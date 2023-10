Sur la photo : un Britannique de 41 ans, qui s’est noyé après avoir été emporté par la mer au Portugal alors que son frère rend hommage à « son meilleur ami qui changeait sa vie dans un centre de réadaptation après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale »

Un Britannique qui s’est noyé après avoir été emporté par de forts courants sur une plage portugaise a été photographié.

Paul Calow, 41 ans, s’est retrouvé en difficulté alors qu’il allait se baigner sur la plage de Sao Pedro de Moel, près de la ville de Nazaré, au nord de Lisbonne.

Un surfeur est venu à son secours après avoir constaté qu’il était entraîné plus loin vers la mer par les forts courants. Mais malgré les efforts déployés pour réanimer Paul, il a été déclaré mort sur les lieux.

Son frère Dale Calow lui a rendu hommage, décrivant l’homme de 41 ans comme son « meilleur ami » et une « belle personne » qui changeait sa vie dans un centre de réadaptation après avoir lutté contre sa santé mentale.

Dale a déclaré que Paul était soigné dans une clinique de toxicomanie à proximité et que lui et un groupe d’autres toxicomanes en convalescence étaient allés à la plage pour se promener et nager. Mais Paul, ainsi que deux autres personnes, se sont retrouvés en difficulté à cause des forts courants.

« Mon frère n’a pas survécu », a écrit Dale sur Facebook. « Il était si heureux, attendant de tout vous montrer [he was turning his life around] et me rend fier. Rappelez-vous les sourires qu’il faisait et les rires, comment il faisait tout son possible.

Paul Calow, 41 ans (à droite avec son frère Dale) a eu des difficultés lorsqu’il est allé se baigner sur la plage de Sao Pedro de Moel, près de la ville de Nazaré, au nord de Lisbonne.

Son frère Dale Calow (à gauche avec Paul, à droite) lui a rendu hommage, décrivant l’homme de 41 ans comme son « meilleur ami » et une « belle personne » qui avait lutté contre la drogue et la santé mentale mais qui était en train de changer sa vie. ‘pour rendre sa famille fière’

Dale, faisant référence à Paul par son surnom de Ginge, a ajouté : « Ginge était une belle personne, s’il te plaît, souviens-toi de ses yeux et de son sourire, s’il te plaît, souviens-toi de mon frère. Vous ne trouverez jamais un autre ginge. Il me manque déjà.

Il a déclaré que Paul avait eu des problèmes de santé mentale et de drogue, mais qu’il essayait de changer sa vie dans un centre de réadaptation du nord du Portugal.

« Il avait énormément de problèmes de santé mentale parce qu’il avait un cœur énorme », a déclaré Dale. «C’était mon frère, c’était mon meilleur ami. Il était en voie de guérison.

« Il ne s’est pas suicidé, il était en train de prouver tout ce qu’il était le vieux Paul, il était mon Paul. Il sauterait dans des cerceaux pour toi.

Les deux frères avaient dirigé ensemble une entreprise de design appelée Positive Signs and Designs en Espagne avant que Paul ne parte en cure de désintoxication.

L’incident s’est produit mercredi vers 15 heures sur la plage de Sao Pedro de Moel, devenue célèbre pour les vagues géantes qui frappent ses côtes chaque année d’octobre à février et attirent surfeurs et spectateurs du monde entier.

Un ressortissant néerlandais, qui aurait à peu près le même âge que Paul et qui avait été avec le Britannique, a été transporté à l’hôpital après avoir lui-même eu des difficultés. Il a pu sortir de l’eau sans aide.

Le chef de la police maritime locale, João Lourenço, a déclaré qu’un étranger de 41 ans était décédé après avoir été « emporté par les courants » sur la plage, avant que l’Agence maritime nationale du Portugal ne confirme la nationalité britannique de la victime.

L’agence a indiqué : « Un Britannique âgé de 41 ans est décédé mercredi après-midi après avoir rencontré des difficultés sur la plage de Sao Pedro de Moel.

« Il n’y avait pas de service de sauveteurs sur la plage à ce moment-là. »

Lourenço a déclaré qu’un autre homme du même âge avait été transporté à l’hôpital Santo Andre, dans la ville de Leiria, par mesure de précaution.

MailOnline a contacté le ministère britannique des Affaires étrangères pour commentaires.

Ce week-end, la Fédération portugaise des sauveteurs (FEPONS) a mis en garde contre un « risque élevé de noyade » compte tenu des températures élevées et de la fin de l’assistance aux baigneurs sur la plupart des plages.

Il a également révélé que 60 personnes se sont noyées au cours des six premiers mois de l’année – moins que la même période de l’année dernière, où il y avait eu 68 morts, mais plus élevé que la moyenne des six dernières années.

Paul Calow s’est noyé après avoir été emporté par de forts courants sur une plage portugaise (image d’archive de la plage de Nazaré, Portugal)

Paul, 41 ans, a eu des difficultés lorsqu’il est allé se baigner sur la plage de Sao Pedro de Moel, près de la ville de Nazaré, au nord de Lisbonne.

En janvier, un adolescent britannique s’est noyé après avoir été emporté par un courant de retour alors qu’il nageait avec des amis sur une plage portugaise.

Le jeune homme de 19 ans et ses deux amis ont rencontré des difficultés lors d’une baignade au large d’une petite plage de sable de la Costa da Caparica, au sud de Lisbonne.

Deux des trois personnes, soupçonnées d’être toutes britanniques, avaient réussi à s’enfuir au moment où les secours sont arrivés et des recherches ont été lancées pour retrouver la troisième, qui a abouti à la découverte de son corps sur la plage voisine de Tarquinio-Paraiso.

En juin 2021, le consultant financier britannique Trevor Pelling, 45 ans, s’est noyé alors qu’il tentait de sauver ses deux filles. Ils ont rencontré des difficultés en tentant de sauver ses deux filles âgées de 12 et 9 ans sur la plage de Calada, au nord de Lisbonne.

Les filles ont ensuite été emmenées à l’hôpital Santa Maria de Lisbonne pour un examen médical et un psychologue a été mis à disposition pour aider les jeunes en deuil ainsi que leur mère.

En octobre 2019, Kim Fletcher, professeur de yoga, 33 ans, et son ancien fiancé musicien hip hop Danny Johnson, 34 ans, sont décédés à Zambujeira do Mar, dans le sud-ouest du Portugal.

M. Johnson a nagé pour tenter de sauver sa partenaire alors qu’elle était emportée par une dangereuse marée, mais ils se sont noyés après qu’il l’ait atteinte et ait tenté de la ramener au rivage.

Le couple, originaire de Stoke-on-Trent, avait une fille de quatre ans appelée Aveyja et s’occupait également de Maicee, la fille de Kim, âgée de 15 ans, issue d’une relation précédente.

En juillet de cette année, un touriste britannique s’est noyé dans la piscine de son hôtel en Algarve. L’hôtel où s’est produit l’incident impliquant le vacancier de 27 ans s’appelait à l’époque localement l’hôtel Paraiso, dans la station balnéaire populaire d’Albufeira.