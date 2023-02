Sur Covid-19 et au-delà, les démocraties occidentales déploient une propagande de qualité militaire pour lutter contre la dissidence – RT World News

De nouvelles révélations montrent comment le Royaume-Uni et le Canada ont utilisé des unités psyops de l’armée pour cibler la “désinformation”

Grâce à un lanceur d’alerte, nous savons maintenant que les détracteurs des verrouillages et des mandats de vaccination liés à Covid-19 – y compris des journalistes et des politiciens de premier plan – ont été surveillés par la brigade de guerre de l’information de l’armée britannique.

L’une des unités militaires qui auraient été déployées dans le cadre de l’activité était la 77e brigade, créée en 2015 et décrite par les médias à l’époque comme composée de “des guerriers qui ne se contentent pas de porter des armes, mais qui sont également habiles à utiliser les médias sociaux tels que Twitter et Facebook, et les arts sombres de “psyops” – opérations psychologiques.”

Ces gros canons – soutenus par des outils de surveillance de l’intelligence artificielle – ont été formés sur des experts et des voix faisant autorité qui se sont écartés des récits conventionnels liés à Covid promus par l’État, les données collectées étant utilisées pour élaborer la propagande gouvernementale. Comme nous le savons maintenant, toute dissidence au cours de cette période a souvent été considérée comme de la désinformation, annulant le débat scientifique légitime ainsi que les théories du complot et les idées fausses nuisibles. Avant Covid, il était apparu qu’un cadre en charge de la rédaction européenne chez Twitter était également officier à temps partiel de la 77e brigade. Et apparemment, Twitter n’a pas eu de problème avec ça.

Nous savions déjà par l’ancien entrepreneur de la communauté du renseignement américain Edward Snowden que l’espionnage domestique par les gouvernements occidentaux était endémique. Mais ces dernières révélations indiquent maintenant que les données sont militarisées et renvoyées aux mêmes citoyens dans le but d’imposer la pensée de groupe et de dépeindre comme fou quiconque ne rentre pas dans leur camisole de force intellectuelle.















Et le Royaume-Uni n’est pas une anomalie dans le monde occidental. L’armée canadienne a également été surprise en train d’utiliser des techniques de propagande perfectionnées sur le champ de bataille en Afghanistan pour façonner le débat sur le Covid. L’armée pensait que c’était «nécessaire pour empêcher la désobéissance civile des Canadiens pendant la pandémie de coronavirus et pour renforcer les messages du gouvernement», selon le Ottawa Citizen, citant une enquête interne de l’armée. Lancé en avril 2020, l’armée a affirmé l’avoir fermé, mais le journal a récemment révélé que l’armée canadienne finance toujours des opérations d’information et de collecte de données sur les réseaux sociaux à hauteur de millions de dollars investis dans le complexe militaro-industriel, pour les Canadiens. à s’espionner, apparemment pour mieux se faire laver le cerveau par leur propre gouvernement sous couvert de sécurité nationale.

Un rapport publié en décembre dernier par l’Associated Press a révélé que la crise de Covid a permis l’expansion de ce type de surveillance mondiale, la police de plusieurs pays – dont l’Australie, Israël, l’Inde et les États-Unis – utilisant «Des technologies et des données pour arrêter les déplacements des militants et des gens ordinaires, harceler les communautés marginalisées et relier les informations sur la santé des personnes à d’autres outils de surveillance et d’application de la loi. Dans certains cas, les données ont été partagées avec des agences d’espionnage.

Ce n’est pas comme si les gens qui sont censés se concentrer sur la protection de la patrie contre les menaces réelles pour la vie et l’intégrité physique, plutôt que simplement des opinions qui divergent du diktat du gouvernement, vont non plus commencer et finir avec Covid. En juin dernier, les Forces armées canadiennes ont tweeté : “Nous travaillons avec des partenaires internationaux pour détecter, corriger et dénoncer la désinformation parrainée par l’État du Kremlin à propos de l’Ukraine.”

En avril dernier, le président américain Joe Biden a tenté de créer un nouveau “Conseil de gouvernance de la désinformation” sous le ministère de la Sécurité intérieure, dirigé par un ancien conseiller en communication du ministère ukrainien des Affaires étrangères – une décision si grotesquement biaisée que l’ensemble du projet a finalement été mis au rebut. Cela ne signifie pas pour autant que les activités nationales de guerre de l’information se sont arrêtées. Le DHS a vu le jour sous prétexte de mieux coordonner la sécurité nationale pour la guerre mondiale contre le terrorisme. Et maintenant, cet arsenal de surveillance est utilisé sur des citoyens qui ont simplement des points de vue différents. Les publications de fichiers Twitter sous le nouveau propriétaire, Elon Musk, ont mis en lumière la relation chaleureuse entre les responsables gouvernementaux – y compris ceux qui travaillent pour le Pentagone, la CIA et le FBI – et les grands médias sociaux américains comme Twitter, qui ont régulièrement coopéré sur certains récits géopolitiques. concurrents (comme la Russie) sous prétexte de combattre “désinformation”.















Quel est vraiment l’intérêt de tout ce contrôle narratif domestique autoritaire ? Le sénateur français, Jean-Raymond Hugonet, du Parti républicain de centre-droit, a donné un aperçu lors des auditions sur le système de crédit social en Chine. « Il est très intéressant de voir la manière dont la Chine, qui a une population infiniment plus importante que celle des pays européens, s’attaque au traitement d’un virus bien plus important que le Covid, qui va nous submerger — à savoir l’anomie, c’est-à-dire dire l’absence de reconnaissance, par un être humain ou par une société, des règles et des lois. dit Hugonet. “On a vu les gilets jaunes et on assiste chaque jour à des manifestations d’anomie en France.”

Si la dissidence est en hausse, comme le craint Hugonet, alors c’est un signe clair de déconnexion entre la volonté démocratique du peuple et les élus pour le servir. Ce qui soulève la question – à qui exactement ces élus répondent-ils, sinon au peuple ? Malgré tous leurs discours constants sur la liberté et la transparence, les responsables occidentaux sont devenus obsédés par la fabrication du consentement et clairement disposés à déployer l’armée pour le faire respecter. Ils dénoncent et sanctionnent d’autres nations pour leur autoritarisme, tout en ignorant qu’ils deviennent ce qu’ils prétendent détester.