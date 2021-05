Supriya Pathak se souvient de sa première rencontre avec son beau-fils Shahid Kapoor

Shahid Kapoor partage également une relation cordiale avec les conjoints et ex-partenaires de ses parents. Après la séparation de ses parents, Pankaj Kapur a épousé Supriya Pathak tandis que sa mère Neelima Azeem a noué le nœud avec Rajesh Khattar. Cependant, Neelima et Rajesh se sont séparés quelques années plus tard. Maintenant, lors d’une récente interaction, Supriya a longuement parlé de la relation qu’elle partage avec son beau-fils et acteur Shahid. Elle a également révélé qu’elle l’avait rencontré à l’âge de 6 ans.

Supriya a déclaré à Pinkvilla: « Nous nous sommes rencontrés en amis. J’étais un ami de son père. Et c’est resté comme ça … Parce que nous n’avons jamais vraiment vécu ensemble, il était vraiment une personne sur laquelle je pourrais toujours compter. J’aime vraiment S’il y a une chose que je peux dire, c’est que je me sens vraiment très fortement … «

le Khichdi l’acteur a ajouté: « C’est plus comme je le crois. »

Auparavant, lors d’une interaction avec IB Times, lorsque Supriya a été interrogée sur l’épouse de Shahid, Mira Rajput Kapoor, elle avait dit: «Ma belle-fille (Mira Kapoor) adore lire des livres, tout comme ma petite-fille. Elle a cinq ans. maintenant et elle adore nous faire lire ses livres aussi. Son passe-temps préféré est Ba (elle m’appelle Ba) et Baba (elle s’adresse à Pankaj comme étant Baba) kahani batao… alors on raconte ses histoires et elle aussi nous raconte des histoires en retour. Ils sont très impliqués dans les livres et c’est la grande partie de Mira – elle les encourage à lire aussi. Je dois dire que Mira est une mère formidable, donc notre travail consiste uniquement à chouchouter nos petits-enfants. «