Supreme Novices’ Hurdle : la haute définition toujours en lice pour le Festival malgré l’accident de Leopardstown | Nouvelles de la course

Une inclinaison au Sky Bet Supreme Novices ‘Hurdle est toujours sur les cartes pour la haute définition, malgré sa première incursion dans une entreprise de première année sur des obstacles se terminant par une déception à Leopardstown dimanche.

Interprète de grande classe et ancien favori du Derby lorsqu’il a été formé par Aidan O’Brien sur le plat, il a fait une transition transparente vers la sphère de la chasse nationale lors de ses débuts pour Joseph O’Brien sur la piste de Dublin à Noël – prenant un premier obstacle par quatre longueurs et quart au départ.

La forme de ce résultat a reçu un coup de pouce lorsque Jetara a récemment terminé deuxième de la troisième année d’une jument, tandis que la sixième, Diverge, s’est emparée de 23 longueurs à Punchestown lors de son prochain départ et a signifié que la haute définition s’est présentée pour la première année à Dublin. Racing Festival comme le plus grand danger pour Facile Vega, alors invaincu.

Tentant d’aller foulée pour foulée avec le favori 4-9 de l’avant, le fils de Galileo n’a atteint que le quatrième vol avant de renverser le jockey JJ Slevin dans une course qui a également vu la hotpot de Willie Mullins exploser et le Le marché suprême a tourné la tête.

Cependant, l’expérience de l’enfant de cinq ans n’en serait pas moins bonne et l’ouverture du Festival de Cheltenham reste la prochaine destination probable pour la haute définition à condition qu’il prouve son bien-être au cours des prochaines semaines.

“Il s’est bien sorti de la course et nous verrons comment il se comporte au cours des deux prochaines semaines, mais nous envisageons potentiellement d’aller directement au Suprême avec lui à partir d’ici”, a déclaré O’Brien.

Facile Vega a sauté intelligemment lors de ses débuts en haies à Fairyhouse mais a été battu au Dublin Racing Festival





“Nous verrons comment il va avant de confirmer cette décision, mais s’il devait aller à Cheltenham, ce serait la course.”

En l’absence de plans pour une autre course avant Cheltenham, la haute définition pourrait se diriger vers Prestbury Park avec un seul achèvement sur les haies à son actif.

Mais son entraîneur ne s’inquiète pas d’un manque d’expérience et pense que son saut résistera à l’épreuve d’un Festival Grade One.

Il a poursuivi : “Je ne serais pas trop inquiet à ce sujet (expérience de saut). Cela aurait été bien d’obtenir un beau parcours sans faute à Leopardstown, mais je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal et j’ai été très satisfait de la façon dont il a a sauté la deuxième et la troisième haie.”

Toutes les options ouvertes pour Banbridge

O’Brien cherche également à avoir une carte d’as à jouer dans la division de chasse novice à Cheltenham sous la forme du vainqueur de Martin Pipe l’an dernier, Banbridge.

Son succès au Festival en 2022 est survenu lors d’un voyage intermédiaire, mais il a montré sa capacité d’adaptation lors de son retour à Prestbury Park pour atterrir l’Arkle Trial sur deux milles en novembre.

Après être resté solidement pour prendre la deuxième place de l’Irish Arkle ce week-end, l’entraîneur d’Owning Hill admet que la chose sensée pourrait être de revenir à deux milles et demi pour le Turners Novices’ Chase le mois prochain.

Banbridge gagne facilement dans l’Arkle Trial à Cheltenham





Mais la nature impressionnante de la victoire de Mighty Potter à Leopardstown signifie que toutes les options restent ouvertes pour le moment.

“Il est resté jusqu’à la ligne. Il a raté le dernier qui lui a probablement coûté quelques longueurs également, mais nous avons été très satisfaits de la course dans ce qui était une poursuite extrêmement chaude pour les novices”, a déclaré O’Brien, reflétant sur la sortie du Dublin Racing Festival de Banbridge.

“Nous garderons ses options ouvertes à la fois dans la poursuite des novices de deux milles et de demi-fond (à Cheltenham) et une décision sera prise plus près de l’heure.

“D’après avoir regardé la course à Leopardstown, cela suggérerait qu’il est logique de monter en voyage, mais cela semble également une course très chaude, donc nous garderons nos options ouvertes et un plan sera établi après avoir parlé à Ronnie (Bartlett, propriétaire) plus près de l’époque.”