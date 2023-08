Supraconducteur LK-99 : de l’espoir révolutionnaire à une réalité plus humble

Lorsque des scientifiques sud-coréens ont signalé une percée potentielle dans les supraconducteurs fin juillet, leurs affirmations ont déclenché des vagues d’excitation et de scepticisme alors que des chercheurs du monde entier se précipitaient pour reproduire les expériences.

Tel que supraconducteur – transmettre de l’électricité sans perte d’énergie à température ambiante et à pression d’air ordinaire – est le Saint Graal de la science des matériaux. Les rêveurs espèrent des supraconducteurs à température ambiante qui pourraient maximiser l’efficacité de nos réseaux énergétiques et booster la production d’énergie de fusion ; accélérer les progrès sur les ordinateurs quantiques ; ou aider à inaugurer une ère de transport ultra-rapide.

Dans les semaines qui ont suivi ce premier rapport, cependant, l’histoire du supraconducteur LK-99 a été tout au sujet de ce qui se passe dans les laboratoires – ce qui a assez rapidement ramené le battage médiatique sur terre. Les efforts de réplication et de confirmation ont soutenu les sceptiques et ont fourni plus de clarté sur ce qu’est LK-99 et ce qu’il n’est pas.

Le 22 juillet, les physiciens sud-coréens ont mis en ligne deux papiers à arXiv, un référentiel pour la recherche préimprimée – le genre qui n’a pas encore été évalué par des pairs et publié dans une revue scientifique. C’est essentiellement comme télécharger une première ébauche de votre travail. Les chercheurs ont affirmé avoir produit le premier supraconducteur à température ambiante avec une « structure plomb-apatite modifiée » dopée au cuivre et baptisée LK-99.

Une partie de la « preuve » fournie par l’équipe était une vidéo montrant le composé en lévitation au-dessus d’un aimant, une caractéristique clé des matériaux supraconducteurs.

Les affirmations audacieuses ont fait sensation auprès des experts du domaine.

« Les produits chimiques sont si bon marché et faciles à fabriquer », a déclaré Xiaolin Wang, spécialiste des matériaux à l’Université de Wollongong en Australie. « C’est pourquoi c’est comme une bombe nucléaire dans la communauté. »

Mais ce qui s’est passé dans ce laboratoire en Corée du Sud n’était qu’une toute première étape pour déterminer si les résultats pourraient d’une manière ou d’une autre avoir des implications pratiques pour la technologie et son rôle dans nos vies. Nous avions besoin de plus de données, et dès le départ, il y avait lieu d’être prudent.

Comment fonctionnent les supraconducteurs et où les trouver

Un véritable supraconducteur à température ambiante serait une grosse affaire digne de fanfare. Les matériaux modernes que nous utilisons pour conduire l’électricité, comme le câblage en cuivre qui alimente votre maison en énergie, sont inefficaces. Au fur et à mesure que les électrons descendent le fil, ils heurtent les atomes du matériau, créant de la chaleur et perdant de l’énergie. C’est ce qu’on appelle la résistance électrique, la raison pour laquelle jusqu’à 10 % de l’électricité est gaspillée lorsqu’elle passe par les lignes de transmission jusqu’aux maisons. La perte d’énergie se produit également dans nos appareils électroniques.

Mais si les fils et les lignes de transmission devaient être fabriqués à partir d’un matériau supraconducteur, vous pourriez pratiquement annuler ces pertes. Les électrons forment des paires lorsqu’ils traversent le matériau et ne heurtent pas tellement les atomes, ce qui leur permet de circuler librement.

Les matériaux supraconducteurs existent déjà et sont utilisés dans diverses applications, comme les appareils IRM, dans le monde entier. Cependant, ceux-ci nécessitent des températures extrêmement basses (approchant le zéro absolu à environ moins 459 degrés Fahrenheit) ou des pressions extrêmement élevées (au-delà de 100 000 fois la pression atmosphérique).

Pendant ce temps, un système de lévitation magnétique supraconducteur est construit par Central Japan Railway pour transporter des passagers entre Tokyo et Nagoya. Le train SCMaglev utilise des roues en caoutchouc pour atteindre des vitesses d’environ 93 miles par heure avant que le système magnétique supraconducteur ne prenne le relais. Il devrait être capable d’atteindre des vitesses de 311 mph.

Le processus nécessite un alliage niobium-titane supraconducteur, qui est refroidi à moins 452 degrés Fahrenheit avec de l’hélium liquide.

Un supraconducteur à température ambiante comme le LK-99 rendrait cette entreprise beaucoup moins chère et signifierait qu’il n’est pas nécessaire d’accumuler de l’hélium. (Contrairement à certaines inquiétudes dans les médias au cours des dernières années, nous ne manquerons pas d’hélium de si tôt, mais il n’est produit que dans quelques pays, donc des problèmes d’approvisionnement peuvent provoquer des flambées de prix massives.)

Hype et scepticisme du LK-99

Dès le départ, Wang et d’autres experts en supraconductivité étaient sceptiques quant à l’expérience originale LK-99, soulignant des incohérences dans les données. Il a déclaré que les résultats ne devraient pas être exagérés « jusqu’à ce que des données expérimentales plus convaincantes soient fournies ». Son équipe de l’Université de Wollongong a commencé à travailler sur la reproduction des résultats, mais a eu des problèmes avec la fabrication des échantillons.

Dans un entretien avec la revue Science publié le 27 juillet, Michael Norman, physicien au Laboratoire national d’Argonne, a été franc. Il a déclaré que l’équipe sud-coréenne « se présente comme de vrais amateurs ».

Début août, tente de suivre la recette et confirmer que la supraconductivité LK avait principalement échoué. Suivi de l’essor des nouvelles expériences de supraconductivité par divers laboratoires et individus est devenu une sorte d’industrie artisanale.

À travers X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, LK-99 a été tendance pendant des jours. Il a officiellement traversé le territoire Meme – tout le monde parle de « roches flottantes » – et a généré des revendications farfelues, beaucoup remarquant l’abondance de comptes passant rapidement de la promotion des investissements en IA à des stocks de soutien soudain dans les supraconducteurs. Le Les actions d’American Superconductor Corporation ont doublé immédiatement après le 27 juillet, mais sont rapidement revenus à leurs niveaux antérieurs.

Même le PDG de ChatGPT-maker OpenAI, Sam Altman, peséen plaisantant, « j’adore ces e-mails de recruteurs demandant plus de 2 ans d’expérience avec lk-99. »

Le scepticisme autour de LK-99 est bien fondé. Au fil des années, de nombreuses équipes ont prétendu découvrir des supraconducteurs à température ambiante. La plupart de ces affirmations n’ont pas résisté à l’examen scientifique.

Par exemple, en 2020, une équipe dirigée par Ranga Dias, un physicien de l’Université de Rochester à New York, a publié des preuves d’un supraconducteur à température ambiante, dans la prestigieuse revue Nature. L’article a été retiré en septembre 2022 après que des questions ont été soulevées sur la manière dont les données de l’article ont été traitées et analysées. Les auteurs maintiennent que les données brutes appuient fortement leurs affirmations, mais la réplication de leur expérience n’a pas été réalisée.

Les conséquences du LK-99

Alors, que signifie LK-99 pour vous ? En ce moment même, probablement pas grand-chose, à moins que vous ne vouliez tomber dans un terrier de lapin physique sur X et vous laisser prendre par le moment. Dans un avenir proche, peut-être pas beaucoup non plus.

La réplication des expériences LK-99 s’est largement avérée un échec. Deux études par deux groupes de recherche distincts et posté sur arXiv le 31 juillet n’ont pas été en mesure de reproduire les recherches sud-coréennes. Certains des comportements de supraconductivité du matériau ont été observés dans de très petits échantillons par des chercheurs chinois, a noté Wang.

Avec une excitation à son paroxysme à ce moment-là, des études théoriques se sont précipitées pour tenter d’expliquer les caractéristiques du LK-99.

Sinéad Griffin, physicien au Lawrence Berkeley National Laboratory, a fourni une analyse des capacités de LK-99 à l’aide de simulations de supercalculateurs. (de Griffin publier sur X était accompagné d’un mème de Barack Obama laissant tomber le micro.) Cette étude a également été posté sur arXiv sous forme de prépublication.

Physiciens qui ont pesé sur le travail de Griffin étaient cyniques à propos de la référence de micro-goutte et n’étaient pas convaincus qu’elle fournissait une preuve solide de la supraconductivité. Griffin elle-même a clarifié ses résultats dans un fil Xdisant qu’il n’a ni prouvé ni donné la preuve de la supraconductivité dans le matériau, mais a montré des propriétés structurelles et électroniques intéressantes qui ont des caractéristiques en commun avec les supraconducteurs à haute température (c’est-à-dire bien au-dessus de moins 452 degrés Fahrenheit, mais bien, bien, bien en dessous température ambiante).

À la mi-août, un article dans la revue Nature cité de plus en plus de preuves que LK-99 n’est pas un supraconducteur, y compris un expérience reproduisant la lévitation partielle en utilisant un matériau qui n’est pas un supraconducteur. Il a cité Inna Vishik, une expérimentatrice de la matière condensée à l’Université de Californie à Davis : « Je pense que les choses sont assez définitivement réglées à ce stade. »

Même si le LK-99 lui-même n’est pas le Saint Graal, il peut être un matériau intéressant en soi, ouvrant la possibilité de rechercher des supraconducteurs à température ambiante de manière nouvelle et inattendue. Si d’une manière ou d’une autre finalement a fait conduire à un supraconducteur à température ambiante, alors les possibilités pourraient vraiment S’ouvrir.

Giuseppe Tettamanzi, maître de conférences à l’école de génie chimique de l’Université d’Adélaïde, note que depuis très longtemps, les scientifiques réfléchissent à remplacer les câbles en cuivre du réseau électrique par des câbles supraconducteurs – un interrupteur qui pourrait permettre d’énormes économies d’énergie. Il mentionne également les avantages pour les ordinateurs quantiques et les transports.

« Le ciel est la limite ici », a-t-il déclaré.

Regarder la science en action est passionnant, et la passion pour LK-99 a été un changement assez agréable sur le flux X, du moins pour moi. Mais la science, en action, prend du temps, et elle ne devrait pas sauter aux conclusions sur les ramifications qui changent le monde. C’est pourquoi le travail des réplicateurs est si important.