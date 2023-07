Sur Israël, ce sont les républicains, pas les démocrates, qui sont radicaux

Commentez cette histoire Commentaire

La préparation du discours du président israélien Isaac Herzog mercredi devant le Congrès a été émaillée de querelles partisanes à Washington. Au cours du week-end, la représentante Pramila Jayapal (D-Wash.) a déclenché une réaction violente après avoir fait des commentaires provocateurs sur Israël lors d'une conférence libérale à Chicago. Une foule de manifestants pro-palestiniens avait interrompu une séance et Jayapal, cherchant à désamorcer la situation, a expliqué aux militants qu'elle comprenait leur cause et leurs préoccupations.

« En tant que personne qui est descendue dans la rue et a participé à de nombreuses manifestations, je veux que vous sachiez que nous nous sommes battus pour qu’il soit clair qu’Israël est un État raciste, que le peuple palestinien mérite l’autodétermination et l’autonomie, que le le rêve d’une solution à deux États nous échappe, que cela ne semble même pas possible », a déclaré Jayapal.

Quel que soit l’impact de cette intervention dans la salle, l’invocation par Jayapal d’Israël comme « d’un État raciste » a explosé en un cycle de nouvelles nationales de plusieurs jours. Les républicains et les démocrates modérés ont condamné sa rhétorique, certains suggérant que ses propos étaient antisémites car ils impliquaient un rejet du sionisme et, par conséquent, du droit d’Israël à exister.

Dans une déclaration angoissée lundi, Jayapal a clarifié ce qu’elle a dit, insistant sur le fait qu’elle ne pensait pas que « l’idée » de la nation israélienne soit raciste, mais que les politiques perpétuées par son gouvernement actuel l’étaient certainement. L’opinion selon laquelle l’État israélien est raciste est une évaluation sans doute soutenue par les deux organisations de défense des droits de l’homme les plus importantes au monde – Human Rights Watch et Amnesty International, qui définissent toutes deux maintenant le statu quo de la domination israélienne sur les Palestiniens dans les territoires occupés, ainsi que comme des politiques discriminatoires contre les citoyens palestiniens d’Israël, comme s’apparentant à l’apartheid.

La violence en Israël met en lumière la réalité d’un « État unique »

Le « gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé dans des politiques discriminatoires et carrément racistes ». a déclaré Jayapal, désignant la prédominance des factions d’extrême droite dans la coalition de Netanyahu qui étaient il n’y a pas si longtemps considérées comme hors de portée de la politique israélienne. « Il y a des racistes extrêmes qui conduisent cette politique au sein de la direction du gouvernement actuel », a-t-elle ajouté.

Néanmoins, Jayapal s’est retrouvée sur le dos, avec une cavalcade de dénonciations à son encontre et la poignée de législateurs libéraux qui ont pris la parole pour sa défense. Mardi, les républicains à la Chambre ont forcé un vote sur une résolution pro-israélienne qui affirmait le soutien indéfectible des États-Unis au pays et déclarait qu’il « n’est pas un État raciste ou d’apartheid ». L’objectif de la mesure – qui a été approuvée lors d’un vote 412-9-1 – était de créer des fissures au sein des démocrates et d’augmenter encore les coûts politiques de la critique du gouvernement israélien.

L’ironie est que Jayapal, qui soutient une solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens et s’oppose à l’expansion des colonies israéliennes, représente ce qui devient une position plus courante, certainement parmi les électeurs démocrates. Un sondage Gallup de cette année a révélé que les démocrates sont plus sympathiques aux Palestiniens – dont des millions vivent sous occupation militaire et sans les mêmes droits politiques que leurs voisins – que les Israéliens avec une marge de 11 points. Les milléniaux américains, dans leur ensemble, ont été interrogés légèrement plus favorables aux Palestiniens.

Un nouveau sondage réalisé par des chercheurs de l’Université du Maryland avec Ipsos a révélé qu’en l’absence d’une solution à deux États, les trois quarts des Américains – dont 80% de démocrates et 64% de républicains – choisiraient un Israël démocratique ce n’est plus juif sur un État juif qui ne confère pas la pleine citoyenneté et l’égalité à de nombreux non-juifs sous son autorité. Les sondages ont également révélé qu’une majorité de Juifs américains soutenaient l’aide conditionnée à Israël dans certaines circonstances.

Biden accueille le Herzog israélien au milieu des tensions entre deux nations

Mais les législateurs républicains à Washington ont apparemment attelé leur programme au mouvement des colons israéliens d’extrême droite et aux groupes pro-israéliens influents de droite aux États-Unis. Ils peuvent être explicites dans leur soutien inconditionnel et sans réserve à Israël, mais ce qui est implicite dans leur rhétorique est bien plus révélateur. Alors même que des manifestations de masse contre les plans de Netanyahu visant à remanier le système judiciaire israélien ont de nouveau secoué les rues de Tel-Aviv mardi soir, aucun politicien républicain de premier plan n’a exprimé de soutien concret à la société civile israélienne ni même de préoccupation concernant les tentatives de Netanyahu d’utiliser sa marge de manœuvre au pouvoir. d’éroder un élément majeur de la démocratie israélienne. (Un groupe de sénateurs a seulement exprimé son inquiétude quant à savoir si les troubles et les divisions compromettraient la posture de sécurité d’Israël.)

En ce qui concerne les Palestiniens, le courant dominant du GOP s’est longtemps agrippé à la solution à deux États et ne peut accepter aucune discussion sur les droits de millions de Palestiniens vivant sous occupation militaire parce qu’ils ne sont même pas disposés à reconnaître le fait de l’occupation. . Une résolution de la Chambre rédigée par les républicains plus tôt cette année félicitant Israël pour le 75e anniversaire de son indépendance a supprimé le langage soutenant la solution à deux États, dans un geste qui a déconcerté leurs homologues démocrates. La semaine dernière, les sénateurs républicains ont décrit de manière hyperbolique une administration Biden pour supprimer le financement américain de certains projets de recherche dans les colonies israéliennes – largement considérées comme illégales en vertu du droit international – comme antisémite.

Le cabinet de Netanyahu, quant à lui, est dominé par une poignée de politiciens israéliens extrémistes qui rejettent un État palestinien et prônent un projet suprématiste juif de colonisation et d’annexion en Cisjordanie – des actions auxquelles les administrations américaines successives se sont opposées en théorie, sinon toujours dans les faits.

Lors d’un forum chrétien sioniste tenu cette semaine à l’extérieur de Washington, un flot d’aspirants républicains à la présidence ont tous souligné leur adhésion à la vision maximaliste d’Israël. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a ouvertement rejeté l’idée d’une solution à deux États le long des frontières d’Israël d’avant 1967, y compris une capitale palestinienne à Jérusalem-Est. Il a dit qu’il ne pensait pas que la Cisjordanie était même « occupée ». Dans un discours plus tôt cette année à Jérusalem, DeSantis n’a même pas reconnu l’existence du peuple palestinien.

D’autres candidats du GOP, dont l’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies Nikki Haley et l’ancien vice-président Mike Pence, ont également affiché leur bonne foi pro-israélienne devant un public d’évangéliques américains. Le groupe, Christians United for Israel, est fondé par le pasteur de la méga-église texane John Hagee et voit dans l’hégémonie juive sur la Terre Sainte une future feuille de route pour la venue d’un messie chrétien. Pour illustrer à quel point les républicains ont changé d’approche, feu le sénateur John McCain a été contraint de rejeter l’approbation de Hagee en 2008 après qu’il est apparu que le pasteur avait dit un jour que Dieu avait envoyé Adolf Hitler pour aider les Juifs à retourner dans leur patrie biblique. Désormais, aucun candidat républicain sérieux ne veut se présenter sans son soutien.

Le statu quo radical du GOP a été enraciné sous l’ancien président Donald Trump, qui a accordé des concessions politiques à Netanyahu comme des bonbons et a proposé une vision de la paix au Moyen-Orient qui a explicitement nié aux Palestiniens une souveraineté ou un statut d’État significatif. Trump a courtisé les donateurs juifs américains de droite et nommé un ambassadeur pro-colonisation en Israël, mais a reconnu que la motivation politique de ses efforts provenait moins des Juifs américains, qui votent toujours fortement démocrates, que de la base évangélique du GOP.

« Aucun président n’a fait plus pour Israël que moi », a déclaré Trump sur les réseaux sociaux l’année dernière. « Assez surprenant, cependant, nos merveilleux évangéliques apprécient beaucoup plus cela que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis »