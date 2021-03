Le festival Holi amusant est au coin de la rue, tout comme les célébrations généralement remplies de gulaal, de couleurs, de pistolets à eau et de ballons à eau. Au milieu de toute l’excitation, nous pourrions simplement ingérer des couleurs à travers les parties du corps exposées, y compris nos yeux.

Bien que généralement nous soyons plus prudents avec notre bouche et même notre nez, nous avons souvent tendance à penser que les couleurs n’affectent que superficiellement la surface des yeux et ne pénètrent pas vraiment à l’intérieur. Cependant, en réalité, une partie de la couleur ou un autre matériau parvient le plus souvent à « voler » dans nos yeux, impactant cet organe extrêmement sensible.

En raison de la nature bruyante et animée des célébrations, ceux qui portent des lentilles de contact pourraient même oublier qu’ils portent des lentilles, ce qui rend la tâche plus difficile pour eux-mêmes et leurs yeux, explique Tushar Grover, directeur médical du Vision Eye Center à New Delhi. L’utilisation accrue de couleurs synthétiques au lieu de couleurs naturelles ces dernières années rend encore plus critique pour les personnes portant des lentilles de contact d’être vigilantes.

Comment Holi affecte votre santé oculaire

La nature libre d’esprit des célébrations de Holi rend presque inévitable qu’il y ait un certain degré de dommages, même légers ou limités, à la santé de nos yeux. Qu’il s’agisse d’irritations et d’écorchures mineures, de rougeurs et de démangeaisons, d’allergies, d’infections ou d’inflammations des parties des yeux, l’action vigoureuse et énergique de jouer avec les couleurs entraîne un coût sanitaire important pour nos yeux.

Les ingrédients nocifs utilisés dans les couleurs Holi

La plupart des couleurs qui circulent aujourd’hui sont généralement de nature synthétique contenant des matières toxiques telles que des colorants industriels et d’autres produits chimiques nocifs. Certains des autres ingrédients nocifs utilisés aujourd’hui dans les pâtes colorées comprennent l’oxyde de plomb, le sulfate de cuivre, le bromure d’aluminium, le bleu de Prusse et le sulfite de mercure. De même, les couleurs sèches et le gulal contiennent de l’amiante, de la silice, du plomb, du chrome, du cadmium et autres, qui sont tous préjudiciables à la santé oculaire.

Comment les couleurs Holi affectent les lentilles de contact et les yeux

Pour ceux qui portent des lentilles de contact, ils doivent savoir que les lentilles absorbent les couleurs. Et donc les couleurs ont tendance à coller à la surface de la lentille, prolongeant ainsi leur séjour dans les yeux. Et étant donné que la plupart de ces couleurs contiennent des produits chimiques toxiques, l’impact qui en résulte sur les yeux peut être sévère. Les produits chimiques peuvent endommager ou même entraîner une perte d’épithélium, le revêtement protecteur de la cornée qui peut avoir des effets d’entraînement sur d’autres parties des yeux. Par exemple, l’iris de l’œil peut présenter une inflammation grave.

Que devez-vous faire si vous portez des lentilles de contact lors du festival de Holi?

Tout d’abord, retirez vos lentilles de contact avant de participer aux célébrations Holi.

Deuxièmement, si vous devez utiliser des lentilles de contact et dont l’utilisation s’avère inévitable, vous pouvez utiliser des lentilles à usage quotidien jetables. Cependant, n’oubliez pas de porter de nouvelles lentilles une fois les célébrations terminées.

Troisièmement, même si vous portez des lentilles jetables quotidiennes, ne laissez aucune couleur en poudre ou pâte pénétrer dans vos yeux.

Quatrièmement, si vous avez oublié d’enlever vos lentilles et au moindre sentiment que les yeux ont pu absorber des produits chimiques des couleurs, vous devez immédiatement jeter les lentilles et en acheter de nouvelles qui sont destinées à un usage quotidien uniquement. N’oubliez pas de ne jamais essayer de nettoyer le même objectif et de continuer à le porter.

Cinquièmement, si possible, utilisez des lunettes à la place des lentilles de contact. C’est parce que les lunettes maintiennent une distance des yeux réels contrairement aux lentilles.

Sixièmement, si une couleur est entrée dans vos yeux, lavez-les immédiatement à l’eau claire sans vous frotter les yeux.

Septièmement, avant de jouer à Holi, vous pourriez envisager d’appliquer de la crème froide autour de vos yeux, ce qui aiderait à éliminer facilement la couleur de la surface externe des yeux.