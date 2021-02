Les quatre skieurs qui ont été tués dans une avalanche alors qu’ils skiaient sur une montagne de l’Utah samedi ont été identifiés par les autorités.

Quatre autres personnes ont également été enterrées dans la glissade de samedi mais ont réussi à se creuser et n’ont pas subi de blessures graves, selon la police unifiée du comté de Salt Lake.

Les skieurs appartenaient à deux groupes distincts et tous les huit s’étaient préparés avec l’équipement de sécurité nécessaire contre les avalanches, ont déclaré les autorités. Les quatre qui ont survécu, des hommes âgés de 23 à 38 ans, ont été hospitalisés pour des blessures non mortelles.

Louis Holian, 26 ans; Stephanie Hopkins, 26 ans; Thomas Louis Steinbrecher, 23 ans; et Sarah Moughamian, 29 ans, ont été identifiées comme les quatre personnes décédées dans l’avalanche à Millcreek Canyon samedi.

Les survivants auraient creusé leur chemin hors de la neige et ont dû déterrer ceux qui n’avaient pas survécu aussi.

Dimanche après-midi, les corps des quatre avaient été retrouvés dans la montagne, ont indiqué les autorités.

Deux des quatre skieurs décédés samedi dans une avalanche dans l’Utah sont représentés ci-dessus – Stephanie Hopkins (à gauche), 26 ans, et Tom Steinbrecher (à droite), 23 ans, tous deux de Salt Lake City.

Les deux autres décès ont été identifiés comme étant Louis Holian (à gauche), 26 ans, de Salt Lake City, et Sarah Moughamian (à droite), 29 ans, de Sandy, Utah.

Holian, Hopkins et Steinbrecher vivaient tous à Salt Lake City. Moughamian était de Sandy, une ville juste à l’extérieur des limites de Salt Lake City.

C’étaient des skieurs expérimentés et bien connus dans la communauté, a déclaré Drew Hardesty du Utah Avalanche Center au Salt Lake Tribune.

Le danger d’avalanche autour de Salt Lake était élevé samedi, a déclaré le centre en tweetant un avertissement quelques heures avant l’avalanche.

Hopkins est la sœur aînée d’Addi Hopkins, une jeune femme qui a récemment subi une chirurgie cérébrale pour enlever une tumeur.

Un parent, Scott Hopkins, a publié un message sur Facebook qui disait: « Addi va très bien cliniquement aujourd’hui. Elle est sortie du lit et est entrée dans la chambre. Pas de nausée. Douleur bien maîtrisée … Malheureusement, comme la plupart d’entre vous le savent, la sœur aînée d’Addi a été tuée hier dans une avalanche avec 3 autres personnes à Wilson Glades dans Millcreek Canyon.

«Nous sommes dévastés en tant que famille, mais Addi est un brillant exemple de foi pour nous.

« Addi et Steph s’aimaient et ce n’est pas juste qu’elle n’ait plus de sœur sur terre mais Steph la surveillera. »

Des conditions de neige instables ont empêché les sauveteurs de récupérer immédiatement les corps samedi. Les opérations de récupération ont repris dimanche matin

L’avalanche se serait produite dans la région de Wilson Glade de Wilson Fork, qui se trouve près du bassin Alexander et de Gobblers Knob.

FOX 13 rapporte que le service de police unifié a répondu à un appel de détresse à Millcreek Canyon vers 11 h 40.

Les huit skieurs portaient des balises anti-avalanche, des appareils électroniques équipés de signaux radio, qui ont aidé les sauveteurs à retrouver les victimes.

Les conditions médicales des quatre survivants sont inconnues, bien que l’un d’eux qui aurait souffert d’hypothermie ait été enlevé de la montagne avant les autres.

«Notre communauté de plein air dans l’arrière-pays est très connectée, donc ce type de perte touche de nombreuses personnes et est vraiment déchirant», a déclaré la mairesse du comté de Salt Lake, Jenny Wilson.

«Ce sont des gens qui aiment faire ce qu’ils ont fait et qui ont vécu pleinement leur vie.

L’avalanche était « incroyablement large », a déclaré Wilson, et les conditions de neige toujours instables ont empêché les sauveteurs de récupérer immédiatement les corps samedi. Les opérations de récupération ont repris dimanche matin.

Au moins un hélicoptère a été utilisé pour sauver les skieurs.

« C’est une terrible tragédie et nos prières vont aux victimes et aux familles impliquées », a tweeté le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox.

«Nous sommes reconnaissants aux premiers intervenants et à tous ceux qui se sont engagés dans cet effort de sauvetage et de récupération. Le danger d’avalanche étant actuellement élevé, soyez extrêmement prudent.

Sur la photo: le personnel médical intervenant sur les lieux de l’avalanche

« Nous sommes navrés par la tragique nouvelle de quatre décès à la suite d’une avalanche dans la région de Millcreek Canyon cet après-midi », a déclaré la maire Jenny Wilson à ABC4.

«L’unité de recherche et de sauvetage de Canyon du shérif du comté de Salt Lake, le service de police unifié, l’autorité d’incendie unifiée et d’autres partenaires sont sur place pour réagir à la situation. Des détails supplémentaires suivront à mesure qu’ils seront disponibles tout au long de la soirée. Nous pleurons profondément la perte de vies humaines due à cet incident dévastateur.

Le centre d’avalanche de l’Utah a mis en garde samedi matin contre un danger d’avalanche élevé.

Vendredi, il y a eu une avalanche dans la même zone relative que l’avalanche de samedi, bien qu’aucune personne n’en ait été touchée.

Six personnes sont décédées dans l’Utah des suites d’avalanches cet hiver, y compris la tragédie de samedi, selon FOX 13.

Deux personnes sont mortes dans l’arrière-pays de Park City, avec un skieur tué à Square Top et un snowboardeur tué à Dutch Draw.

FOX 13 rapporte que l’avalanche de samedi est à égalité pour la plus meurtrière de l’histoire de l’Utah depuis que l’État a commencé à enregistrer en 1958, ce qui correspond au bilan d’une avalanche qui s’est produite il y a presque exactement 29 ans dans le bassin aurifère de Moab en 1992.

C’est la première fois depuis 2013 qu’une avalanche dans l’Utah a tué plusieurs personnes.

Depuis 1958, 124 personnes ont été tuées par des avalanches dans l’État.

Les avalanches se produisent lorsque la neige accumulée sur un flanc de la montagne est perturbée d’une manière ou d’une autre.

Ils peuvent être causés par des perturbations naturelles, telles que le vent, la pluie, la neige, les tremblements de terre ou les températures chaudes.

Ils peuvent également être causés par des personnes, que ce soit des skieurs, des snowboarders ou des randonneurs, ou par des bruits forts provoqués par des personnes.