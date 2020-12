La célèbre chef Sandra Lee a officiellement quitté la maison new-yorkaise qu’elle partageait avec le gouverneur Andrew Cuomo avant leur séparation l’année dernière.

Lee, 54 ans, a été vu en train de déplacer les derniers meubles de la maison de quatre chambres de style colonial à Mount Kisco dans le comté de Westchester lundi pour faire place à ses nouveaux propriétaires après la vente de la résidence en octobre pour 1,85 million de dollars.

L’ancienne Première Dame de facto de New York a révélé sur Instagram que quitter la maison, ironiquement située sur Bittersweet Lane, était « l’un des jours les plus tristes de ma vie ».

Elle a acheté la maison en 2008 et l’a appelée avec amour «Lily Pond». Elle a dit qu’elle avait de bons souvenirs dans chaque pièce de vivre avec Cuomo, 63 ans, et ses trois filles pendant un certain temps au cours de leur relation de 14 ans avant leur séparation en septembre 2019.

«Aujourd’hui sera l’un des jours les plus tristes de ma vie. Aujourd’hui est le jour où je fais le dernier déménagement de Lily Pond. J’adore cette maison et j’ai une relation personnelle avec chaque pièce de cette maison. J’espère que les nouveaux propriétaires s’en occuperont aussi bien que moi et je l’adorerai pour toujours. #thehousethatbuiltme », a-t-elle écrit sur Instagram.

La célèbre chef Sandra Lee, 54 ans, a officiellement quitté la maison du comté de Westchester, à New York, qu'elle partageait avec le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avant leur séparation l'année dernière lundi.

Au revoir doux-amer: Lee a révélé sur Instagram que quitter la maison située sur Bittersweet Lane qu’elle avait achetée en 2008 était « l’un des jours les plus tristes de ma vie »

Lee a acheté la maison de style colonial blanc en 2008. La maison a été mise en vente en mai 2019 pour 2 millions de dollars et a été vendue en octobre 2020 pour 1,85 million de dollars.

Lee et Cuomo étaient ensemble pendant 14 ans avant d’annoncer leur séparation en septembre 2019. Lee a ensuite déménagé en Californie et a acheté une maison en bord de mer à Malibu pour 3,38 millions de dollars. Lee et Cuomo photographiés ensemble en avril 2018

La vaste maison de 4 000 pieds carrés comprend quatre chambres à coucher, trois salles à manger, un sous-sol fini, un gymnase à domicile et une cuisine surdimensionnée.

Dans un autre post Instagram, elle a partagé une vue extérieure de la maison et a déclaré: « Je me suis promené à l’extérieur de ma belle maison – je voulais boire sous tous les angles et me souvenir des beaux moments qui ont été passés dans chaque endroit. »

« Je me suis arrêté au sommet de la colline où j’ai planté l’une des six lignes d’arbres à feuilles persistantes et 200 bulbes de jonquilles – je viens de regarder la maison, j’ai prié les prochains propriétaires seraient gentils avec elle et l’aimeraient comme je l’ai fait – je pleurait et pleurait, ajouta-t-elle.

Lee a dit qu’elle a fait une dernière promenade dans la maison et a dit au revoir à chaque pièce et « a remercié chacun de nous avoir donné amour et abri, un endroit chaleureux pour grandir et une vraie maison pour être heureux ».

Lee et son frère Gene Lee photographiés transportant des chaises et d’autres meubles hors de la maison de Bittersweet Lane lundi

Lee et ses assistants ont travaillé par temps de neige pour transporter les derniers meubles hors de la maison et dans un camion de déménagement

Lee a parlé de son attachement à la maison sur Instagram en disant qu'elle avait des souvenirs dans chaque pièce après avoir vécu avec Cuomo, 64 ans, et ses trois filles pendant un certain temps au cours de leur relation de 14 ans.

Lorsque la maison a frappé le marché, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Cuomo et Lee s’étaient séparés.

Ils ont d’abord nié les rumeurs et ont plutôt épinglé la réduction des effectifs sur les trois filles de Cuomo qui quittaient la maison.

Le couple a finalement annoncé leur séparation en septembre de l’année dernière en déclarant: « Ces derniers temps, nous avons réalisé que nos vies sont allées dans des directions différentes et que notre relation amoureuse s’est transformée en une profonde amitié. »

Lee a ensuite déménagé en Californie et a acheté une maison en bord de mer à Malibu pour 3,38 millions de dollars.

Malgré la rupture, Cuomo et Lee semblent toujours proches.

En avril, elle a déclaré au New York Times qu’elle et Cuomo communiquaient encore presque tous les jours, ajoutant: « Il est toujours mon gars. Aucun de nous, autant que je sache, n’a eu de rendez-vous.

Elle a dit qu’elle regardait les briefings quotidiens sur les coronavirus de Cuomo et qu’elle faisait de son mieux pour aider même à travers le pays.

«Vous savez, personne n’a de routine quotidienne en ce moment», dit-elle. «Je me lève et je vois quelles sont les dernières nouvelles. Bien sûr, je regarde Andrew en direct et je partage ensuite avec lui mes pensées.

Famille: Lee a agi en tant que belle-mère pour ses trois filles – Michaela, Cara et Mariah – de son précédent mariage avec Kerry Kennedy

S’exprimant sur sa relation avec les filles de Cuomo, Michaela, Cara et Mariah, de son précédent mariage avec Kerry Kennedy, elle a déclaré: « Ils sont ma famille et ils seront toujours ma famille. »

«Nous partageons une maison, nous partageons des enfants, nous partageons des amitiés. Je vais le protéger et être là pour lui jusqu’à la fin.

Lee est devenu célèbre au début des années 2000 en tant qu’animateur de « Semi-Homemade Cooking With Sandra Lee » et a continué à construire un livre de cuisine, un magazine et un empire télévisé.

Elle et Cuomo ont été présentés lors d’une fête dans les Hamptons en 2005 par la conseillère politique Alexandra Stanton, l’une des meilleures amies de Lee et ancienne assistante de Cuomo.

À l’époque, Cuomo, fils de l’ancien gouverneur de New York, Mario Cuomo, venait de sortir d’une course ratée pour le poste de gouverneur et d’un divorce très public et amer de Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy.

Lee avait également récemment divorcé du PDG de KB Home, Bruce Karatz, après quatre ans de mariage.

Avec Lee dans son coin, Cuomo a rebondi et a été élu procureur général de New York en 2006. Il a été élu gouverneur quatre ans plus tard en 2010 et occupe le poste depuis.

Cuomo était aux côtés de Lee lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein et a subi une double mastectomie en 2015.