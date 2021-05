Sur 18 ans d’«  Ishq Vishk  », Amrita Rao se souvient que Shahid Kapoor l’a taquinée «  tu es mon aînée  »

Cela fait 18 ans que Ishq Vishk publié. Le film a marqué les débuts à Bollywood de Shahid Kapoor en 2003 et là est apparu un acteur de la prochaine génération dans les films. Ishq Vishk était la deuxième grande sortie cinématographique d’Amrita Rao et depuis lors, les deux acteurs ont donné à Bollywood un autre jodis à l’écran préféré. Réalisé par Ken Ghosh, Ishq Vishk a également joué Shenaz Treasury et Vishal Malhotra dans des rôles clés.

Nous avons récemment rencontré Amrita pour une interaction et l’acteur a partagé une anecdote mignonne des décors avec Shahid. Elle a rappelé: «J’ai de très bons souvenirs de Ishq Vishk. Je me souviens que nous étions au Cap, nous étions allés faire un tournage de chanson. Lorsque nous rentrons dans notre bus, Shahid je me souviens m’a demandé: «Comment donnez-vous toutes ces expressions? Où les apprenez-vous? Alors j’ai dit: ‘Je pense qu’Alka Ji (Alka Yagnik) chante si bien que je ne sais pas ce que je fais. J’essaye juste de donner des expressions à sa voix, ça arrive, ça vient ‘. «

Sur Shahid, Amrita a partagé: « Il apprenait, il me taquinait toujours que » tu es mon aîné « . J’étais un film plus âgé que lui. »

Pendant ce temps, Shahid et Amrita ont partagé l’espace d’écran dans quelques autres films, à savoir Vaah! Vie Ho Toh Aisi !, Shikhar et Vivah.

Même maintenant, leurs fans ont hâte de les revoir ensemble sur grand écran.

Actuellement, Amrita est en pause maternité alors qu’elle a accueilli un petit garçon avec son mari RJ Anmol le 1er novembre 2020. Le couple a partagé des moments mignons avec leur fils sur Instagram.