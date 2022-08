Supreme fait appel à Andre 3000 pour une collaboration à venir pour F/W 2022

La marque de streetwear Supreme fait sortir Andre 3000 de sa cachette dans le cadre de son t-shirt annuel automne/hiver 2022.

La marque de streetwear Supreme se prépare à sortir sa collection automne/hiver 2022 et il semble qu’un t-shirt photo Andre 3000 soit à l’ordre du jour. Quand vous pensez au streetwear, vous ne pouvez pas oublier Supreme, même si les vêtements ne sont pas votre truc, les accessoires sont indispensables. A chaque saison les collaborations sont inattendues et repoussent encore les limites. Cette année, Supreme donne déjà des indices sur son t-shirt photo d’automne et d’hiver.

Supreme fait appel à Andre 3000 pour une collaboration à venir pour l’automne/hiver 2022.

Les fans de Supreme savent que lorsqu’une figure emblématique apparaît dans des fuites portant un t-shirt blanc avec logo rouge, cela signifie généralement qu’elle sera sur le t-shirt photo saisonnier. Cette année, il semble qu’Andre 3000 sera sur le tee alors que des images d’une séance photo avec Deana Lawson sont apparues en ligne.

La photo emblématique d’André 3000 sera un article brûlant pour la fin de l’année et les collectionneurs de pièces se précipiteront pour cop et tenir pour une future usure ou vente. Avec la photo d’André 3000 sur le net, une courte vidéo accompagnée d’André 3000 discutant de la création et du non-copie. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.