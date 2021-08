Sur 200m, Andre De Grasse décroche enfin sa médaille d’or aux JO de Tokyo

Peut-être que la prochaine star mondiale du sprint n’était pas si difficile à trouver après tout. Il s’agit d’André De Grasse, le Canadien qui a couru son premier sprint avec un short de basket-ball baggy et des crampons empruntés, et qui a maintenant une médaille d’or olympique au 200 mètres. De Grasse a dépassé une paire d’Américains – Kenny Bednarek et le favori, Noah Lyles – pour terminer en 19,62 secondes et remporter l’un des titres qu’Usain Bolt détenait lors des trois derniers Jeux olympiques. Il met fin à une série d’appels rapprochés pour le joueur de 26 ans et complète une collection de médailles à laquelle il ne manquait qu’une médaille d’or. De Grasse a remporté le bronze quatre soirs plus tôt au 100 m pour accompagner la troisième place qu’il a remportée à Rio de Janeiro.

Il y a également remporté une médaille d’argent au 200, bien que son séjour au Brésil soit mieux connu pour la période où il a eu l’audace de jouer avec Bolt.

C’était une course en demi-finale et les deux étaient loin devant le peloton et allaient facilement faire la course aux médailles. Mais De Grasse a continué à pousser. Cela a forcé Bolt à remettre les choses en surmultipliée.

Bolt a remporté la course mais a agité le doigt de manière ludique à De Grasse. Le moment est devenu viral et Bolt a insisté sur le fait qu’il n’était pas content. Il est revenu pour renverser De Grasse en finale, de près d’un quart de seconde, mais le champion a suggéré que l’énergie supplémentaire n’a pas aidé dans sa vaine quête pour redéfinir son record du monde de 19,19.

Leçon apprise, et depuis que Bolt a quitté la scène, le monde cherche quelqu’un, n’importe qui, pour prendre sa place dans les événements de piste de renom.

Le sprinteur italien Marcell Jacobs est venu de nulle part pour remporter le 100, laissant De Grasse derrière dans ce qui est généralement considéré comme sa deuxième meilleure distance.

Et enfin, De Grasse a encaissé. Il s’agit de sa première médaille d’or dans un événement majeur après avoir amassé deux médailles d’argent et six de bronze aux Jeux olympiques et aux championnats du monde depuis 2015.

« C’est de la persévérance », a déclaré le décathlonien canadien Damian Warner, qui traînait près de la piste pour regarder son coéquipier gagner. « Il a dû affronter Usain Bolt, Yohan Blake, tous ces concurrents coriaces. la finale. Il perd face à de très grands athlètes. »

Cette fois, il a battu certains – notamment Lyles, qui a été sur une route difficile vers les Jeux olympiques de Tokyo. Il a ouvertement parlé de ses propres problèmes de santé mentale et de la façon dont la pandémie a tout perturbé.

À un moment donné, il semblait qu’il se dirigeait vers une tentative de double 100-200. Mais son 100 aux essais olympiques était un gâchis, et sa meilleure course de la saison a été la finale du 200 à Eugene, en Oregon.

Lyles a fait une erreur la veille en demi-finale, ralentissant trop avant la ligne, se faisant devancer pour les deux places automatiques et étant obligé d’attendre pour voir si son temps lui rapporterait une place de qualification.

Cela lui a coûté en finale. Forcé de s’élancer dans le couloir 3, où toutes les meilleures compétitions courent derrière lui, Lyles est parti trop vite. Il avait la tête dans la ligne droite mais n’avait plus rien à donner.

« Malheureusement, je ne voyais personne et je courais pour sauver ma vie », a déclaré Lyles. « Je pensais que j’étais celui derrière. J’avais l’impression d’être celui qui poursuivait. »

Non. De Grasse faisait la chasse. Et attraper. Et, enfin, gagner. Il est le premier médaillé d’or en sprint pour le Canada depuis que Donovan Bailey a remporté le 100 aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996.

Tout un exploit pour un ancien meneur de jeu qui s’est lancé sur un coup de tête. Dans le bus du lycée, il est tombé sur un ami, qui l’a mis au défi de sortir sur la piste. De Grasse pensait pouvoir battre son copain, alors il est sorti en short de basket, est parti debout et a terminé en 10.9.

Le médaillé de bronze olympique Tony Sharpe était assis dans les gradins ce jour-là, l’a vu et a dit: « Qui est ce gars? »

C’était en 2012. Pas une décennie plus tard, personne ne demande plus.

