Sur 9 ans de PM Modi, un regard sur l’ascension fulgurante de l’Inde dans les affaires mondiales

Le Premier ministre Narendra Modi, qui a terminé neuf ans au pouvoir le 30 mai, a fait de l’Inde un acteur clé dans les affaires mondiales, affirment des dirigeants politiques, des diplomates, des économistes et d’autres experts.

Ils disent que le Premier ministre Modi est un leader fort qui a confiance en la présence de certains des dirigeants les plus puissants du monde, et qui représente une économie en croissance, une nation avec la plus forte population, une nation recherchée par l’Occident pour l’amitié, et un acteur géopolitique important qui contrecarre une Chine expansionniste.

« L’Inde est venue au centre de la scène en raison de notre capacité, en particulier la capacité du Premier ministre, à travailler en partenariat avec différents dirigeants et avec différents pays », a déclaré Sherpa Amitabh Kant du G20 à NDTV.

En août 2014, lors de sa première visite en dehors de l’Inde, le Premier ministre Modi a noué des relations avec son homologue japonais Shinzo Abe. Le Premier ministre Modi a été profondément attristé lorsque son ami a été assassiné en juillet de l’année dernière. Il se rend au Japon pour assister aux funérailles nationales de son ami.

« Le Premier ministre Modi a commencé par un coup de maître. Il a été le premier Premier ministre indien à penser à inviter les voisins immédiats de l’Asie du Sud et de Maurice ou des voisins proches à son investiture », a déclaré l’ancien ambassadeur indien Kishen S Rana à NDTV.

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a déclaré que le Premier ministre Modi avait joué un rôle déterminant dans la conduite du programme de politique étrangère de l’Inde.

« … C’est la relation avec les États-Unis qui a connu la plus grande transformation. Après des décennies à se regarder avec inquiétude, l’Inde et l’Amérique sont désormais les partenaires stratégiques les plus proches, après avoir conclu des accords fondamentaux clés qui ont mis des années à se mettre d’accord. sur », a déclaré M. Jaishankar.

« L’Amérique ne voit plus l’Inde à travers le prisme de la proximité historique de New Delhi avec Moscou et l’Inde ne voit plus les États-Unis à travers le prisme de leur relation avec Islamabad… Les États-Unis ayant résolument tourné leur regard vers le Pacifique, l’Inde est une destination naturelle partenaire, la plus grande démocratie du monde et la plus ancienne démocratie du monde dans un partenariat. Narendra Modi a dirigé cette alliance », a déclaré M. Jaishankar.

Mais la construction de cette relation ne s’est pas faite au détriment de la relation historique que l’Inde entretient avec la Russie, une réalité particulièrement évidente dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Tout en maintenant des liens avec l’Ukraine, l’Inde a clairement indiqué que sa politique étrangère resterait toujours indépendante, c’est pourquoi le Premier ministre Modi a clairement indiqué au russe Vladimir Poutine que ce n’était pas le moment de la guerre, mais a autorisé l’importation de pétrole russe malgré les critiques de l’ouest.

Alors que l’Inde occupe la présidence du G20 cette année, le Premier ministre Modi tentera de réunir l’Occident, la Russie et la Chine pour parvenir à un consensus sur la fin de la guerre en Ukraine.

Au milieu de tout cela, la stabilité à la frontière indienne et la lutte contre la plus grande menace géostratégique du pays, la Chine, seront un énorme défi qui nécessitera une diplomatie habile et une touche humaine.