Sur la décision de Rohit Sharma de rappeler Dasun Shanaka, le verdict de R Ashwin

Le capitaine indien Rohit Sharma a fait tourner quelques têtes en décidant de retirer l’appel de Mohammed Shami pour rejeter Dasun Shanaka alors que le skipper sri-lankais battait le 98 lors du premier ODI contre le Sri Lanka. Shanaka a marqué cent buts mais le match était déjà dans la poche de Team India. Alors que Rohit a déclaré qu’il ne voulait pas que Shanaka soit renvoyé de “cette manière”, Ravichandran Ashwin n’est pas entièrement satisfait du résultat final de l’incident.

Dans une vidéo sur son Chaîne YoutubeAshwin a soutenu qu’un run-out du côté non-gréviste reste une forme «légitime» de licenciement.

“Bien sûr, Shami est épuisé. Quand Shanaka était en 98, Shami l’a expulsé du côté des non-attaquants, et il a fait appel aussi. Rohit a retiré cet appel. Tant de gens ont tweeté à ce sujet immédiatement. Je vais continuer à répéter seulement une chose, les gars. La situation du jeu n’a pas d’importance. C’est une forme légitime de licenciement “, a déclaré Ashwin.

“Et si vous demandez un appel lbw, ou un appel pris en retard, personne ne vérifiera auprès du capitaine s’il est sûr de l’appel comme un Sarath Kumar ou un Amitabh Bachchan à Kaun Banega Crorepati.

“Ils l’élimineront si le quilleur fait appel et c’est tout. Vous voyez, même si un défenseur fait appel, il est du devoir de l’arbitre de déclarer un joueur éliminé s’il est éliminé”, a-t-il ajouté.

Ashwin a également ciblé les arbitres pour ne pas avoir suivi le règlement alors qu’il continuait à lutter contre les tabous qui subsistent dans cette forme de licenciement.

“Je trouve très surprenant qu’il y ait autant de tabous autour de ce mode de licenciement. Mais tout le licenciement concerne ce que fait le quilleur, n’est-ce pas ? Le droit de faire ce licenciement ou de faire cet appel ou de prendre cette décision appartient au quilleur, n’est-ce pas ? ?” Ashwin a affirmé.

“Dans tant de matchs, un frappeur a entaillé et marché sans attendre la décision de l’arbitre. À ce moment-là, le capitaine de l’équipe au bâton ne viendra pas demander:” Avec la permission de qui avez-vous marché comme ça? Avez-vous oublié la cause de l’équipe ? Revenez en arrière et continuez à jouer. Donc, ces différents traitements pour les quilleurs et les frappeurs ont lieu depuis tant d’années maintenant”, a-t-il ajouté.

Avec une victoire dans le 2e ODI, l’Inde a remporté la série 2-0, avec un match à perdre.