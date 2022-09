Sur Ganesh Chaturthi, chaque année, la famille se réunit dans une maison de 288 ans à Goa

Le Sanvordekar Wada, vieux de 288 ans, une maison qui a été construite en 1734 est maintenant devenu un site historique dans le sud de Goa. La propriété est entretenue régulièrement. Il abrite l’une des plus anciennes familles communes du pays, qui vivent maintenant séparément mais se font un devoir de se réunir pour célébrer ensemble les fêtes. De même, 250 membres de l’ancien clan sont maintenant retournés dans leur maison ancestrale pour marquer Ganesh Chaturthi.

Le site historique s’étend sur 4 000 mètres carrés et se compose de quatre cours, de quatre puits et d’environ 80 pièces. Parlant du rassemblement, Mandar Sanvordekar, un membre de la famille, a déclaré à PTI : “Plus de 250 membres de la famille se sont réunis pour célébrer Ganesh Chaturthi.” Selon certaines informations, la famille est dispersée dans tout le pays, mais quelques membres du clan revisitent chaque année leur maison ancestrale lors du festival de Ganesh. L’un d’eux est Sagar Sanvordekar, un professionnel à la retraite qui réside maintenant à Mumbai avec sa famille. Apparemment, chaque famille du clan a sa propre chambre dans la maison historique. Le Sanvordekar est l’un des plus anciens clans de l’Inde, a déclaré un autre membre Pranav Sanvordekar, tout en révélant que la plus jeune génération de la famille est la 11e depuis la construction du Wada. “Ceux qui assistent au festival sont de la septième à la onzième génération”, a-t-il expliqué.

Les membres de la famille contribueraient au fonds d’entretien de la structure vieille de 288 ans, même si cela coûte cher. Il a ajouté: “Depuis environ 300 ans, la famille contribue à un fonds d’entretien.” Le maintien du fonds a pour but de préserver l’héritage du clan. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sanvordekar Wada est la même maison où le film de Bollywood de 2014 “Singham Returns” avec Ajay Devgn en tant que protagoniste principal a été tourné. Apparemment, la famille Sanvordekar n’est pas la seule famille de Goa à s’être réunie pendant la fête sacrée. La famille Kuwelkar de Raia, dans le sud de Goa, est également revenue dans sa maison ancestrale centenaire pour marquer le festival.

Le Dr Saidutt, membre du clan, aurait révélé que la visite de leur maison ancestrale pour célébrer Ganesh Chaturthi est l’une des traditions les plus anciennes de la famille. « La tradition continuera pour toujours. C’est l’esprit de Ganesh Chaturthi », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la famille Samant à Borim, dans le sud de Goa, a brisé un stéréotype de genre de leur clan en permettant à Kshitija Samant, une femme de 19 ans, d’accomplir la sainte puja de Ganesh. Parlant de la même chose, le jeune a déclaré: «Les membres de la famille ont décidé que je devrais faire la puja cette année. Il n’est écrit nulle part qu’une fille ne doit pas faire de puja.

Selon un rapport du Times of India, le Sanvordekar Wada a une cour carrée entourée de couloirs et a également un croquis de la famille placé à l’entrée.

