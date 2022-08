Sur ‘KBC 14’, Big B demande au footballeur Sunil Chhetri ‘Ramenez la Coupe d’Asie à la maison’

La mégastar Amitabh Bachchan présente le joueur de football international indien Sunil Chhetri et la boxeuse huit fois championne du monde Mary Kom dans la dernière promo de l’émission de téléréalité basée sur un quiz “Kaun Banega Crorepati 14”. salut hain jinme desh basta hai (il y a beaucoup de gens qui font du sport dans ce pays, mais il n’y en a que très peu dans lesquels ce pays réside) », déclare le Big B en accueillant les icônes du sport.

Mary Kom et Chhetri sont toutes deux assises sur la sellette et Big B présente Chhetri en disant : « Dans le football, tous les rêves du pays sont associés à vous. Cette fois, vous nous apportez la Coupe d’Asie.

Chhetri répond : « Monsieur, je joue pour le pays depuis 17 ans. Monsieur, après plusieurs jours, un moment est venu où de nombreux jeunes deviennent matures. Il y a un certain nombre de jeunes talentueux et affamés et tout le monde veut bien faire pour le pays. » Plus tard, l’animateur parle de Mary Kom et de ses réalisations. “Que dire de MC Mary Kom. Elle est la seule boxeuse au monde à avoir remporté huit médailles aux Championnats du monde.



Mary Kom dit: “Monsieur, il n’est jamais facile pour une femme, surtout après le mariage et de devenir mère, de continuer à jouer pour le pays.”

Ensuite, Chhetri montre ses trucs de football et demande à Big B de chanter une chanson de son film.

Alors que le pays célèbre ses 75 ans d’indépendance, les créateurs de KBC ont dédié l’épisode inaugural du 7 août, qui sera diffusé dimanche à 21 heures, à un mélange de célébrités – Aamir Khan, Mary Kom et Chhetri – et de réalisateurs moins connus tels que Mithali Madhumita, la première femme officier à remporter un prix de bravoure, et le major DP Singh, le premier blade-runner de l’Inde.

“KBC 14” est disponible sur Sony Entertainment Television.

