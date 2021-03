Des images troublantes montrent les conditions exiguës à l’intérieur d’une tente de « débordement » de migrants au Texas, où un législateur a déclaré que 400 mineurs non accompagnés de sexe masculin sont détenus dans des « conditions terribles » dans un espace destiné à deux fois moins.

Les photos, publiées par le membre du Congrès Henry Cuellar, montrent l’intérieur de l’installation de débordement temporaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à Donna au cours du week-end.

Le démocrate Cuellar a déclaré qu’il n’avait pas pris les images, mais a déclaré qu’elles offraient un aperçu des « conditions terribles pour les enfants » à la frontière, où il a récemment visité un autre refuge pour enfants.

Le représentant Cuellar a déclaré à Axios que dimanche, 400 mineurs non accompagnés de sexe masculin étaient détenus dans une tente destinée à accueillir un maximum de 260 personnes.

Il a ajouté: « Nous devons empêcher les enfants et les familles de faire le dangereux voyage à travers le Mexique pour venir aux États-Unis. Nous devons travailler avec le Mexique et les pays d’Amérique centrale pour qu’ils demandent l’asile dans leur pays ».

L’administration Biden a interdit l’accès des médias aux installations dans un contexte de crise humanitaire et politique croissante à la frontière sud des États-Unis.

Le photojournaliste John Moore a récemment critiqué l’administration pour avoir donné aux médias un «accès nul» aux opérations frontalières, ajoutant qu’il n’y avait «aucun précédent moderne» pour couper la presse de la frontière.

« Je demande respectueusement aux douanes et à la protection des frontières américaines de cesser de bloquer l’accès des médias à leurs opérations frontalières », a tweeté Moore vendredi. «J’ai photographié le CBP sous Bush, Obama et Trump mais maintenant – aucun accès n’est accordé aux médias. Ces longues images de lentilles prises du côté mexicain.

« Il n’y a pas de précédent moderne pour une interdiction physique totale de l’accès des médias aux opérations frontalières du CBP », a poursuivi Moore dans un autre tweet. « À ceux qui pourraient dire, réduisez-les un peu – ils font face à une situation, je dirais que montrer la réponse des États-Unis à la poussée d’immigrants actuelle est exactement le rôle des médias.

«La grande majorité des traversées de rivières par les demandeurs d’asile se produisent sur des terres fédérales dans le sud du Texas, dans la vallée du Rio Grande. Le fédéral [government] contrôle l’accès à ces zones. La patrouille frontalière a enlevé les journalistes qui entrent, y compris récemment moi-même, CBS, d’autres.

Un total de 823 enfants non accompagnés ont été détenus dans les installations frontalières américano-mexicaines pendant plus de 10 jours – plus de quatre fois la semaine dernière, selon un document interne du Département de la sécurité intérieure également divulgué à Axios dimanche.

Les enfants ne sont pas censés être détenus par des patrouilles frontalières pendant plus de trois jours. Samedi, 2 226 enfants avaient été détenus pendant plus de cinq jours et 823 pendant plus de 10 jours.

Le nombre d’enfants migrants non accompagnés détenus aux États-Unis a dépassé 15000 samedi, alors que l’administration Biden a annoncé qu’elle « n’expulserait pas les jeunes enfants vulnérables ». Il s’agit d’un revers de la politique de l’administration Trump, qui consistait généralement à expulser toutes les personnes qui tentaient de traverser illégalement la frontière, quel que soit leur âge.

Neha Desai, avocate du National Center for Youth Law (NCYL), a raconté à CBS les conditions pénibles dont elle et sa collègue du NCYL Leecia Welch ont été témoins lors de leur visite dans un centre de détention de tentes pour mineurs non accompagnés à Donna, au Texas, la semaine dernière.

Elle a dit que la tente était tellement surpeuplée que les enfants migrants devaient dormir à tour de rôle sur le sol et ne pouvaient se doucher qu’une fois par semaine. Les enfants ont également déclaré ne pas pouvoir appeler les membres de leur famille, a déclaré Desai.

Desai a déclaré qu’elle pensait que «l’administration Biden était déterminée à faire face humainement à la situation humanitaire à laquelle nous sommes confrontés».

Mais elle a ajouté: « Le temps nous dira si les bonnes intentions et le travail acharné du gouvernement se traduiront par les changements qui sont nécessaires de toute urgence. »

L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait déclaré qu’il y aurait des voyages organisés pour que la presse ait accès aux centres de détention. Plus tard, elle est revenue sur ces commentaires, mais a promis des photos pour montrer les conditions.

Puis jeudi dernier, Psaki a déclaré que la Maison Blanche ne divulguerait pas aux médias les photos que les conseillers ont partagées avec le président Biden pour l’informer des conditions dans les installations accueillant des enfants migrants à la frontière.

Avec la flambée du nombre de migrants, les responsables de l’administration affirment que le président Biden a hérité d’une situation intenable qui résultait de ce qu’ils disent être la sape et l’affaiblissement du système d’immigration par l’ancien président Donald Trump.

Trump, cependant, a déclaré que Biden avait tout simplement mal géré la frontière et annulé les politiques qui maintenaient les choses sous contrôle. L’ancien président a qualifié dimanche soir la situation à la frontière de «catastrophe nationale».

Les responsables de l’immigration de carrière avaient averti qu’il pourrait y avoir une poussée après les élections de novembre et la nouvelle que les politiques radicales de Trump étaient en train d’être inversées.

Aujourd’hui, alors que le Congrès s’oriente vers la législation sur l’immigration, les histoires de mineurs non accompagnés et de familles essayant de traverser la frontière et de demander l’asile et des installations frontalières débordées ont commencé à faire la une des journaux, détournant l’attention des efforts de la Maison Blanche pour promouvoir le 1,9 billion de dollars récemment adopté. Projet de loi de secours COVID-19.

Biden a déclaré aux journalistes dimanche à la Maison Blanche qu’il se rendrait « à un moment donné » à la frontière et qu’il savait ce qui se passait dans les installations frontalières.

La Maison Blanche a dépêché le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à quatre émissions de nouvelles du dimanche dans le but de souligner qu’elle travaillait pour que les choses sous contrôle.

« Notre message a été simple – la frontière est fermée », a déclaré Mayorkas. «Nous expulsons des familles. Nous expulsons des adultes célibataires. Et nous avons décidé de ne pas expulser les jeunes enfants vulnérables ».

La Maison Blanche a catégoriquement refusé d’appeler la situation une «crise», conduisant à une bataille à Washington sur la description appropriée de la situation tendue.

Dans les premiers jours de son mandat, Biden a agi pour annuler certaines des mesures de Trump, un retour en arrière interprété par certains comme un signal de voyage aux États-Unis. Des drapeaux «Biden» ont même été repérés dans des camps de migrants au Mexique.

Alors que la nouvelle administration travaillait sur une législation sur l’immigration pour résoudre les problèmes à long terme, elle n’avait pas de plan sur le terrain pour gérer un afflux de migrants.

«Nous avons vu un grand nombre de migrations dans le passé. Nous savons comment y remédier. Nous avons un plan. Nous exécutons notre plan et nous réussirons », a déclaré Mayorkas.

Mais, a-t-il ajouté, « cela prend du temps » et est « particulièrement difficile et difficile maintenant » en raison des mesures prises par l’administration Trump.

«Nous reconstruisons donc le système en répondant aux besoins des enfants vulnérables qui sont arrivés à nos frontières.

Les responsables de Biden ont supprimé les images des « enfants en cage » qui définissaient la politique de séparation de la famille Trump – bien que Trump ait utilisé des installations construites sous l’administration Obama – mais ont eu du mal à créer la capacité nécessaire pour faire face à la flambée.

Les autorités tentent de renforcer les capacités de prise en charge de quelque 15 000 migrants actuellement détenus par le gouvernement fédéral – et plus probablement en cours de route. Les critiques disent que l’administration aurait dû être mieux préparée.

«Je n’ai pas vu de plan», a déclaré le représentant Michael McCaul, R-Texas. «Ils ont créé une crise humanitaire ici à cette frontière que vous avez vue maintenant. Et la raison pour laquelle ils viennent est parce qu’il dit que les mots comptent, et ils le font. Le message est que si vous voulez venir, vous pouvez rester.

Depuis l’inauguration de Biden le 20 janvier, les États-Unis ont connu une augmentation spectaculaire du nombre de personnes rencontrées par les agents des frontières.

Selon le Pew Research Center, 18 945 membres de la famille et 9 297 enfants non accompagnés ont été rencontrés en février – soit une augmentation de 168% et 63% respectivement par rapport au mois précédent.

Parmi les raisons de cette flambée: des milliers de migrants d’Amérique centrale déjà bloqués à la frontière depuis des mois et le fléau persistant de la violence des gangs qui afflige les pays du Triangle du Nord – Guatemala, Honduras et El Salvador.

Pourtant, les rencontres des mineurs non accompagnés et des familles sont plus faibles qu’elles ne l’étaient à divers moments sous l’administration Trump, y compris au printemps 2019.

Des migrants sont vus vendredi dans une zone verte à l’extérieur d’un centre de détention aux parois souples à Donna, au Texas

La Maison Blanche a catégoriquement refusé d’appeler la situation une «crise», conduisant à une bataille à Washington sur la description appropriée de la situation tendue. L’installation de traitement de l’immigration à Donna, au Texas, est photographiée

Soulignant l’urgence de la situation à la frontière, Sen Dick Durbin, D-Illinois, a exprimé sa confiance que suffisamment de républicains voteraient pour passer une refonte de l’immigration.

«Nous entrons dans ce débat, qu’il s’agisse d’une crise ou d’un défi à la frontière. Laissez-moi vous dire, la crise. Nous devons nous attaquer à nos lois sur l’immigration dans ce pays qui sont enfreintes », a déclaré Durbin.

Les enfants migrants sont envoyés des cellules de détention aux frontières vers d’autres installations gouvernementales jusqu’à ce qu’ils soient remis à un parrain.

Ce processus a été considérablement ralenti par une politique de l’administration Trump de « contrôle amélioré », dans lequel des détails ont été envoyés aux responsables de l’immigration et certains sponsors ont fini par se faire arrêter, ce qui a incité certains à craindre de prendre des enfants par crainte d’être expulsés.

Biden a inversé cette politique, de sorte que les responsables de l’immigration espèrent que le processus s’accélérera maintenant.

La Maison Blanche souligne également la décision de Biden de déployer l’Agence fédérale de gestion des urgences pour soutenir les efforts visant à traiter le nombre croissant d’enfants migrants non accompagnés arrivant à la frontière.