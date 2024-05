Sur Instagram, une publicité pour un bijou suscite des sollicitations pour avoir des relations sexuelles avec un enfant de 5 ans

Lorsqu’une créatrice de bijoux pour enfants a commencé à faire de la publicité sur Instagram, elle a fait la promotion de photos d’une fillette de 5 ans portant un charme scintillant auprès des utilisateurs intéressés par la parentalité, les enfants, le ballet et d’autres sujets identifiés par Meta comme attirant principalement les femmes.

Mais lorsque la commerçante a reçu les résultats automatisés de sa campagne publicitaire sur Instagram, c’est le contraire qui s’est produit : les publicités étaient presque entièrement destinées aux hommes adultes.

Perplexe et inquiet, le commerçant a contacté le New York Times, qui a publié ces dernières années de nombreux articles sur la maltraitance des enfants sur les plateformes de réseaux sociaux. En février, le Times a enquêté sur les comptes Instagram gérés par des parents pour leurs jeunes filles, ainsi que sur le monde sombre des hommes qui ont des interactions sexualisées avec ces comptes.

Avec les photos des publicités de bijoux en main, le Times a cherché à comprendre pourquoi elles attiraient un public indésirable. Les publicités tests diffusées par le Times utilisant les mêmes photos sans texte reproduisaient non seulement l’expérience du commerçant : elles attiraient l’attention des délinquants sexuels condamnés et d’autres hommes dont les récits indiquaient un intérêt sexuel pour les enfants ou qui écrivaient des messages à caractère sexuel.

Le Times a ouvert deux comptes Instagram et fait la promotion de publications montrant la petite fille de 5 ans, le visage détourné de la caméra, portant un débardeur et le charme. Des articles séparés montraient les vêtements et les bijoux sans le modèle enfant, ou avec une boîte noire la cachant. Toutes les publicités payantes étaient destinées aux personnes intéressées par des sujets tels que l’enfance, la danse et le cheerleading, que les outils d’audience de Meta estimaient être majoritairement féminins.

En plus de toucher une proportion étonnamment élevée d’hommes, les publicités ont reçu des réponses directes de dizaines d’utilisateurs d’Instagram, notamment des appels téléphoniques de deux délinquants sexuels accusés, des offres de payer l’enfant pour des actes sexuels et des professions d’amour.

Les résultats suggèrent que les algorithmes de la plateforme jouent un rôle important en dirigeant les hommes vers des photos d’enfants. Et ils font écho aux inquiétudes concernant la prévalence d’hommes qui utilisent Instagram pour suivre et contacter des mineurs, y compris ceux qui ont été arrêtés pour avoir utilisé les réseaux sociaux pour solliciter des enfants à des fins sexuelles.

Mercredi, le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a annoncé l’arrestation de trois hommes capturés lors d’une opération d’infiltration tentant d’organiser des relations sexuelles avec des filles mineures sur Facebook. Appelant cela « Opération MetaPhile », Torrez a déclaré que les algorithmes de Meta avaient joué un rôle clé en dirigeant ces hommes vers les profils « leurres » créés par les forces de l’ordre.

« Nous pourrions créer un tout nouveau compte secret, présenté comme un enfant mineur sur cette plateforme, et probablement en quelques minutes, voire quelques jours, cet enfant serait inondé de matériel sexuellement explicite », a-t-il déclaré, soulignant la réalité. -le préjudice mondial que peuvent causer les plateformes en ligne.

L’enquête menée par le Times en février a révélé que des milliers de comptes Instagram gérés par des parents attiraient des commentaires et des messages sexualisés de la part d’hommes adultes. Alors que certains parents ont décrit cette attention comme un moyen d’augmenter le nombre d’abonnés de leurs filles, d’autres se sont plaints de passer des heures à bloquer des utilisateurs et ont déclaré ne pas comprendre comment les hommes avaient trouvé les comptes.

Une analyse des utilisateurs qui ont interagi avec les publicités publiées par le Times a révélé un chevauchement entre ces deux mondes. Environ trois douzaines d’hommes suivaient des comptes d’influenceurs d’enfants gérés par leurs parents et précédemment étudiés par le Times ; un d’entre eux en a suivi 140. En outre, près de 100 d’entre eux ont suivi des comptes présentant ou faisant de la publicité pour de la pornographie adulte, ce qui est interdit par les règles d’Instagram.

Dani Lever, porte-parole de Meta, a rejeté les tests publicitaires du Times, les qualifiant d’« expérience fabriquée » qui ne tenait pas compte des « nombreux facteurs qui contribuent à déterminer qui voit finalement une publicité », et a suggéré qu’ils étaient « imparfaits et malsains ». tirer des conclusions à partir de données limitées.

Interrogé sur les arrestations au Nouveau-Mexique, Meta a déclaré dans un communiqué que « l’exploitation des enfants est un crime horrible et nous avons passé des années à développer des technologies pour le combattre ». L’entreprise a décrit ses efforts comme « une lutte continue » contre des « criminels déterminés ».

« Les hommes s’engagent »

Les chercheurs et anciens employés qui ont travaillé avec des algorithmes chez Meta, propriétaire d’Instagram et de Facebook, ont déclaré que les outils de classification d’images méritaient probablement d’être blâmés.

Les outils comparent les nouvelles images avec celles existantes sur la plateforme et identifient les utilisateurs qui s’y intéressaient auparavant, a déclaré Dean Eckles, un ancien data scientist de Facebook qui a étudié ses algorithmes et est maintenant professeur au Massachusetts Institute of Technology.

Des comptes tests créés l’année dernière par le Wall Street Journal ont révélé que l’algorithme de recommandation d’Instagram diffusait des photos sexualisées d’enfants et d’adultes sur des comptes qui suivaient uniquement de jeunes gymnastes, pom-pom girls et autres enfants.

Bien que le système publicitaire de Meta ne soit pas exactement le même que ce système de recommandation, il existe « d’énormes similitudes entre les modèles », a déclaré Eckles.

D’anciens employés de Meta familiers avec ses systèmes de recommandation et de diffusion de publicités ont déclaré que les équipes de sécurité essayaient de repérer les publicités nuisibles, comme celles faisant la promotion d’escroqueries ou de drogues illégales, mais qu’il était plus difficile d’identifier les publicités inoffensives qui étaient diffusées à des publics inappropriés – et potentiellement dangereux.

Meta permet aux annonceurs de cibler certaines audiences par sujet, et bien que le Times ait choisi des sujets que l’entreprise estime être dominés par les femmes, les publicités ont été diffusées en moyenne auprès des hommes environ 80 % du temps, selon une analyse du Times sur l’audience d’Instagram. données. Dans un groupe de tests, les photos montrant l’enfant étaient destinées aux hommes dans 95 % des cas en moyenne, tandis que les photos des objets seuls étaient destinées aux hommes dans 64 % des cas.

Piotr Sapiezynski, chercheur à l’Université Northeastern spécialisé dans les tests d’algorithmes en ligne, a déclaré que les annonceurs se faisaient concurrence pour atteindre les femmes parce qu’elles dominent les dépenses de consommation aux États-Unis. En conséquence, a déclaré Sapiezynski, l’algorithme s’est probablement concentré sur des hommes très intéressés et plus faciles à atteindre qui avaient interagi avec un contenu similaire.

« Les hommes s’engagent », dit-il. « La machine fait exactement ce que vous voulez qu’elle fasse. »

Meta, dans un communiqué, a reconnu l’environnement publicitaire compétitif pour les téléspectatrices et a déclaré que la « faible qualité » des publicités du Times – provenant de nouveaux comptes, avec des images mais sans texte ni explication – contribuait à ce qu’elles soient diffusées auprès d’un plus grand nombre d’hommes. De plus, a déclaré Meta, ses données Audience Insights « montrent uniquement une estimation des personnes potentiellement éligibles pour voir une publicité », et non une audience garantie.

Sapiezynski a déclaré que même si le système qualifiait les publicités tests de « mauvaise qualité », cela n’expliquait pas pourquoi celles mettant en vedette des enfants étaient destinées à plus d’hommes que celles sans enfants.

‘Salut bébé’

Quelques heures après la publication de la première annonce, l’un des comptes tests du Times a reçu un message et un appel téléphonique d’un homme arrêté en 2015 dans l’Oklahoma après avoir prétendument utilisé Facebook pour tenter d’organiser des relations sexuelles en groupe avec des filles âgées de 12 et 14 ans.

« Hé bébé », a écrit un autre homme. Il avait été arrêté en 2020 après avoir contacté une jeune fille de 14 ans dans le nord de l’État de New York via Snapchat et lui avoir proposé de venir la chercher pour des relations sexuelles. Les accusations portées contre lui ont été abandonnées après qu’un tribunal l’a déclaré mentalement incapable.

Un troisième homme, dans le Tennessee, qui a « aimé » l’une des photos a été condamné à quatre reprises pour crimes sexuels sur enfants – dont « relations sexuelles avec un enfant » en 1999, partageant une photo sur Facebook en 2018 d’un enfant de 3 à 5 ans. « être pénétré par voie anale ou vaginale » et utiliser Instagram en 2020 pour solliciter des photos nues d’une fille de 12 ans qu’il appelait son « esclave sexuelle ». (Les règles d’Instagram interdisent les enfants de 12 ans.)

Un quatrième homme, que le Times n’a pas pu identifier, a proposé de payer pour des actes sexuels avec la jeune fille sur la photo.

Le Times a contacté via le chat Instagram tous ceux qui avaient interagi avec les publicités et leur a expliqué qu’il s’agissait de tests de l’algorithme de la plateforme exécutés par des journalistes. L’homme à New York a continué à envoyer des messages pour s’enquérir de la jeune fille, lui demandant si elle était dans sa chambre et si elle voulait avoir des relations sexuelles. Il a également essayé de l’appeler plusieurs fois via l’application.

Au total, le Times a identifié quatre délinquants sexuels condamnés qui avaient envoyé des messages sur les comptes, aimé les photos ou laissé des commentaires sur celles-ci. Leurs comptes Instagram utilisaient de vrais noms et des photos, ou étaient liés à des comptes Facebook qui le faisaient. Les condamnations ont été obtenues en comparant ces informations avec les bases de données sur les délinquants sexuels et d’autres dossiers publics.

Cinq autres hommes, dont un qui a publié sur Instagram une vidéo d’une fille connue pour être victime d’abus sexuels sur des enfants, selon le Centre canadien de protection de l’enfance, ont des dossiers d’arrestation impliquant des crimes contre des enfants. Les hommes dont le tribunal a pu examiner les dossiers ont soit plaidé coupables à une accusation moindre, soit ont été jugés mentalement inaptes à subir leur procès.

Les règles d’Instagram interdisent aux délinquants sexuels condamnés de détenir des comptes, et le Times a utilisé l’outil de Meta pour dénoncer les hommes. Les comptes sont restés en ligne pendant environ une semaine jusqu’à ce que le Times les signale à un porte-parole de l’entreprise.

Interrogé sur les comptes, Lever a déclaré : « Nous interdisons aux délinquants sexuels condamnés d’être présents sur nos plateformes et avons supprimé les comptes qui nous ont été signalés. »

L’un des hommes, qui a été reconnu coupable à New York d’avoir agressé sexuellement une fillette de 4 ans, relève d’une loi de l’État – connue sous le nom d’E-Stop – qui oblige les délinquants sexuels à enregistrer leur adresse e-mail. Chaque semaine, l’État partage les adresses avec des entreprises technologiques, dont Meta.

Lever n’a pas expliqué comment l’entreprise utilise ces informations ni comment l’homme a pu créer un compte Instagram.

Certains hommes ont déclaré avoir répondu à l’annonce par inquiétude.

Un homme, en liberté conditionnelle après avoir passé 46 ans en prison en Californie pour le meurtre de sa femme, a déclaré avoir été surpris de croiser une fillette de 5 ans dans son flux, qui montre principalement des photos d’adultes légèrement vêtus ou nus.

« Je n’ai aucun problème à regarder des femmes nues, surtout après 46 ans de prison », a-t-il écrit. Mais, a-t-il poursuivi, « mon attitude à l’égard des personnes qui se livrent à de la pédopornographie ou touchent un enfant est assez simple : ne le faites pas. »

L’engagement des hommes dans les publicités n’a pas surpris certains propriétaires de petites entreprises interrogés par le Times. Morgan Koontz, fondateur de Bella & Omi, une entreprise de vêtements pour enfants de Virginie-Occidentale qui fait sa promotion sur les réseaux sociaux, a déclaré que l’entreprise avait reçu « des commentaires inappropriés, presque pédophiles et pervers » de la part d’hommes lorsqu’ils ont commencé à faire de la publicité sur Facebook en 2021.

« Cela mettait nos modèles mal à l’aise, et cela nous mettait mal à l’aise », a-t-elle déclaré.

Lorsque l’entreprise s’est étendue à Instagram, elle et sa copropriétaire, Erica Barrios, ont décidé d’éviter le problème en ciblant uniquement les femmes, même si les pères et les grands-pères font partie de leurs clients réguliers.

Lindsey Rowse, propriétaire du Tightspot Dancewear Center en Pennsylvanie, limite également ses publicités aux femmes. Lorsqu’elle n’excluait pas les hommes, dit-elle, ils représentaient jusqu’à 75 % de son audience et peu d’entre eux achetaient ses produits. Par ailleurs, elle limite la fréquence à laquelle elle partage des photos d’enfants modèles dans ses publications non publicitaires, car elles attirent souvent les hommes, a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas comment les gens le trouvent », dit-elle. « J’adorerais bloquer tous les gars. »

D’autres propriétaires d’entreprises ont exprimé une confusion similaire quant à la manière dont leurs publicités étaient diffusées. Depuis janvier, la société de vêtements pour enfants Young Days, basée dans l’Utah, a vu plus que doubler la part d’hommes touchés par ses publicités, sans changement majeur dans ses critères de ciblage, selon Brian Bergman, responsable du commerce électronique. L’évolution vers les hommes a nui aux ventes, a-t-il déclaré, et l’entreprise s’est depuis concentrée sur les femmes.

« Ce n’est pas un business lucratif pour nous, mais l’algorithme continue de nous pousser vers les hommes », a-t-il déclaré.

vers 2024 The New York Times Company