« Supprimez ces déchets » : Marques Brownlee reçoit des critiques négatives sur sa nouvelle entreprise technologique

Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, est un créateur de contenu axé sur la technologie avec près de 20 millions d’abonnés sur YouTube, réputé pour ses critiques des derniers gadgets.

Il a réalisé des dunks sur des modèles comme le Humane Ai Pin et le Rabbit R1 avec des titres tels que « Le pire produit que j’ai jamais testé » et « À peine révisable » mais a loué le Apple Vision Pro (bien que cela soit qualifié d’imparfait), OnePlus 12et d’autres produits.

Cependant, le critique technique chevronné et sans doute respecté a récemment publié une nouvelle application de fond d’écran appelée Panels. Et si X (anciennement Twitter) et le Avis sur l’App Store d’Apple Si l’on en croit les informations, l’accueil réservé à l’application a été médiocre.

Même Jesse Lyu, le PDG derrière Rabbit R1, semblait afficher une certaine Schadenfreude au-dessus de la vague de critiques à laquelle Brownlee a été confronté en ligne, il a partagé un mème sur Brownlee avec ses abonnés sur X.





Le tweet a peut-être été supprimé



L’image publiée par Lyu représente Brownlee comme la grande faucheuse, se moquant de la façon dont certains critiques perçoivent le YouTuber comme un « tueur de startups » avec ses critiques franches. (Lorsque Brownlee a examiné le Humane Ai Pin, par exemple, il y a eu des discussions sur le fait de savoir si sa dureté freine la croissance des petits fabricants de gadgets.)

Le mème montre le cofondateur de Humane Ai Pin, Imran Chaudhri, Lyu et le PDG d’Apple, Tim Cook, victimes de la langue acérée de Brownlee, symbolisée par la faux du faucheur. Il est intéressant de noter que la dernière personne de la liste est Brownlee lui-même, ce qui implique que la dernière entreprise du YouTubeur devrait être soumise à ses propres critiques brutales.

La nouvelle application Panels de MKBHD reçoit de mauvaises critiques

Mais Lyu n’est pas la seule à avoir trollé Brownlee. L’application Panels, révélée dans le nouveau Test de l’iPhone 16 vidéo, est conçu pour offrir une collection organisée de fonds d’écran haute résolution d’artistes.



Crédit : Apple

« Je suis tellement excité de lancer cette application ! » a déclaré Brownlee dans un 23 septembre X post« Les gens me demandent depuis TOUJOURS où je trouve des papiers peints, alors voici la réponse, maintenant et pour toujours : des PANNEAUX ! »

Cependant, les réponses sous le message de Brownlee ne semblent pas correspondre à son enthousiasme.

Vitesse de la lumière Mashable

« Je suis assez déçu par ça », Ian Zelbo « Cela n’a pas le raffinement/design auquel je m’attendais. Cela ressemble à quelque chose qui est déjà sur l’App Store et sur lequel vous avez apposé votre nom. Des publicités partout et tout cela me donne l’impression d’être une arnaque à l’argent »

« L’application est nulle, vous pouvez obtenir de meilleurs fonds d’écran haute résolution gratuitement ici et sur de nombreux autres comptes sur X », Corbin Williams a déclaré.

« Cela nuit à votre marque », a déclaré Alex Kehr. « C’est fou que le premier évaluateur de technologie, connu pour prôner la qualité et l’utilité, publie une application d’abonnement à but lucratif avec une interface utilisateur terrible, remplie de publicités et proposant des fonds d’écran médiocres. »

« Supprimez ces déchets et faites comme si c’était une blague. » bl0rq suggéré.

Sur la base des réponses, comme Le Verge Comme l’a souligné Brownlee, il semble que les utilisateurs soient mécontents du fait que la version iOS de Panels demande si elle peut suivre l’activité des utilisateurs. L’un des points de données qu’elle surveillerait serait la localisation. Brownlee réfute cette affirmation (plus d’informations sur sa réponse ci-dessous).

De plus, l’application nécessite que les utilisateurs souscrivent un abonnement annuel de 49,99 $ ou un abonnement mensuel de 11,99 $. Certains fonds d’écran sont accessibles gratuitement, mais seulement quelques-uns, et ils sont en définition standard, pas en haute résolution. Mais pour y accéder, les utilisateurs doivent d’abord regarder deux publicités.

« 50 $/an pour des fonds d’écran ?! Et pas un seul fond d’écran haute résolution téléchargeable gratuitement avec des publicités ? J’adore l’équipe MKBHD et tout, mais c’est fou. » Nevan a dit.

« La moitié de vos critiques sont du genre : « euh, c’est cher et ça ne fait rien » mdr, vous devriez vous évaluer vous-même. » appels de comètes dit.

MKBHD répond aux commentaires

À la suite des commentaires, Brownlee a publié un tweet le 24 septembre qui, en partie, disait : « Je t’entends ! »

En réponse aux préoccupations concernant la confidentialité, Brownlee a déclaré ce qui suit : « La première chose que nous faisons est de corriger les divulgations excessives de données, comme les gens l’ont soulevé à juste titre. Par souci de transparence, nous ne vous demanderons jamais votre localisation, votre historique Internet, etc. Les divulgations de données (que tout le monde fait des captures d’écran) sont probablement trop larges et largement motivées par ce que suggèrent les réseaux publicitaires. »

En ce qui concerne les prix, Brownlee a déclaré que fournir de la valeur pour la version premium est un défi personnel – et il prévoit de réduire la fréquence des publicités pour l’expérience gratuite, avec d’autres mises à jour à venir.

L’application Panels n’est pas la première incursion de MKBHD dans le monde de l’entrepreneuriat. Brownlee a par exemple collaboré avec Atoms pour une ligne de baskets ainsi qu’avec le fabricant d’accessoires Ridge.

L’avenir de l’application Panels de Brownlee semble incertain, mais avec un public dévoué et une promesse d’améliorations, il y a encore de l’espoir pour la rédemption.