“Supprimez Sajid Khan de Bigg Boss 16”, disent les internautes ; peu pensent qu’il devrait avoir une chance [Check shocking poll results]

Sadjid Khan est entré dans la maison de Grand Patron 16 le 1er octobre. Il était le dernier concurrent de Bigg Boss 16 qui Salman Khan présenté le soir de la première. Sa sélection sur Bigg Boss a été un énorme choc pour les internautes qui étaient furieux contre la chaîne et les créateurs pour l’avoir embarqué en tant que candidat. Récemment, le Présidente de la Commission des femmes de Delhi a écrit au Ministre I&B exigeant l’éviction de Sajid Khan. Nous vous avons demandé si vous souhaitiez également que Sajid Khan soit retiré de Bigg Boss 16. Et nous voici avec les résultats du sondage :

Sajid Khan devrait être destitué, se sent majoritaire mais peu disent le contraire

Entertainment News a été plein de Sajid Khan dans l’émission télévisée animée par Salman Khan, Bigg Boss 16. Ainsi, BollywoodLife a mené un sondage demandant si Sajid Khan devrait être retiré de Bigg Boss 16 ou devrait-il avoir une autre chance. Nous avons maintenant les résultats définitifs du sondage. Alors que la majorité des internautes estiment que Sajid devrait être retiré, le cinéaste a également reçu un certain soutien. Environ 58,9% du public estiment que Sajid Khan devrait être évincé. Mais 41,1% des internautes estiment qu’il faut lui donner une chance.

Découvrez le résultat du sondage Bigg Boss 16 de Sajid Khan ici:

Les célébrités parlent de l’arrivée de Sajid Khan sur Bigg Boss 16

Sona Mohapatra, Mandana Karimi, Sherlyn Chopra et Urfi Javed se sont prononcés contre le fait que Sajid Khan devienne un participant à Bigg Boss 16 tandis que Kashmera Shah et Payal Rohatgi sont venus soutenir Sajid. Kashmera Shah estime qu’il devrait avoir une chance. D’autre part, Payal Rohatgi a déclaré que bien qu’il doive être traduit en justice, il a également le droit de gagner et de vivre.

Pendant ce temps, Sajid Khan a récemment été critiqué pour avoir sapé les acteurs de la télévision dans l’épisode.