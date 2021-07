Sur Kargil Vijay Diwas, Ajay Devgn partage le poème de Manoj Muntashir Sipahi, laisse Akshay Kumar stupéfait ! | Nouvelles des gens

New Delhi : À l’occasion du 21e anniversaire de Kargil Vijay Diwas, célébré le 26 juillet, de nombreuses célébrités de Bollywood dont Akshay Kumar, Ajay Devgn, Anushka Sharma entre autres ont rendu hommage aux martyrs du pays.

Partageant un poème Sipahi sur son compte Twitter, Ajay Devgn a récité tout le poème et a écrit : « Un hommage sincère aux cœurs courageux indiens ! #Sipahi.. »

Un hommage sincère aux cœurs courageux indiens! #Sipahihttps://t.co/5ronW3khIu – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 27 juillet 2021

Le beau poème Sipahi a été très apprécié par ses fans et ses collègues de l’industrie. Mais parmi tous, c’est le commentaire de Khiladi Akshay Kumar qui a attiré l’attention de tous.

Il est devenu si émouvant en écoutant le poème qu’il a pensé à tort qu’il avait été composé par Ajay lui-même et a partagé le poème sur son Twitter et a écrit : « Je ne suis pas très expressif quand il s’agit d’émotions dans la vraie vie. Mais cela m’a fait pleurer. @ajaydevgn, je ne savais pas que tu avais un brillant poète en toi. Kis Kis baat pe dil jeetoge yaar ?.. »

Je ne suis pas très expressif quand il s’agit d’émotions dans la vraie vie. Mais cela m’a fait pleurer. @ajaydevgn, je ne savais pas que tu avais un brillant poète en toi. Kis Kis baat pe dil jeetoge yaar? pic.twitter.com/KofhbNizV7 – Akshay Kumar (@akshaykumar) 27 juillet 2021

Plus tard, quand Akki s’est rendu compte que le poème n’avait pas été composé par Ajay mais par Manoj Muntashir, il a apprécié ce dernier dans un autre article et a corrigé son erreur en écrivant : @manojmuntashir Narré par @ajaydevgn.. »

Je viens juste de savoir que les mots du poème très émouvant sont de l’incroyablement talentueux @manojmuntashir. Raconté par @ajaydevgn – Akshay Kumar (@akshaykumar) 27 juillet 2021

Manoj n’a pas tardé à répondre et a tweeté : « Quel que soit le petit talent que j’ai, je vous serai toujours reconnaissant @akshaykumar monsieur, de m’avoir laissé écrire pour vous encore et encore. Je suis content que #Sipahi soit si bien raconté par @ajaydevgn monsieur et touche déjà des millions de cœurs. Plus de pouvoir pour nos soldats.

Quel que soit le petit talent que j’ai, je te serai toujours reconnaissant @akshaykumar monsieur, pour m’avoir laissé écrire pour vous encore et encore. Je suis heureux #Sipahi est si bien raconté par @ajaydevgn monsieur et touche déjà des millions de cœurs. Plus de pouvoir à nos soldats. https://t.co/W35i99xykd – Manoj Muntashir (@manojmuntashir) 27 juillet 2021

Peu de temps après leurs tweets, Ajay Devgn a réagi de la même manière et a écrit: « Merci Akki @akshaykumar pour les mots les plus gentils de mon côté » poétique « . Les éloges font du bien, surtout quand ils viennent d’un ami et d’un collègue estimé.

Je dois également remercier @manojmuntashir pour la poésie —Sipahi.. »

Merci Akki @akshaykumar pour les mots les plus gentils de mon côté « poétique ». Les éloges font du bien, surtout quand ils viennent d’un ami et d’un collègue estimé.

je dois aussi remercier @manojmuntashir pour la poésie —Sipahi https://t.co/jrayiA7J66 – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 27 juillet 2021

Sur le front de travail, Ajay a le drame de guerre d’Abhishek Dudhaiya Bhuj: The Pride of India, avec Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt et Nora Fatehi. Le film, qui se déroule pendant la guerre Indo-Pak de 1971, est prévu pour une sortie sur Disney + Hotstar le 13 août 2021.

Ajay a récemment annoncé le remake en hindi du film à succès en télougou, ‘Naandhi’. Le drame de la salle d’audience sera soutenu par Ajay et Dil Raju.

D’un autre côté, Akshay a des films très attendus comme ‘Sooryavanshi’, ‘Raksha Bandhan’, ‘Prithviraj’, ‘Bell Bottom’, ‘Ram Setu’ et ‘Bachchan Pandey’ en préparation.