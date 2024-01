Sur la parentalité et le génocide – En ces temps

Alors que le soleil traverse les fenêtres de notre appartement new-yorkais, je regarde notre fils de cinq mois attraper ses nouveaux pieds. Il se balance pendant qu’il discute avec le bébé qui le regarde dans le miroir fixé à la salle de jeux. Il esquisse un grand sourire lorsqu’il se retourne et croise mon regard. Ma poitrine se serre sous l’énormité de ma gratitude pour son existence et sa joie. Et, comme je l’ai souvent fait ces derniers temps 100 jours, je pense à Gaza.

Je pense à la mère qui, comme moi, j’ai eu du mal à avoir un enfant pour ensuite le perdre face à la brutalité désinvolte des bombes larguées du ciel. Du père serrant désespérément sa fille couverte de suie, ses gros bras et ses pieds pendant mollement contre sa poitrine. D’un autre père qui essayait d’emballer un cookie dans la main sans vie de son fils. Il avait été tellement excité de trouver une friandise pour son fils au marché que pour rentrer à la maison et le trouver mort. Des bébés alignés à l’USIN d’un hôpital de Gaza attaqué, qui ne serait bientôt probablement plus enveloppé dans la mousseline d’un emmaillotage comme l’était mon bébé, mais dans un blanc kafan (un linceul funéraire). Pour le passé 100 jours, nous avons assisté à un massacre d’enfants, d’enfances. De l’environ 24,000 Palestiniens qui ont été tués, presque dix,000 sont des enfants. Chacun avait un nom. Une couleur préférée. Un jouet préféré. Chacun ricanait devant la drôle de tête d’un parent.

Des militants et des personnes en deuil déposent environ 10 000 chaussures d’enfants dans un quartier d’Amsterdam pour attirer l’attention sur le massacre d’enfants palestiniens par l’armée israélienne. Cette photographie a été prise le 13 janvier 2024. Photo de Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images

Les horreurs qui frappent les enfants de Gaza ne s’arrêtent pas à la mort. Un autre 8,663 Des enfants de Gaza ont été blessés. Chaque jour, dix les enfants perdent une ou les deux jambes – leurs membres sont souvent amputés

sans anesthésie. Les forces israéliennes ont déshabillé les jeunes garçons et les faisant défiler eux en public. Environ 25,000 les enfants ont perdu une mère, un père – ou les deux. Je suis hantée par les images et les vidéos de parents à Gaza avec leurs enfants, par l’amour et le chagrin qui caractérisent ces personnages. Je suis hanté parce que, au cours de la dernière décennie, j’ai travaillé avec des gens qui continuent de subir les conséquences de la guerre et des déplacements bien après la fin de la violence. Je suis hantée parce que je suis aussi la fille de gens qui, enfants, se sont abrités des bombes israéliennes.

Mais surtout, et avec d’autres parents qui protestent contre le génocide et le meurtre massif d’enfants en leur identité de parents, Je suis hantée parce que je suis une mère. Parce que je sais ce que c’est de sentir un bébé grandir contre mon corps, donner des coups de pied et avoir le hoquet contre mes côtes. Parce que je connais l’angoisse de voir la poitrine d’un nouveau-né monter et descendre, l’immensité des rêves que je fais pour mon fils, les efforts que je ferais pour sa joie, qu’il n’y a rien que je ne ferais pas pour le protéger. Je suis hantée parce que si, pour une raison quelconque, mon fils ne se levait pas de sa sieste, je ne sais pas ce que je deviendrais.

En tant que monde, nous avons laissé tomber les enfants de Gaza. Nous avons laissé tomber nos camarades parents. Ce n’est pas un nouvel échec. La grande majorité des 1.1 millions d’enfants à Gaza sont nés derrière un 17-ans blocus qui, même in utero, les considérait comme un danger pour leur colonisateur, dont la vie et les libertés étaient sacrifiables au nom de sa stabilité. C’est quelque chose que nous avons constaté à maintes reprises avec l’armée israélienne. Après le 2014 l’assaut sur Gaza, le Projet Familles oblitérées a indiqué qu’un quart des 2,200 Les Palestiniens tués étaient des enfants, avec 1,000 d’autres enfants handicapés de façon permanente. Nous acceptons depuis longtemps que les enfants palestiniens vivent dans ces conditions, à ce que l’argent de nos impôts soit envoyé pour construire la technologie de leur confinement. Je vis dans un pays dont les dirigeants ont longtemps considéré les enfants arabes comme mon fils comme des êtres moins qu’humains. Dans Yémendans Syrie et Irakdans Libyeen Palestine – les enfants arabes, nos enfants, peuvent tout simplement être tués. Face à l’horreur de cet assaut, l’amour parental des Gazaouis, la chose la plus naturelle au monde, est la résistance. En novembre 3Doaa, une Gazaouie mère de deux enfants et professeur d’arabe, a tweeté une photo de sa fille de cinq ans rayonnante, tenant un cupcake et portant un diadème scintillant. Elle était fière d’avoir organisé une célébration de fortune pour l’anniversaire de sa fille au milieu de la violence, écrivant ​“son bonheur valait tout le monde. Quand Doaa a été tuée avec son autre fille 24 quelques heures plus tard, l’image est devenue virale.

Quelqu’un a compilé des vidéos d’hommes de Gaza jouant avec des bébés couverts de suie pour dire ​“Regardez comme nos hommes sont doux ; regardez comme ce ne sont pas des terroristes. En tant que fille d’un père arabe adoré, j’ai regardé ces vidéos et je me suis sentie prise entre ma reconnaissance pour leurs douceurs et mon offense face au besoin de les partager. Je suis en colère contre quiconque devrait distraire un bébé couvert de suie.

Je dois admettre que cet article sur leur perte est la chose la plus difficile que j’ai écrite au cours de ma longue carrière d’écrivain. Je sais que je ne pourrai jamais rendre justice à la profondeur de cet amour et de cette perte parentale.

Le fait que l’une de ces images d’amour parental et de résistance existe témoigne de la force et de l’endurance des Gazaouis. Les photographies et les vidéos sont produites parce que des parents en deuil permettent aux journalistes de braquer leurs caméras sur eux pendant qu’ils embrasser les yeux de leur bébé, embrasser les pieds de leur bébé au revoir. Je suis frappé par sa rage désespérée, son refus de rompre. Je me souviens des mères noires du sud des États-Unis comme Mamie Till insistant sur des funérailles ouvertes pour montrer les corps mutilés de leurs enfants par les suprémacistes blancs, leurs oppresseurs depuis des décennies. L’espoir est que le monde ait une once de honte et que s’il regardait, il serait peut-être poussé à agir, à mettre fin à la violence. ​“Ne détournez pas le regard », nous conseillent les vidéos et les photographies. Les parents sont conscients que ce qu’ils ont enduré est trop lourd pour que nous puissions l’envisager passivement. Je dois admettre que cet article sur leur perte est la chose la plus difficile que j’ai écrite au cours de ma longue carrière d’écrivain. Je sais que je ne pourrai jamais rendre justice à la profondeur de cet amour et de cette perte parentale.

Un membre de la presse couvrant l’attaque israélienne sur Gaza avec un enfant le 14 janvier 2024. Photo d’Abed Zagout/Anadolu via Getty Images