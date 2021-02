«Comment suis-je censé avoir confiance en moi alors que ce sont les normes du corps du ballet?» commence une vidéo TikTok par l’utilisateur @hardcorpsballet. La question arrêta cet ancien danseur à mi-parcours. Une conversation honnête sur le culte de la minceur dans le ballet? Oui s’il vous plaît. Puis vint le diaporama: pas un défilé de corps en forme de guêpe, mais plutôt l’ours bien rembourré de «Casse-Noisette» du Boston Ballet, et les créatures à fourrure et à plumes des «Contes de Beatrix Potter» de Frederick Ashton. Lecteur, j’ai rigolé. J’étais entré dans le ballet TikTok, où une forme d’art liée à des règles rencontre une créativité indisciplinée. Décontracté, confessionnel et ludique, TikTok propose une version pour les danseurs de ballet, en particulier les étudiants, qui passent leurs journées à rechercher une perfection impossible. TikTok est un endroit pour rire de l’impossibilité, plutôt que d’être obsédé par la perfection.

Alors que de plus en plus de danseurs coincés à la maison rejoignent TikTok, il est également devenu un endroit pour disséquer certains des problèmes et des clichés du ballet canin. Les utilisateurs créent des mèmes sombrement drôles sur la dysmorphie corporelle, les troubles de l’alimentation, les enseignants abusifs, la misogynie et l’homophobie. Ce sont les mêmes problèmes que miens les films de danse et les émissions de télévision pour le théâtre et le mélodrame. Mais la fantaisie blessée du ballet TikTok reflète ce que l’on ressent réellement d’être danseur de ballet – les frustrations et les joies d’un art exigeant, problématique et magnifique.

«Beaucoup de gens qui ne font pas de ballet ont une vision très précise de ce que c’est: tout le monde est très sérieux, très maigre, très talentueux et probablement très riche», a déclaré Jennifer McCloskey, 24 ans, la danseuse amateur derrière @hardcorpsballet. «Mais le ballet peut exister de tant de manières différentes. Mon approche sur TikTok est d’être aussi réel que possible. » Bien que quelques danseurs professionnels aient construit des suites sur l’application, les étudiants adolescents forment le cœur du ballet TikTok. Un dressing virtuel, il leur permet de se parler sans se soucier de qui regarde. Alors qu’Instagram semble préférer le vernis – élevant des danseurs peu plausibles avec une technique impeccable – le ballet TikTok se sent plus démocratique, avec une popularité liée à la sensibilité et non à la physicalité. «Sur TikTok, plutôt que votre technique devienne virale, vous pourriez faire en sorte que vos idées sur le ballet deviennent virales», a déclaré la danseuse et écrivaine Minnie Lane (@minnielane) dans une interview. Et la culture TikTok favorise la franchise, encourageant les jeunes danseurs à examiner des sujets sensibles. « Les créateurs réguliers de TikTok, et pas seulement les créateurs de danse, parlent de leurs difficultés personnelles, et cela me fait me sentir à l’aise de faire la même chose à propos de la danse », a déclaré Yazmine Akamine (@hasssminee), une stagiaire de 19 ans au Sacramento Ballet. un entretien. Les représentations pop-culture du monde du ballet peuvent dépeindre ses artistes comme sans humour (et sous-alimentés et surexploités). Mais les danseurs qui peuvent voir le monde qui les entoure aussi clairement qu’ils voient leur propre corps font d’excellents comédiens. L’humour idiosyncratique et axé sur les détails de TikTok permet aux étudiants en ballet observateurs de traiter leurs blessures, grandes et petites, par le rire.

«C’est une façon très Gen-Z de traiter des problèmes dont il est difficile de parler», a déclaré Akamine. «En riant, vous réalisez que vous n’êtes pas le seul à lutter et que les problèmes auxquels vous faites face sont des problèmes dans toute la communauté du ballet, pas seulement dans votre vie.

La nuance de ces articles leur donne du poids et de l’autorité, même lorsqu’ils sont présentés comme des blagues. Lane – qui, à 25 ans, a été surnommée la «maman du ballet TikTok» – réalise des vidéos archi qui exploitent à la fois son amour et son exaspération pour le ballet. (Sa «Ce que votre marque de justaucorps préférée dit de votre relation toxique avec le ballet»A des centaines de milliers de vues.) «Le ballet est une belle forme d’art, et c’est aussi un endroit vraiment dangereux, et c’est aussi un endroit vraiment amusant, et j’adore que TikTok soit capable de résumer cette multiplicité», a-t-elle déclaré. «Je ne veux pas que les gens pensent cela parce que mes vidéos sont drôles qu’elles ne sont pas sérieuses. Je suis très sérieux au sujet du changement de ballet. Certains TikTokers de ballet incarnent et appellent au changement. Hors ligne, les institutions de ballet commencent tout juste à repenser leur insistance sur la conformité, en particulier leur adhésion à des normes de genre rigides. Sur le ballet TikTok, les créateurs ignorent ces normes ou les défient de front. Les hommes et les femmes trans mettent en valeur leur travail de pointe et leur féminité ballétique, largement sous les applaudissements des commentateurs. Deion Walker (@deionwalkerr), un jeune de 19 ans étudiant la danse au Hillsborough Community College de Tampa, en Floride, a commencé publication de vidéos de lui-même sur une pointe quelques mois après avoir rejoint l’application au printemps dernier. Ils sont rapidement devenus un tirage au sort populaire.