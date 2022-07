Sur la ligne de front de l’Ukraine à Donetsk, les petites victoires ont un lourd tribut

PROVINCE DE DONETSK, Ukraine – Des flammes rouges crépitaient dans le champ de blé doré, la cible de l’artillerie russe quelques minutes plus tôt. À proximité, le commandant d’une unité de première ligne ukrainienne terminait son déjeuner de pâtes dans un bol en étain. Alors que d’autres obus explosaient dans les champs, ses hommes se réfugièrent dans leurs bunkers.

La vie sur les lignes de front dans la région orientale de Donetsk a peu ralenti ces dernières semaines. Les soldats ukrainiens qui y servent disent vivre sous l’artillerie et les bombardements aériens russes presque constants. Les champs et les haies qui les entourent sont calcinés et fumants. Leurs journées et leurs nuits sont entrecoupées des détonations aiguës de l’artillerie ukrainienne sortante et des rafales plus profondes et grondantes des tirs entrants.

“C’est tendu”, a déclaré le commandant, Samson, 55 ans, qui, comme la plupart des membres de l’armée ukrainienne, a demandé à être identifié uniquement par son nom de code conformément au protocole militaire. “Il y a des tirs de mortier quotidiens, des avions, des hélicoptères, des ‘Grads.’ Ils ont beaucoup de munitions. Grad, qui signifie grêle, est l’acronyme russe d’un système de lance-roquettes multiples couramment utilisé.