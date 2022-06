Sur deux tragédies, j’ai renouvelé mon appréciation pour les gens ordinaires

Au cours de la dernière année, j’ai perdu deux personnes par suicide. Ryan était le jeune homme le plus attentionné, motivé et authentique que vous ayez jamais rencontré. Il a tout fait correctement; s’entraînait, mangeait sainement et n’a jamais dit de mal de personne. Mac était grégaire. Hilarant. Gentil et curieux.

Tous deux, dans la vingtaine, avaient surmonté l’adversité et devenaient des hommes incroyables sous mes yeux. Puis ils étaient partis.

Je peux honnêtement dire que lorsque j’ai entendu parler de Mac, il n’y avait pas de mots. Pendant des mois, j’ai été inconsolable. Je ne pouvais ni ne voulais en parler, même si je pensais souvent à lui. Malheureusement, ces souvenirs sont venus avec un chagrin et une honte accablants.

Il y a quelques jours, quand je me suis réveillé et que j’ai appris pour Ryan, j’ai été choqué. Les textos affluaient et mon téléphone se mit à sonner. Après avoir pris quelques minutes pour digérer, j’ai répondu à un appel d’un ami commun qui travaillait avec Ryan. Il était accablé de chagrin et pouvait à peine prononcer les mots.

Alors que nous étions assis là en silence, je suis venu à une réalisation horrible sur la réalité de Ryan. Toutes les personnes qui tendent la main, la somme de leur douleur – Ryan a tout porté. Je ne pense pas avoir jamais eu une prise de conscience aussi démoralisante et déchirante. J’ai passé des heures abattu, tourmenté par l’horreur.

Nous portons tous les souvenirs de personnes que nous avons aimées et perdues. Bien que nous ne puissions pas ramener les gens, nous avons le choix de faire de la place pour les personnes en dehors de notre champ de compétence quotidien par de petits actes simples. Je choisis de remarquer des gens qui me rappellent Ryan, des âmes douces et gentilles avec un sourire et un bonjour. Je choisis d’offrir l’une des blagues épiques de papa Mac à un ami. Je choisis d’appeler de vieux copains que je n’ai pas vus depuis un moment et de partager une histoire. Je choisis de remarquer que les gens passent une mauvaise journée et j’essaie de ne jamais être au-dessus d’offrir un mot gentil ou une reconnaissance de leur lutte.

Les petits gestes peuvent avoir plus d’importance que nous ne le pensons probablement. L’autre jour, j’ai croisé la route d’une gentille jeune femme à la bibliothèque qui m’aide souvent à consulter des livres. Elle est gentille, douce et timide, un peu comme Ryan. J’ai fait l’effort de m’arrêter, de lui demander comment s’était passée sa journée et de la remercier de m’avoir toujours aidée. Reconnaître les gens devrait être une priorité pour nous tous.

Je sais que je ne pourrai jamais ramener ces jeunes hommes. Cependant, chaque fois que je consacre du temps ou de l’espace à quelqu’un de nouveau, je pense à lui et je suis très reconnaissant. Mes amis disparus me manqueront toujours. Leur perte est incommensurable, mais je suis reconnaissant que leur décès m’ait rappelé l’importance de choisir de traiter les gens avec respect et attention. de reconnaître leur lutte et d’essayer d’alléger leur charge, même momentanément.

J’espère que vous commencerez à choisir de prendre les mêmes décisions. Les gens comptent sur nous; des gens comme Ryan et Mac.

