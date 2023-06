Sur la comparaison de Gill, Tendulkar et Kohli, l’ancien entraîneur indien dit que c’est injuste

Le jeune Shubman Gill a eu une sortie de rêve en IPL 2023 alors que le premier match des Titans du Gujarat a brisé 890 courses en 17 matchs et a remporté le Orange Cap. Sa partition comprenait également trois siècles fulgurants, ce qui a fait de lui le sujet de conversation de la ville. Beaucoup ont commencé à voir le joueur de 23 ans comme l’avenir du cricket indien en raison de sa variété de coups. Faisant ses débuts internationaux en 2020, Gill a maintenant un siècle dans les trois formats du jeu, ce qui a poussé les fans à le comparer aux légendaires Sachin Tendulkar et Virat Kohli.

Cependant, l’ancien entraîneur indien Gary Kirsten a fait l’éloge de Gill mais a également qualifié la comparaison d ‘ »injuste » en tant que jeune frappeur dans la phase initiale de sa carrière.

« C’est un jeune joueur qui a des compétences et une détermination incroyables pour être l’un des meilleurs joueurs du monde. Il serait injuste de le comparer à Sachin et Virat si tôt dans son parcours. Kirsten a dit à Cricbuzz.

« Je pense qu’il a le jeu pour jouer avec succès dans les trois formats pour l’Inde. Vous ne voyez pas souvent cela, ces jours-ci, d’autant plus que le cricket T20 se développe et progresse si vite », a-t-il ajouté.

Après un passage réussi à l’IPL 2023, Gill jouera à nouveau pour l’équipe indienne lors de la finale du championnat du monde de test contre l’Australie à The Oval à partir du 7 juin. Parlant de la forme de Gill au WTC, Gary lui a fait confiance et a déclaré qu’il est confiant quant à sa performance.

« Shubman a toutes les références pour devenir un grand joueur pour l’Inde, dans tous les formats. Comme tout joueur, il rencontrera des défis et des obstacles; la façon dont il les gère et continue de progresser déterminera en fin de compte son succès à long terme. Je l’encourage à continuer à apprendre et à dialoguer avec ceux qui peuvent lui offrir des conseils de confiance », a déclaré Kirsten.