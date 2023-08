Sûr de supposer que personne n’achète de téléphones cryptographiques ?

Il y a un peu plus d’un an, Solana a annoncé son téléphone crypto à 1 000 $ appelé Saga. Nous étions initialement très enthousiasmés par cet appareil, car on pensait que la société allait construire ce qui aurait pu être une suite à l’Essential Phone d’origine. Ce n’est pas ce que nous avons. Au lieu de cela, il s’agissait d’un smartphone à prix élevé conçu pour « mettre le web3 dans la paume de votre main ».

Cette semaine, après ce que nous ne pouvons que supposer être quelques mois de ventes médiocres (téléphone officiellement sorti plus tôt cette année), Solana a annoncé qu’il avait considérablement réduit le prix de Saga de 1 000 $ à 599 $. C’est une coupure majeure, et pour autant que nous le sachions, ce n’est pas parce que Solana a du nouveau matériel à l’horizon et doit faire l’inventaire.

Voici ce que dit Solana à propos de la baisse de prix.

Il y a quatre mois, nous avons présenté un smartphone révolutionnaire avec une vision claire : mettre le web3 à portée de main. Les utilisateurs de Saga ont adopté l’expérience mobile et les récompenses comme la menthe exclusive Claynosaurz. Nous ajoutons constamment de nouveaux avantages comme les listes d’autorisation et les gouttes NFT, ainsi que des applications innovantes à l’App Store de Solana. La réduction du prix de Saga est la prochaine étape pour attirer plus de personnes dans l’écosystème et conduire l’avenir mobile de web3. C’est le moment idéal pour passer à Saga.

Maintenant, ce n’est pas parce que je ne me soucie pas personnellement des NFT, de la cryptographie ou de quoi que ce soit du genre que vous n’apprécierez peut-être pas cet appareil. Les spécifications incluent une puce Snapdragon 8+ Gen 1, 512 Go de stockage, 12 Go de RAM, un écran FHD AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, une batterie de 4 100 mAh avec chargement sans fil, Bluetooth 5.0, WiFi 6, un capteur d’empreintes digitales arrière, un tireur selfie 16 MP et une double caméra. À 599 $, ce n’est pas trop minable. Et en ce qui concerne le matériel, c’est un superbe appareil, en particulier avec ce lecteur d’empreintes digitales arrière.

Si vous êtes intéressé par ce nouveau prix, suivez le lien.