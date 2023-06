Sur la photo de Niharika des fiançailles de Varun Tej, les commentaires posent des questions sur son mari

L’actrice Niharika Konidela n’est pas étrangère à l’attention des fans. L’actrice, qui est la nièce des superstars Chiranjeevi et Pawan Kalyan, est issue d’une famille d’acteurs. Récemment, la star a fait la une des journaux grâce aux fiançailles de son frère, l’acteur Varun Tej, avec l’actrice Lavanya Tripathi. Alors que Niharika a posté une adorable photo avec l’heureux couple et a accueilli Lavanya dans la famille, les utilisateurs des réseaux sociaux n’avaient qu’une seule question : où est le mari de Niharika, Chaitanya Jonnalagadda ? Pour le contexte, Niharika Konidela s’est mariée avec Chaitanya Jonnalagadda en 2020. Cependant, au cours des derniers mois, les rumeurs de séparation du couple ont pris de l’ampleur et l’absence de Chaitanya de l’événement familial n’a fait qu’amplifier les discussions sur le divorce.

Sous le post de Niharika Konidela qui était sous-titré, « J’attendais ce jour pour toujours maintenant ! Bienvenue à la famille, Vadina», a déclaré un fan,« Niharika garu où est votre mari? Un autre utilisateur a demandé: « Jiju n’est pas venu? » En réponse, un utilisateur a déclaré: « Ils ont rompu, mon frère. » Abordant le fait que de nombreuses photos de Chaitanya ne sont plus sur la chronologie de Niharika, un fan a demandé: « Mi mari photos anni supprimer chesaru pourquoi [why have you deleted your husband’s pictures?]» « Niha où est ton mari sur cette photo ? a demandé un autre utilisateur. Niharika et Chaitanya ne se suivent pas non plus sur les réseaux sociaux, a souligné un fan.

Sur une note plus positive, Lavanya Tripathi a eu la réponse la plus chaleureuse au message de Niharika Konidela. Elle a écrit: « Je t’aime! » avec des emojis de coeur.

Jetez un oeil au post ici:

Niharika Konidela, qui est également productrice, a épousé Chaitanya Jonnalagadda, une stratège commerciale, lors d’une cérémonie de rêve à Udaipur en décembre 2020. Côté travail, elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web Disney+ Hotstar Pixels morts aux côtés de Harsha Chemudu, Sai Ronak, Akshay Lagusani et Bhavana Sagi, entre autres. Elle est apparue dans des films tels que Sye Raa Narasimha Reddy, Joyeux mariage et Oka Manasu, entre autres.