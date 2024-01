Sur la photo : un élève-pilote, un propriétaire d’école de pilotage et un instructeur tués dans un horrible accident d’avion au Massachusetts

Trois personnes tuées dans le crash de leur avion dans le Massachusetts ont été identifiées

William Hampton, 68 ans, Chad Davidson, 29 ans et Frederika Ballard, 53 ans, ont tous réussi

Ballard était le propriétaire de la Fly Lugu Flight School à Westfield, Massachusetts.

Un propriétaire d’école de pilotage et un élève-pilote figuraient parmi les trois personnes tuées lorsqu’un petit avion s’est écrasé dans une forêt isolée du Massachusetts.

Fredrika Ballard, 53 ans, de Southwick, Massachusetts, était propriétaire de la Fly Lugu Flight School tandis que William Hampton, 68 ans, d’Indian Orchard, Massachusetts, était instructeur de vol.

Chad Davidson, 29 ans, de Woodstock, Connecticut, était élève-pilote sur le vol qui s’est écrasé dimanche.

“J’ai perdu ma belle-sœur de façon inattendue en faisant ce qu’elle aimait, voler pour sa compagnie”, a écrit la belle-sœur de Ballard, Betsy Ballard.

« Elle était la personne la plus chaleureuse, attentionnée, gentille, brillante, patiente, attentionnée, généreuse et aimante que j’aie jamais connue. Nous sommes tous encore sous le choc. Nous t’aimerons tous pour toujours. Vole haut, belle.

“Le ciel a reçu hier trois angles qui avaient déjà leurs ailes”, a écrit le photographe Jeff Byrnes en hommage.

« Mon cœur souffre de la perte de nos amis et collègues pilotes Fredrika Hamann Ballard et Bill Hampton. Rika était une pionnière dans la communauté aéronautique. Bill était un pilote réputé avec qui j’ai récemment contacté à cause de notre amour des hélicoptères. Notre amour pour l’aviation et notre passion pour la création de nos entreprises n’étaient qu’une touche de ce qui nous liait Rika et moi partagions.

« Le monde et la communauté aéronautique ont perdu quelques personnes extraordinaires le week-end dernier, je ne sais même pas comment mettre des mots sur ce que je veux dire. Je suis honoré d’avoir rencontré et volé avec eux deux. Fredrika Hamann Ballard et Bill Hampton : Je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris et le temps que nous avons partagé ensemble dans les cieux !’ » a écrit Alex Bloom, ancien élève de l’école de pilotage.

Hampton était considéré comme « un pilote expérimenté passionné d’hélicoptères ».

Davidson travaillait dans l’administration d’une autre compagnie aérienne et apprenait à voler

Les hommages ont afflué de la part des anciens élèves de l’école de pilotage et des membres de leur famille.

«Nous avons perdu aujourd’hui deux des plus grands mentors de l’industrie aéronautique. Fredrika Hamann Ballard et Bill Hampton alias le GOAT. Je suis éternellement reconnaissant d’avoir connu ces deux personnes incroyables. Volez haut », a posté un autre ancien étudiant, Jamie Glynn.

«Je connaissais Rika personnellement. C’était une personne formidable et très enthousiaste pour l’aviation. Elle a commencé son école de pilotage Fly LUGU juste avant que le COVID ne frappe et a été contrainte de suspendre la formation au pilotage par l’État de MA pendant quelques mois. Lorsqu’elle a rouvert ses portes, elle en a fait la grande école de pilotage qu’elle est aujourd’hui. Rika et Bill nous manqueront beaucoup”, a écrit un autre ami du couple.

Personne n’a pu être contacté chez Fly Lugu pour commenter.

Le bimoteur Beechcraft Baron 55, qui avait décollé de l’aéroport Barnes de Westfield dimanche vers 11 h 06, s’est écrasé près de Leyden, dans le Massachusetts.

Trois personnes à bord d’un bimoteur Beechcraft Baron 55 sont mortes dans un accident près de Greenfield, dans le Massachusetts, vers 12h30 dimanche. Un Beechcraft Baron 55 générique en photo

Les autorités ont commencé à fouiller le site de l’accident dans la zone de gestion de la faune de Leyden, près de Greenfield, vers 11h30, après que plusieurs promeneurs de chiens ont signalé avoir vu l’avion s’écraser.

L’avion a été retrouvé dans une petite clairière dans les bois, à flanc de montagne boisée, dans la zone de gestion de la faune de Leyden, vers 12 h 33.

Les trois occupants ont été retrouvés morts à l’intérieur de l’avion par les pompiers de Greenfield et les ambulanciers paramédicaux d’American Medical Response.

Les inspecteurs de l’aviation de la Federal Aviation Administration se sont rendus sur le site de l’accident dimanche et un enquêteur du National Transportation Safety Board a été envoyé sur place lundi.

“L’avion sera récupéré dans une installation sécurisée pour une évaluation plus approfondie. Les enquêtes du NTSB impliquent trois domaines principaux : le pilote, l’avion et l’environnement opérationnel”, a déclaré le NTSB.

La police d’État a déclaré que l’accident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Le NTSB a déclaré qu’il ne spéculerait pas sur la cause de l’accident, notant que les causes probables ainsi que les facteurs contributifs seraient détaillés dans le rapport final de l’agence, attendu dans 12 à 24 mois.

Selon Calculateur de coût d’avionle prix moyen d’un Beechcraft Baron 55 d’occasion est de 105 500 $.

Le Beechcraft Baron 55 a été fabriqué de 1964 à 1982, nécessite un équipage d’une seule personne et peut transporter jusqu’à cinq passagers.