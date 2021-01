Les champions de «l’antiracisme» dans les médias, les universités et à Hollywood sont restés silencieux sur le choix de Joe Biden pour l’avocat américain en chef des droits civiques, après que l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, ait révélé ses opinions prétendument racistes et antisémites.

Il n’y a pas eu de dénonciation de Kristen Clarke par MSNBC, l’acteur réveillé Robert DeNiro ou le principal professeur de lutte contre le racisme Ibram Kendi. Les politiciens démocrates ou les gauchistes ne se sont pas non plus précipités pour défendre Clarke, dont le président élu Biden a annoncé qu’il dirigera la division des droits civils du ministère de la Justice. Le journaliste Jack Posobiec a déclaré que Wikipédia avait verrouillé les entrées de sa page Kristen Clarke et n’incluait pas ses commentaires sur la supériorité raciale.

Wikipedia a maintenant verrouillé la page de Kristen Clarke pendant qu’elle est en attente de confirmation. Cela n’inclut pas ses commentaires de supériorité raciale et ses croyances antisémites. pic.twitter.com/F35S2c4mJi – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 12 janvier 2021

Alors qu’elle était présidente de la Black Students Association (BSA) à l’Université de Harvard, Clarke a écrit au journal étudiant en 1994, expliquant les points de vue qu’elle a exhorté les éditeurs à utiliser dans leur « recherche de la vérité » concernant les différences génétiques entre les races. Parmi ces observations figurait que « La mélanine confère aux Noirs de plus grandes capacités mentales, physiques et spirituelles. »

Exclusif: déclarations choquantes du choix des droits civiques du DOJ de Biden. pic.twitter.com/5CzhwPa3WH – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 12 janvier 2021

Peut-être confondant le pigment mélanine avec l’hormone mélatonine, Clarke a expliqué que les Blancs et les Asiatiques produisent moins de mélanine que les Noirs parce que leurs glandes pinéales sont plus calcifiées. «C’est la base chimique des différences culturelles entre les blancs et les noirs», dit-elle, après avoir également noté que les nourrissons noirs « asseyez-vous, tenez-vous debout, rampez et marchez plus tôt que les blancs. »



🤦‍♂️Elle ne connaissait pas la différence profonde entre la mélatonine (une hormone neuroactive produite par la glande pinéale qu’elle cite) et la mélanine (un pigment de couleur trouvé dans les cheveux et la peau) parce qu’elles sonnent un peu la même chose? 🤣Alors Kristen Clarke est une raciste et un doofus (Harvard AA à son meilleur🤪) pic.twitter.com/IKBjI0qBbk – Luke Everhart🥋 (@ LukeEverhart1) 12 janvier 2021

En réponse, le Harvard Crimson éditorialise que Clarke devrait retirer sa déclaration ou démissionner de son poste à la tête de la BSA. Des semaines plus tard, Clarke a invité l’auteur et professeur antisémite Tony Martin à prendre la parole à Harvard. Dans son discours, Martin a dénoncé les Juifs comme les premiers racistes de l’histoire enregistrée. Il a appelé un groupe d’étudiants juifs « les troupes de choc basées sur le campus dans l’attaque juive continue contre le progrès noir. » Il a dit que les Juifs dominaient la traite des esclaves et contrôlaient les médias de masse.

Au milieu de la controverse après le discours, Clarke a déclaré au journal: « Le professeur Martin est un intellectuel noir intelligent et expérimenté qui fonde ses informations sur des faits incontestables. »

La Ligue anti-diffamation, qui existe apparemment pour lutter contre l’antisémitisme, fait partie des groupes qui ont approuvé la sélection de Clarke pour devenir le principal avocat du gouvernement pour les droits civiques. L’ADL n’a pas commenté le rapport de Carlson sur les déclarations fanatiques de Clarke. Pendant ce temps, Israel National News a évoqué les vues de Clarke comme «suprémaciste noir».



salut @JGreenblattADL, pouvez-vous s’il vous plaît expliquer aux juifs américains comme moi pourquoi @ADL approuvé Kristen Clarke? https://t.co/3iUm5j2Q5V – Gabe Hoffman (@GabeHoff) 12 janvier 2021

Ni Clarke ni l’équipe de transition de Biden n’ont répondu aux préoccupations concernant les opinions raciales de Clarke. Les politiciens qui l’ont approuvée, comme le sénateur Corey Booker (D-New Jersey), n’ont pas retiré leur soutien ni commenté ses déclarations.



Le travail critique de la Division des droits civiques est au cœur de la mission du MJ, qui est d’assurer une justice égale pour tous – et je sais que mon amie Kristen Clarke est à la hauteur de la tâche. Toutes nos félicitations, @KristenClarkeJD! https://t.co/FNStLGGmJO – Le sénateur Cory Booker (@SenBooker) 11 janvier 2021

Bien qu’il y ait eu très peu de défense sur les médias sociaux des opinions présumées de Clarke sur la génétique raciale, certains observateurs ont fait valoir que les déclarations avaient été faites il y a 26 ans, alors qu’elle n’était qu’une étudiante. Mais la chercheuse Sarah Eaglesfield a déclaré que Clarke semblait continuer à avoir ces convictions au moins aussi récemment que l’année dernière, lorsqu’elle a défendu la discrimination fondée sur la race contre les étudiants asiatiques lors des admissions à l’université.

#KristenClarke a dit ce truc sur la mélanine en tant que premier cycle, il y a plus de 25 ans. Elle avait alors 19 ans et en a maintenant près de 35. Cependant, elle devrait être invitée à renier ces erreurs pseudo-scientifiques. – Tweetledumb (@xueshang) 12 janvier 2021

J’ai toujours dit: ne tenez pas contre eux ce que quelqu’un a dit il y a 25 ans. Toujours et de chaque côté. Cependant, Kristen Clarke semble avoir continué avec ses convictions jusqu’à l’année dernière avec son cas contre des étudiants asiatiques. – Sarah Eaglesfield (@zenxv) 12 janvier 2021

Les conservateurs se sont demandé ce que le choix de Clarke par Biden pourrait signifier pour leur avenir. « Ayez peur, ayez très peur, » un commentateur a déclaré sur Twitter. « Il semble que les quatre prochaines années seront très effrayantes. Que Dieu nous aide tous. »

Ayez peur, ayez très peur. Il semble que les 4 prochaines années seront très effrayantes. Dieu nous aide tous. – TweetyVeety (@TweetyVeety) 12 janvier 2021

Un autre observateur a tweeté: « Cela ressemble à la théorie eugénique d’Hitler pour moi. Préparez les camps. On s’attendra à ce que nous partions paisiblement. »

