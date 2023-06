Sur cette partie du front de l’Est, près du Kreminna, la Russie est toujours à l’attaque

Une unité d’artillerie des forces d’assaut aériennes ukrainiennes a tiré samedi sur l’infanterie russe. (Sasha Maslov pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

FORÊT DE KREMINNA, Ukraine – Pendant cinq jours, les Russes attaquants ont jeté tout ce qu’ils avaient sur la brigade ukrainienne qui défendait une parcelle de forêt ici sur le front oriental – mortier, artillerie, lance-flammes et tirs de chars – fauchant tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Au sixième jour, des corps jonchaient le terrain fumant. Il ne restait qu’un champ brûlé et des souches d’arbres noircies.

« Nous avons dû battre en retraite », a déclaré un fantassin, qui utilise l’indicatif d’appel « Maître », décrivant la bataille du début du mois. « C’était très difficile pour l’infanterie de tenir le front, car nous étions poussés très fort par les Russes, sans couverture d’artillerie adéquate. »

La Russie est toujours à l’attaque sur le front oriental de l’Ukraine. (Vidéo : Le Washington Post)

La forêt, juste à l’ouest de Kreminna, une ville occupée par la Russie dans la région ukrainienne de Louhansk, est désormais l’épicentre de certains des combats les plus féroces de la guerre. Mais contrairement à ailleurs sur les fronts est et sud, où l’Ukraine a monté une contre-offensive attendue depuis longtemps, les combats ici sont menés par la Russie – dans sa dernière tentative pour s’emparer de toute la région orientale du Donbass.

Selon des soldats ukrainiens, Moscou a renforcé ses forces orientales et intensifié ses attaques, visant à reprendre les villes et les villes que l’Ukraine a libérées à l’automne.

Master, qui se remettait de la bataille de Yampil, un village de première ligne à la périphérie de la forêt dans l’est de l’Ukraine, a déclaré qu’à la suite de l’attaque, les Russes avaient avancé d’environ 300 à 400 mètres – jusqu’à un quart de un mile – du côté nord de la forêt. « Ils attaquent certainement plus intensément et avancent dans cette direction », a-t-il déclaré. Le Washington Post n’identifie pas Master ou d’autres soldats pour des raisons de sécurité.

Contrairement à Zaporizhzhia, par exemple, où les Russes sont retranchés dans des défenses fortement fortifiées et où les Ukrainiens tentent d’avancer, dans la forêt de Kreminna, le côté qui attaque ou défend peut varier d’un jour à l’autre ou même d’une heure à l’autre.

Un commandant de peloton ukrainien, qui utilise l’indicatif d’appel « Héphaïstos », a déclaré que les opérations de la Russie dans l’est avaient « considérablement augmenté ». En une seule période de 24 heures cette semaine, a-t-il dit, il y a eu six tentatives d’attaques contre le secteur de sa brigade.

« Ils perdent l’initiative dans le sud et près de Bakhmut », a déclaré Héphaïstos. « Par conséquent, ils doivent donner quelque chose à la société russe au niveau politique pour montrer qu’ils ont de l’ambition et un avantage. Les régions de Donetsk et Louhansk ont ​​toujours été une priorité pour la Russie.

Une note des services de renseignement britanniques a rapporté dimanche que les forces russes avaient fait un « effort significatif » pour lancer une attaque contre la forêt de Serebryanka près de Kreminna, une forêt adjacente au sud-est du bois de Kreminna.

« Cela reflète probablement les ordres continus des hauts dirigeants russes de passer à l’offensive chaque fois que possible », indique le mémo. « La Russie a fait quelques petits gains, mais les forces ukrainiennes ont empêché une percée ».

La forêt de Kreminna est aujourd’hui l’un des endroits les plus dangereux de la ligne de front. En serpentant vers la forêt à travers le paysage lunaire de ce qui était autrefois les maisons des gens, il y a peu de signes de vie. Un soldat seul sur un vélo. Un panier de basket rouillé. « Des gens vivent ici », griffonné sur le portail d’une maison criblée d’éclats d’obus. La tâche gargantuesque à laquelle l’Ukraine est confrontée pour récupérer son territoire volé est rapidement évidente.

Samedi, des journalistes du Post ont accompagné le commandant de peloton Héphaïstos alors qu’il se dirigeait vers des positions de repli dans la forêt. Une voix grésilla dans le talkie-walkie. « En avant, il y a une unité de mortier – sachez qu’ils pourraient tirer à tout moment. » La route à travers la forêt est imprévisible et constamment frappée par des obus de mortier et d’artillerie. Des terriers de tranchées parcourent les bois, tandis que des véhicules blindés et des lance-roquettes sont cachés dans les sous-bois.

Le 24 juin, le Post a accompagné un commandant de peloton ukrainien alors qu’il se dirigeait vers des positions de repli dans la forêt de Kreminna. (Vidéo : Le Washington Post)

« La concentration de l’ennemi est maintenant beaucoup plus élevée dans les forêts de Kreminna que dans toutes les autres zones du front », a expliqué Héphaïstos. « C’est lié au paysage. Grâce aux forêts denses, il est assez facile pour l’ennemi de cacher un grand nombre de troupes et d’équipements.

« Chaque mouvement doit être progressif », a-t-il ajouté. « La priorité pour nous est chaque vie humaine. Si nous les utilisons de manière non planifiée et irrationnelle, il y aura d’énormes sacrifices injustifiés.

Un groupe de médecins stationnés à un point d’évacuation dans la forêt a déclaré que la situation variait d’une semaine à l’autre mais était devenue plus sensiblement plus difficile ces derniers jours. Au cours des semaines précédentes, ils étaient alternés tous les 10 jours, mais maintenant, ils sont alternés tous les deux en raison de la recrudescence des combats.

« Il y a deux jours, nous travaillions toute la nuit, j’ai perdu le compte du nombre d’appels », a déclaré un médecin de 25 ans connu sous le nom de « Priest ». Il a diffusé un enregistrement qu’il avait fait sur son téléphone d’un assaut près de leur position une nuit de cette semaine : une bande-son à vous tordre l’estomac de bombardements incessants qui ont duré des heures.

Priest a estimé que le nombre de victimes dans la région de Lyman, qui comprend la forêt de Kreminna, a été multiplié par 10. Dans sa brigade particulière, a-t-il dit, il y avait eu environ 70 victimes en deux jours.

Un réseau de menaces se cache dans les bois. Le terrain lui-même – un méli-mélo d’épaisses forêts de pins, de marécages, de lacs et de collines – est difficile et entrave la progression rapide des unités d’assaut. Les mines, les drones et la fumée des incendies quasi constants qui font rage à cause des bombardements rendent le territoire encore plus meurtrier. Ensuite, il y a des groupes de reconnaissance itinérants.

La forêt de Kreminna, située juste à l’ouest d’une ville occupée par la Russie dans la région ukrainienne de Louhansk, est désormais l’épicentre de certains des combats les plus féroces de la guerre. (Vidéo : Le Washington Post)

Une nuit la semaine dernière, Héphaïstos a prudemment mené son unité en mission pour trouver points faibles des lignes ennemies. Alors que l’unité progressait lentement dans l’obscurité à travers la forêt dense, coupant à travers des fourrés d’orties et de digitales, ils pouvaient sentir les pins en feu. Les Russes bombardaient à nouveau les bois avec des lance-flammes, une tactique utilisée à la fois pour masquer la vue des drones de reconnaissance et pour enfumer les emplacements des positions et de l’équipement ukrainiens.

Soudain, les éclaireurs de tête signalèrent qu’ils avaient repéré un mouvement devant eux. L’unité s’est arrêtée. En regardant à travers des lunettes de vision nocturne, ils ont identifié les silhouettes d’une unité de reconnaissance russe plus loin dans les bois, à environ 10 mètres de distance. L’unité a ouvert le feu. Quelques minutes plus tard, tous les Russes gisaient morts.

« C’est la forêt », a déclaré Héphaïstos avec un haussement d’épaules, ajoutant qu’il est courant de se retrouver face à face avec des unités ennemies dans les bois. « Parfois, nous sommes capables de prendre l’ennemi par surprise… si vous restez immobile, vous pouvez entendre un craquement, un murmure – surtout la nuit quand c’est calme. »

Parfois, les Russes portent des uniformes ukrainiens pris aux soldats qu’ils ont tués ou capturés, pour tenter d’infiltrer les lignes ukrainiennes. Il peut s’agir d’un grand groupe de combattants d’élite ou d’une poignée de recrues inexpérimentées qui ont été envoyées directement au front.

Lorsqu’une équipe de reportage du Post a visité une position d’artillerie sur le flanc de Serebryanka samedi matin, des hostilités actives étaient en cours. Les détonations percutantes des obus et le sifflement des tirs entrants ont traversé le silence autrement inquiétant. Cinq jeunes soldats épuisés ont émergé de leur abri en clignotant dans la lumière du soleil et se sont précipités vers leurs positions, où ils se sont préparés à tirer plusieurs coups d’un obusier L119.

Leur commandant de 40 ans, qui porte l’indicatif d’appel « Scythian », est stationné dans la région depuis six mois et a déclaré que le niveau de bombardements du côté russe avait augmenté ces dernières semaines. Il a déclaré que les Russes avaient également amassé des véhicules blindés et des chars qui n’avaient pas été observés auparavant. « Le fait que l’ennemi renforce ses forces dans cette zone est clair », a-t-il déclaré.

Un commandant d’artillerie de la Garde nationale, qui utilise l’indicatif d’appel « Brave », a déclaré que les lignes de bataille dans la forêt étaient constamment en mouvement et rarement stables.

« L’ennemi, comme nous, recule par endroits et mène des actions de contre-offensive ; ils franchissent certaines positions et lignes. Comme nous, à certains endroits, ils avancent et ailleurs ils sacrifient certaines positions », a-t-il déclaré.

Brave a déclaré que de telles attaques peuvent se produire jusqu’à 10 fois par jour. « Lorsque les unités de reconnaissance signalent qu’une percée d’infanterie est peut-être en cours de préparation ou qu’une concentration a lieu dans la forêt, nous commençons à travailler », a-t-il déclaré.

Offrez cet article Article cadeau