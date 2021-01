Christopher Stanton Georgia, 53 ans, s’est abattu samedi matin à son domicile à Alpharetta

Le banquier géorgien qui s’est suicidé après avoir été arrêté lors du violent siège de Capitol Hill à Washington la semaine dernière a été décrit par un ami comme un « père de famille dévoué ».

Christopher Stanton Georgia, 53 ans, s’est abattu samedi matin à son domicile d’Alpharetta. Il a été retrouvé avec une blessure par balle à la poitrine et est décédé par suicide, a confirmé mardi le médecin légiste du comté de Fulton.

Ashley Gunnin, un ami du lycée, a déclaré mercredi à DailyMail.com: « Je suis profondément attristé par sa mort. J’espère qu’on se souviendra de lui comme de l’homme qui aimait beaucoup sa famille et ses filles.

« Le Chris que je connaissais ne ressemblait en rien à ce que nous regardons de DC à la télévision depuis une semaine. Rien. Il aimait sa famille et ses filles.

La Géorgie a travaillé comme gestionnaire de portefeuille régional à la banque BB&T, selon les archives en ligne. DailyMail.com a contacté la société pour obtenir des commentaires.

Des documents obtenus exclusivement par DailyMail.com mardi avaient montré que l’épouse de Georgia avait appelé le 911 samedi matin, disant aux autorités qu’il y avait « du sang partout ». Son corps a été retrouvé dans le sous-sol de la maison qu’ils partagent.

Les membres de la famille présents sur les lieux ont été décrits par la police comme «extrêmement en détresse» dans un rapport de police. Les agents ont également retiré deux fusils SKS semi-automatiques du domicile de la Géorgie, a ajouté le rapport.

Selon des documents de la Cour supérieure de DC, la Géorgie avait été accusée d’avoir tenté de «pénétrer dans certaines propriétés, c’est-à-dire les terrains du Capitole des États-Unis, contre la volonté de la police du Capitole des États-Unis».

La Géorgie a été décrite comme un « père de famille dévoué qui aimait ses filles »

Christopher Stanton Georgia, 53 ans, avait été accusé d'avoir tenté de « pénétrer dans certaines propriétés, c'est-à-dire les terrains du Capitole des États-Unis, contre la volonté de la police du Capitole des États-Unis ». Des partisans pro-Trump sont photographiés en train de prendre d'assaut le Capitole américain mercredi dernier

Vers 19 h 15 mercredi dernier, dans la nuit des émeutes, la Géorgie aurait fait partie d’un groupe à l’extérieur en violation du couvre-feu du district de 18 heures qui avait été mis en place plus tôt dans la journée pour endiguer le chaos causé par la foule pro-Trump.

Lorsque les officiers ont donné plusieurs avertissements au groupe de se disperser, la Géorgie et son groupe auraient refusé, selon les documents. Ils ont ensuite été placés en état d’arrestation.

L’entrée illégale est une accusation de délit passible d’une peine maximale de 180 jours de prison et d’amendes allant jusqu’à 1000 $.

L’attaque du Capitole américain mercredi s’est produite alors que les membres du Congrès se réunissaient pour certifier la victoire de Joe Biden au collège électoral.

Jusqu’à présent, au moins 82 personnes ont été arrêtées et plus de 55 ont été inculpées pour l’insurrection. Des centaines d’autres sont pourchassés par les autorités mais n’ont pas encore été retrouvés, dont 25 personnes faisant l’objet d’une enquête pour terrorisme.

D’autres personnes de Géorgie arrêtées jusqu’à présent à la suite des émeutes sont Cleveland Meredith, Grant McHoyt Moore, de Buford, et Eric Munchel, de Dunwoody, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de «zip tie guy».

L’émeutier Ashli ​​Babbit a été abattu après avoir tenté de franchir une fenêtre brisée d’une porte barricadée

D’autres personnes de Géorgie arrêtées jusqu’à présent à la suite des émeutes sont Cleveland Meredith (à gauche) et Eric Munchel (à droite), de Dunwoody, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « gars à fermeture éclair ».

Cinq personnes sont également mortes. Une manifestante, Ashli ​​Babbitt, a été abattue alors qu’elle tentait de franchir une fenêtre brisée d’une porte barricadée près de la chambre. Trois manifestants sont décédés des «urgences médicales» et un officier, Brian Sicknick, est décédé «des blessures subies» en répondant à l’attaque.

Un officier de l’USCPD, Brian Sicknick, est décédé « des suites de blessures subies » en répondant à l’attaque

Sicknick, 42 ​​ans, a été touché à la tête avec un extincteur au cours d’une lutte, ont déclaré deux responsables de l’application des lois.

Un deuxième membre de la police du Capitole, Howard Liebengood, était de service mercredi et s’est suicidé samedi.

Hier, deux officiers de la police du Capitole des États-Unis ont déclaré avoir été victimes d’abus raciaux ignobles de la part de membres de la foule de MAGA alors qu’ils travaillaient pour protéger la législature.

Un officier, un ancien combattant du département, a déclaré qu’il avait été appelé le mot N plus de 15 fois, tandis qu’un autre a décrit avoir été battu par des insurgés, dont certains brandissaient des drapeaux Blue Lives Matter.

Les deux officiers ont déclaré avoir rencontré des agents des forces de l’ordre dans la foule, qui avaient volé de tout le pays pour se joindre aux émeutes.

‘[One guy] a sorti son badge et il a dit: « Nous faisons ça pour vous. » Un autre gars avait son badge. Alors je me suis dit: «Eh bien, tu plaisantes», a déclaré l’un des officiers.

Les services de police de tout le pays – y compris au Texas, dans l’État de Washington, dans le New Hampshire, en Pennsylvanie et en Californie – ont ouvert des enquêtes pour savoir si l’un de leurs propres agents avait pris part au siège du Capitole. Jusqu’à présent, plusieurs agents et au moins un chef de police risquent d’être licenciés ou suspendus.