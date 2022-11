« Sûr, inclusif et sans jugement » : comment un groupe de Thunder Bay fait de la place pour les adultes autistes

L’excitation remplit la salle du Rowan Tree Collective alors qu’un petit groupe de jeunes adultes scanne les cartes de bingo devant eux, à la recherche du dernier numéro appelé.

Quelqu’un saute de son siège et crie frénétiquement “Bingo”. Les amis et la famille les encouragent alors qu’ils se précipitent pour réclamer leur prix.

Cet espace est quelque chose qui manquait à Thunder Bay il y a quelques mois à peine.

Le Rowan Tree Collective est un nouveau centre de programmation pour les adultes autistes et autres neurodiversités. Il a été lancé cette année par des parents locaux qui ont constaté un manque d’options d’activités pour leurs propres enfants adultes.

“Les familles sont en quelque sorte obligées de bricoler leurs propres opportunités pour leurs enfants adultes”, a déclaré Michelle Murdoch-Gibson, directrice des communications et cofondatrice du groupe.

“Beaucoup de ces personnes auront 21 ans et passeront le reste de leur vie d’adulte à la maison… Nous essayons donc de trouver quelque chose pour répondre aux besoins d’une population diversifiée. Les personnes qui ne correspondent pas à un emploi normal et à des études postsecondaires normes d’éducation, mais qui ont quand même certaines compétences », a-t-elle dit.

“Nous avions besoin de trouver un endroit sûr, inclusif et sans jugement.”

Trouver un endroit pour s’épanouir

Un thème commun pour les jeunes adultes atteints d’autisme et d’autres anomalies qui quittent l’école secondaire est la lutte pour trouver des espaces de croissance, d’interaction sociale et d’apprentissage qui ne se trouvent pas dans les cadres postsecondaires ou professionnels standard.

Les participants commencent leur journée au collectif avec du yoga. (Sara Kae/ Radio-Canada)

Ce fut le cas pour le propre fils de Murdoch-Gibson, Rowan, qui souffre d’autisme, a-t-elle dit, ajoutant que même avant qu’il ne quitte l’école, trouver le bon endroit pour qu’il puisse s’épanouir avait été une lutte.

Elle et son mari ont retiré Rowan du lycée public parce qu’ils estimaient que les besoins de leur fils n’étaient pas satisfaits, a-t-elle déclaré.

“C’est un garçon formidable. Il a beaucoup de dons et de compétences formidables”, a déclaré Murdoch-Gibson. “Nous avons constaté que le système scolaire ne lui convenait pas vraiment bien. Ils essaient de faire entrer beaucoup de chevilles carrées dans des trous ronds dans des systèmes comme celui-là.”

Michelle Murdoch-Gibson, à droite, directrice des communications et co-fondatrice du Rowan Tree Collective, avec son fils Rowan, qui l’a inspirée, elle et son mari, à ouvrir le collectif. (Sara Kae/ Radio-Canada)

Elle et son mari ont trouvé des moyens de fournir à Rowan des opportunités d’acquérir des compétences de vie et d’interagir tout en apprenant à la maison, a-t-elle déclaré. Alors que Rowan se dirigeait vers ses années d’adulte, ils ont été inspirés pour essayer de créer un endroit où lui et les autres pourraient se sentir à leur place.

Cet été, Murdoch-Gibson et son mari, Paul Gibson, ont piloté le programme, avec Renée Fortin, dont le fils Noah participe également au programme.

Chaque jour est un peu différent chez Rowan Tree. Ils se concentrent sur cinq branches de programmation : loisirs et divertissement, santé et bien-être, citoyenneté active, compétences de vie, et emploi et bénévolat.

De “l’acte de citoyenneté” au “grand savoir-être”

Ce jour-là, après la fin d’un cours de yoga matinal, les membres du collectif se rassemblent autour de tables pour préparer des sandwichs à apporter au St. Andrew’s Dew Drop Inn, une soupe populaire du centre-nord de Thunder Bay.

Tout le monde travaille ensemble sur les sandwichs, puis les emmène au Dew Drop Inn, où ils visitent des bénévoles de la soupe populaire qui fournissent un peu plus de 300 repas par jour à tous ceux qui en ont besoin.

Tout le monde travaille ensemble pour préparer des sandwichs à apporter au St. Andrew’s Dew Drop Inn. (Sara Kae/CBC)

Tout le monde quitte le Dew Drop Inn avec le sourire, un échange enrichissant pour ceux du Rowan Tree Collective et du Dew Drop Inn.

“Donc, depuis que nous avons commencé à faire cela pour le Dew Drop Inn, tout le monde est des fabricants de sandwichs de niveau professionnel”, a déclaré Murdoch-Gibson.

“Nous avons décidé de prendre les compétences qu’ils apprenaient au cours de cette opportunité de bénévolat et maintenant, tous les mardis, chacun prépare son propre déjeuner ici sur place… Cela a commencé comme un acte de citoyenneté et a évolué vers cette grande compétence de vie où nous avons tout le monde faire leur propre déjeuner une fois par semaine.”

Le Rowan Tree Collective est une communauté non seulement pour les participants, mais aussi pour les parents et les membres de la famille des personnes ayant des enfants ayant une déficience intellectuelle.

Tereza Biloski et son fils Ethan font partie du programme depuis le début. Ils apprécient les aspects sociaux engageants du collectif.

Tereza Biloski et son fils Ethan adorent passer du temps au Rowan Tree Collective. (Sara Kae/ Radio-Canada)

“Il n’y a rien après le lycée… Cela lui donne un but, une routine, une structure et un apprentissage… un apprentissage constant, des compétences, des amitiés. C’est vraiment gratifiant”, a déclaré Biloski.

Les fondateurs du collectif ont déclaré qu’ils s’attendaient à atteindre la capacité maximale du programme dans un proche avenir, et la demande montre à quel point il était nécessaire.

Ils ont dit qu’ils travailleront dur pour accueillir tous ceux qui doivent être inclus dans leur programmation, mais ils espèrent également que cela inspirera d’autres à créer encore plus d’opportunités pour les adultes neurodivers à Thunder Bay.