels efforts et événements renforceront notre communauté plutôt que de la diviser.